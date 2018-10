FT België 25/10. Peter Maes leidt achter gesloten deuren opnieuw training (al vond één fan toch een gaatje) - Komt Moeskroen in Zuid-Amerikaanse handen? - Rode Duivels blijven op 1 De voetbalredactie

25 oktober 2018

13u12 2

Peter Maes weer op het veld

Nadat de spelers gisteren een vrije dag kregen, wordt er in Lokeren weer getraind - voor het eerst nadat coach Peter Maes maandag werd opgepakt en een nacht vastgehouden. De training vanochtend vond plaats achter gesloten deuren. Voor een aantal supporters die de gebeurtenissen wilde bijwonen zat er weinig op dan weer huiswaarts te keren, al kon er één iemand toch een gaatje vinden blijkbaar. Op Twitter postte hij onderstaande foto’s. De pers bleef vruchteloos wachten aan de poort. Dinsdag is Peter Maes in het onderzoek ‘Propere Handen’ in verdenking gesteld voor witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie. Lokeren speelt zaterdag om 20u thuis tegen KV Oostende.

Rode Duivels behouden eerste plaats op FIFA-ranking

België prijkt voor de tweede opeenvolgende maand helemaal bovenaan de FIFA-ranking. De Rode Duivels vergroten hun voorsprong op wereldkampioen Frankrijk, de eerste achtervolger. Vorige maand bedroeg het verschil amper 0,13 punten, nu is dat 1,24 punten.

Sinds de publicatie van het vorige klassement op 20 september kwamen de troepen van bondscoach Roberto Martinez twee keer in actie. Ze wonnen in de Nations League van Zwitserland (achtste op FIFA-ranking) en speelden in een oefenduel 1-1 gelijk tegen Nederland (vijftiende op FIFA-ranking). In dezelfde periode versloeg Frankrijk in de Nations League Duitsland (14e) met 2-1 en speelde 2-2 gelijk in een vriendschappelijke match tegen IJsland (36e).

Volgende maand spelen de Rode Duivels hun laatste twee groepswedstrijden in de Nations League, thuis tegen IJsland (15 november) en in Zwitserland (18 november).

Na België (1733,17 punten) en Frankrijk (1731,93 punten) behoudt Brazilië (1669 punten) de derde plaats op de FIFA-ranking voor vicewereldkampioen Kroatië (1635 punten). Engeland (1619 punten) wipt over Uruguay (1617 punten) de top vijf binnen. De rest van de top tien wordt vervolledigd door Europees kampioen Portugal, Zwitserland, Spanje en Denemarken. België bekleedde de eerste plaats op de FIFA-ranking al eens eerder tussen november 2015 en april 2016. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 29 november.

Komt Moeskroen in Zuid-Amerikaanse handen?

Moeskroen-eigenaar Pairoj Piempongsant onderhandelt met Zuid-Amerikaanse investeerders om zijn aandelen op Le Canonnier te verkopen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Piempongsant afstand zou doen van de helft van zijn aandelen – in totaal bezit hij 90 procent – maar nu zou het toch een optie zijn om zijn hele pakket van de hand te doen. De komende weken mag een doorbraak verwacht worden in het dossier. (PJC)