FT België 25/05: Anderlecht én Club gaan voor Zweedse middenvelder - Trossard best betaalde Genk-speler De voetbalredactie

25 mei 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Trap op Perbet kost Angban (Waasland-Beveren) twee speeldagen schorsing

Victorien Angban neemt twee speeldagen schorsing mee naar volgend seizoen. De middenvelder van Chelsea, die in 2017-2018 aan Waasland-Beveren werd uitgeleend, kreeg vandaag van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) twee matchen schorsing en een boete van 400 euro.

In de thuismatch tegen KV Kortrijk (1-3) op de slotspeeldag van play-off 2 moesten de Waaslanders vlak voor rust zonder Angban verder. De Ivoriaan liep Jérémy Perbet onderuit en stapte nadien op diens bovenbeen. Scheidsrechter Visser toonde Angban de rode kaart.

Omdat Angban nog een speeldag voorwaardelijke schorsing had openstaan, kreeg de middenvelder geen vordering van het Bondsparket. Hij werd rechtstreeks voor de Geschillencommissie gedaagd. Ter zitting vroeg Bondsprocureur Marc Rubens om de voorwaardelijke schorsing tot uitvoering te brengen. Daarbovenop vorderde hij twee speeldagen schorsing en 600 euro boete.

Angban, die zich liet vertegenwoordigen door advocaat Tom Rombouts, verdedigde zich door te stellen dat hij louter naar de bal keek en dus onbewust op de benen van Perbet stapte. Rombouts stelde bovendien dat de fysieke integriteit van de tegenstrever niet in gevaar werd gebracht en kreeg daarin bijval van de Bondsprocureur. Die hield wel vast aan zijn initiële strafvordering.

De Geschillencommissie vond één wedstrijd schorsing en een geldboete van 400 voldoende als sanctie. "Daarnaast wordt de voorwaardelijke sanctie van een wedstrijd herroepen", aldus commissievoorzitter Filiep De Ketelaere. "De commissie stelt vast dat Angban op een lichtzinnige wijze over zijn tegenstrever wou stappen op een ogenblik dat er enerzijds al een fout in zijn nadeel was gefloten. Anderzijds had Angban geen enkel belang om de bal te bemachtigen. Deze actie was dus totaal onnodig en evenmin ontoelaatbaar. De commissie stemt wel in met de visie dat de fysieke integriteit van Perbet niet in gevaar was."

Het huurcontract van Angban loopt op zijn einde, waardoor de Ivoriaan in principe terugkeer naar Chelsea. De schorsing van twee speeldagen neemt Angban wel mee, ook als hij aan een andere club uitgeleend wordt volgend seizoen.

Bongonda vangt bot voor Geschillencommissie, maar gaat in beroep

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) en 800 euro opgelegd aan Théo Bongonda. Zulte Waregem gaat zoals verwacht in beroep, waardoor de flankaanvaller wel speelgerechtigd is voor het slotduel van zondag op het veld van KRC Genk.

Bongonda kreeg woensdagavond in de finale van play-off 2 na 37 minuten rechtstreeks rood. Het Bondsparket had voor die sanctie een speeldag effectieve en een speeldag voorwaardelijke schorsing gevorderd. Essevee ging niet akkoord en verscheen voor de Geschillencommissie. Die moest zich vrijdag uitspreken over de strafmaat voor zijn vliegende tackle op het bovenbeen van Lokeren-speler Marko Miric.

Het stond in de sterren geschreven dat Zulte Waregem zowel het schikkingsvoorstel als de sanctie in eerste aanleg niet zou aanvaarden. Het hoger beroep wordt immers pas volgende week, na de wedstrijd in Genk behandeld. Daardoor kan Bongonda Essevee zondag nog helpen aan Europees voetbal. De inzet van die match in de Luminus Arena is immers een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Malinwa en Marc Faes uit elkaar

KV Mechelen gaat niet verder met Marc Faes. De club en haar commercieel directeur gaan uit elkaar wegens een verschil in visie. Dat maakte de degradant bekend op haar officiële website. Faes was actief bij Malinwa sinds de vereffening en vanaf januari 2017 in dienst als voltijds algemeen manager.

"De club wenst Marc Faes dan ook te bedanken voor de vele jaren hard werk en inzet voor de club en wenst hem veel succes in zijn verdere professionele loopbaan", klinkt het nog.

KVM stopt de samenwerking met Marc Faes: https://t.co/HLX8HB3RBv pic.twitter.com/tcpmrmTnoP KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Anderlecht en Club gaan voor Zweedse middenvelder

De Belgische top is gecharmeerd door Kerim Mrabti (24). Zowel Anderlecht als Club Brugge noteerde gisteravond in Göteborg aandachtig de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder van Djurgården. Mrabti (1m75, 75kg) ontgoochelde niet en opende na drie minuten al de score.

Nieuw is de interesse niet. Afgelopen winter stond hij al op een lijstje in het Astridpark. Udinese en Newcastle brachten toen een concreet bod uit van respectievelijk 1 miljoen en 1,3 miljoen euro, maar Djurgården weigerde zijn sterkhouder te laten gaan. Mrabti moest hen eerst nog de Zweedse beker schenken. Iets wat hij ook deed, door tegen Malmö FF één van de drie goals voor zijn rekening te nemen.

Nu zijn contract in december afloopt, is een transfer wél bespreekbaar. Vermoedelijke kostprijs: maximum 1,5 miljoen euro. Mrabti, die in 2016 een zware knieblessure opliep en negen maanden moest revalideren, wordt in eigen land hoog aangeschreven. Afgelopen januari speelde hij nog vriendschappelijk voor de Zweedse nationale ploeg, tot de bondscoach van Tunesië hem probeerde te overtuigen mee te gaan naar het WK. Mrabti kon niet kiezen en besliste daarom voorlopig voor geen van de twee landen uit te komen. (PJC/TTV)

Bongonda via achterpoortje tegen Genk

Meevaller voor Zulte Waregem. Het kan zondag in het barraguel tegen Genk rekenen op Theo Bongonda dankzij een achterpoortje. Het Bondsparket vorderde gisteren twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, voor de vliegende tackle van de flankaanvaller. Essevee weigerde dat voorstel, waardoor de zaak vandaag voor de Geschillencommissie komt. Als die Bongonda een nieuwe schorsing oplegt, gaat de fusieclub normaal gezien opnieuw in beroep. Want dan wordt de zaak pas volgende week behandeld en kan Bongonda aantreden in het beslissende duel om een Europees ticket. Nog dit: bezoekende supporters die erbij willen zijn in de Luminus Arena kunnen enkel tickets verkrijgen via de officiële supportersclubs. Zaterdag trekt de spelersgroep al op afzondering. (VDVJ)

Berrier in B-kern of gratis weg

Hoewel Franck Berrier bij de start van zijn laatste contractjaar niet van plan is om KV Oostende te verlaten, blijft de kustploeg bij haar standpunt wat de spelmaker betreft: "We hebben met Franck duidelijk afgesproken hoe zijn toekomst eruit ziet", aldus TD Hugo Broos. "Die ligt niet in Oostende, hij mag gratis vertrekken. Het is niet omdat hij een goeie match gespeeld heeft, dat ik daarom van mening moet veranderen." Als Berrier daadwerkelijk in Oostende blijft, wacht hem dus wellicht een plaatsje in de B-kern. (TTV)

Gent op stage van 9 tot 14 juli

A Gent hervat op 18 juni. Op 19 en 20 juni zijn er fysieke, medische en psychologische tests voorzien. Op vrijdag 22 juni (19u) speelt Gent een eerste oefenduel op Gent-Zeehaven, één dag later oefenen de Buffalo's in en tegen Drongen (17.30u). Op vrijdag 29 juni is er een match tegen Dikkelvenne, op zaterdag 30 juni tegen Merelbeke. Op 7 juli is er een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde, op 21 juli tegen OHL. Tussendoor gaat AA Gent van maandag 9 tot en met zaterdag 14 juli op stage naar het Nederlandse Oisterwijk. Er wordt verbleven in De Rosep en getraind op het veld van Taxandria. Ook daar zou zeker één oefenwedstrijd gespeeld worden.

Trossard best betaalde Genk-speler

Racing Genk en Leandro Trossard (23) hebben een akkoord bereikt over een contractverbetering. Geen verlenging. Trossard tekende opnieuw tot 2021 mét optie voor een extra jaar. Alleen de cijfers wijzigen. Over het precieze jaarloon wilde Genk noch de speler iets kwijt, maar volgens ingewijden schommelt het rond 1 miljoen euro. Daarmee wordt hij de bestbetaalde Genkspeler. De overeenkomst werd bekendgemaakt met de nodige egards - zowel voorzitter Croonen als algemeen directeur Gerits, sportief directeur De Condé en coach Clement placeerden een woordje. Trossard engageert zich om nog een seizoen in de Luminus Arena te blijven. Die beslissing nam hij nog voor de barragematch tegen Zulte Waregem zondag, waarvan zal afhangen of Genk Europa instapt. "Niet veel mensen geloofden dat dit ons zou lukken", lichtte voorzitter Peter Croonen toe. "Leandro kan bij veel grotere clubs aan de slag, maar verkiest de Genkse familie. We weten ook wel dat hij hier niet tot zijn pensioen zal voetballen, maar als hij er nog een jaar vol voor wil gaan, kunnen wij daar alleen maar blij om zijn."

De salarisverhoging die Trossard nu krijgt, hoopt Genk midden 2019 ruimschoots terug te verdienen met de transfersom die het dan wil incasseren. Na een seizoen met veel blessureleed kan zijn transferwaarde alleen maar de lucht in schieten als hij tien maanden op zijn huidige niveau presteert. "Met die handtekening zijn heel wat vragen de wereld uit", zegt Trossard. "Ik wil eens een heel seizoen constant presteren voor ik vertrek en wie weet een prijs pakken." En wat als er eind augustus toch een club met een lucratief bod komt? "Dat bod ligt dan bij Genk. Mijn doel staat vast. Nog één jaar knallen." (SJH/KDZ)