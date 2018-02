FT België: 25.000 euro boete voor Anderlecht - Clement weet "te veel" over Club Brugge - Charleroi heeft keepersprobleem

De voetbalredactie

17 februari 2018

08u20 3 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

25.000 euro boete voor paars-wit

Ook de fans van Anderlecht hebben genoeg van de malaise bij hun club. Na 18 minuten lieten sommigen dat duidelijk merken door vuurpijlen en rookbommen te ontsteken in het bezoekersvak. Door de rookontwikkeling moest ref Nathan Verboomen de wedstrijd tien minuten stilleggen. Sinds het verstrengde reglement van de Pro League levert dat automatisch een boete van 25.000 euro op. Ook in april 2016 kreeg paars-wit die sanctie nadat enkele supporters het te bont maakten in Oostende. (VDVJ)

Ovatie voor Bormans

Voor de aftrap werd ex-manager Philippe Bormans van STVV in de bloemetjes gezet door de nieuwe voorzitter, David Meekers. Bormans nam eerder ontslag omdat hij zich niet zag functioneren in de nieuwe structuur, neergezet door de Japanse overnemer DMM. (FKS)

Penneteau out tot play-offs

Geen Waalse topper voor Penneteau. De doelman liep op training een meniscusletsel op en wordt maandag in Antwerpen geopereerd. In het beste geval is hij opnieuw inzetbaar voor de start van de play-offs. Mandanda vervangt hem. Derde doelman Baume is op de sukkel is met een achillespees. Geraakt hij niet speelklaar, dan rest Mazzu als tweede doelman de keuze tussen neofieten Imbrechts (16) en Bochicchio (19). Ilaimaharitra (enkel/scheenbeen) en Senedo (heup) zijn eveneens out. Grange komt terug uit blessure. (AR)

Clement weet "te veel" over Club

Eindelijk een 'normale' werkweek voor Philippe Clement bij Racing Genk, zonder midweekwedstrijden. Eindelijk heeft de coach ook eens wat keuze in zijn selectie. Leuk, voor de trip naar 'zijn' geliefde blauw-zwart.

Edon Zhegrova en Dante Vanzeir, beiden enkele weken geleden nog basisspeler of zelfs matchwinnaar, halen de wedstrijdkern zelfs niet. Clinton Mata keert dan weer terug, voor het eerst sinds zijn buikspierblessure. "Het wordt week na week moeilijker voor mij om mijn selectie te maken. Dat is goed, want daardoor heb ik tactisch meer mogelijkheden. Helaas kan ik er geen tien op de bank zetten, want een aantal verdienden zeker een selectie voor hun geleverde werk."

Dat alles net op tijd, want de wedstrijd op het veld van Club Brugge wordt een bijzondere. "Niet alleen voor mij, maar ook voor de ploeg. Tot nu toe heeft enkel Charleroi een punt kunnen pakken op Jan Breydel. Statistisch gezien is de kans dus het grootst dat we daar punten verliezen. Een mooie uitdaging."

Toch plant Clement geen grote tactische wijzigingen. Hij is er de man niet naar om zijn strategie om te gooien naargelang de tegenstander. "Natuurlijk hebben we wel een plan voor als we op achterstand komen. Daar heb ik op training deze week specifiek aandacht aan besteed."

Clement kent Club Brugge en zijn spelers natuurlijk door en door en kan ook teren op zijn ervaring met Waasland-Beveren, waarmee hij eerder dit seizoen 3-0 ging verliezen in Jan Breydel. "Maar ik sta zelf niet op het veld. Misschien steek ik mijn voet wel eens uit als er één passeert... (lacht) Even serieus nu, als ik al mijn informatie in de hoofden van mijn spelers moest steken, dan zouden ze niet meer met hun eigen match bezig zijn. Ik heb eigenlijk te veel informatie op dit moment. Daarom moet ik goed nadenken wat ik meegeef en wat niet, wat nuttig is en wat niet. Die inschatting maken wordt makkelijker naarmate je de spelersgroep beter kent en daar ben ik volop mee bezig." (DPB)