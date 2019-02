FT België (24/2). Kazachse club wil Stallone Limbombe huren van AA Gent - OHL wint opnieuw Redactie

24 februari 2019

16u15

Bron: Eigen berichtgeving 0

Mogelijk verlaat Stallone Limbombe AA Gent alsnog. De 27-jarige flankspeler werd vorige week door Jess Thorup terug opgenomen in de A-kern, nadat hij een maand lang naar de B-kern naar was verwezen. De entourage van Limbombe kwam nu op de proppen met een voorstel van het Kazachse Ordabasy, dat Limbombe de volgende vier maanden zou willen huren. Ordabasy zelf maakte evenwel nog geen voorstel over aan AA Gent, dat wacht op een concreet aanbod. (RN)

OH Leuven boekt in Tubeke tweede zege op rij

OH Leuven heeft op bezoek bij rode lantaarn Tubeke een goede generale repetitie gehouden voor de play-downs in 1B. Op de 27ste en voorlaatste speeldag boekten de troepen van coach Vincent Euvrard hun tweede zege op rij, door met 1-3 te gaan winnen in het Leburtonstadion.

Na tien minuten klom OHL op voorsprong, met dank aan doelman Defourny. Die verkeek zich helemaal op een afstandsschot van Aguëmon: 0-1. De bezoekers hadden makkelijk een tweede kunnen maken, maar op een moeilijk bespeelbaar veld kwam de thuisploeg beter in de match. Dat resulteerde op slag van rust in een gevleide gelijkmaker. Het afgeweken schot van Cabraja bracht Tubeke langszij. Na de pauze kreeg Tubeke rond het uur de bal maar moeilijk weg. Kehli kwam bij het leer en knalde de 1-2 genadeloos binnen. De invaller bediende Tshimanga even later perfect voor de 1-3.

OH Leuven tankt een speeldag voor het einde van de reguliere competitie al vertrouwen voor de play-downs. Daarin strijden Westerlo (33 ptn) of Roeselare (32), Lommel (30), OHL (28) en Tubeke (23) voor het behoud in de Proximus League. De punten worden na de laatste speeldag gehalveerd, en dus neemt OHL ook al een kleine voorsprong op Tubeke. Westerlo heeft op de slotspeeldag genoeg aan een gelijkspel in Roeselare om play-downs te ontlopen.