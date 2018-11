FT België (24/11). Vanhaezebrouck: "Pro League moet ingrijpen voor veld STVV” - Smith en Odjidja zijn speelklaar bij AA Gent Voetbalredactie

24 november 2018

Lommel zegeviert in 1B tegen Tubeke

SK Lommel heeft vandaag zijn eerste overwinning van de tweede periode in de Proximus League (1B) geboekt. Op de zestiende speeldag hielden de Limburgers de drie punten thuis tegen rode lantaarn Tubeke, het werd 1-0.

Halverwege de tweede helft scoorde Glenn Claes (69') het enige doelpunt van de match. In de absolute slotminuut kwam Agyiri nog dicht bij de gelijkmaker, maar de paal voorkwam de 1-1. Tubeke weet zo na twee opeenvolgende zeges opnieuw wat verliezen is. Lommel wint dan weer voor het eerst in meer dan een maand.

Gisteren openden KV Mechelen en Roeselare de speeldag met een doelpuntenloos gelijkspel. Later op zaterdag krijgt Union in het Dudenpark het bezoek van KVC Westerlo. OH Leuven maakt morgen de verplaatsing naar het Olympisch Stadion van Beerschot Wilrijk.

Vanhaezebrouck: “Pro League moet ingrijpen voor veld STVV”

Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen over het kunstgrasveld dat hij zondagavond op Stayen zal treffen. Dat lag er de voorbije weken erbarmelijk bij en beterschap leek niet meteen in zicht. “Het is niet omdat het veld synthetisch is, dat het niet moet onderhouden worden”, aldus de Anderlecht-coach gisteren op zijn persconferentie. “Ons synthetisch oefenveld ligt er al langer, en het ligt er beter bij. Ik heb onze tuinmannen gevraagd om deze week niets aan het syntehtisch veld te doen om de wedstrijdomstandigheden vergelijkbaar met die van Stayen te maken, maar nóg ligt het er beter bij. Ik denk dat het de rol van de Pro League is om hier in te grijpen.” Hallo, Marc Coucke en Pierre François?

Smith en Odjidja zijn speelklaar

Igor Plastun zit een schorsingsdag uit. Dylan Bronn keerde met een lichte blessure terug van interlandverplichtingen, maar hij trainde de voorbije twee dagen en is klaar om te spelen. Ook Verstraete zit een eerste van twee schorsingsdagen uit. Thorup kan wel weer rekenen op Vadis Odjidja én hij beschikt eindelijk over een fitte Eric Smith, die zondag wellicht debuteert. “Vadis is belangrijk, niet alleen aan de bal, ook mentaal”, stelde Thorup vast. “Smith heeft getoond dat hij fysiek klaar is. Hij heeft nu wedstrijden nodig. In een match tegen een fysiek sterke tegenstander als Antwerp, kan hij een wapen zijn.” Yaremchuk is licht twijfelachtig. Hij keerde met een lichte blessure terug uit Oekraïne, maar hij trainde intussen alweer.

Geen Kums, Dimata, Najar...

Vorig seizoen miste Anderlecht niet minder dan 11 spelers voor zijn verplaatsing naar STVV. De gevolgen zijn gekend: 1-0-verlies. Dit seizoen is de rampspoed nóg groter: al zeker geen Saief (adductoren), Musona (schouder), Sowah (lies), Cobbaut (enkel), Trebel (buikspieren), Kums (rug), Dimata (knie), Dauda (dij), Najar (dij), Morioka (knie). En ook Sanneh en Milic zijn onzeker. Zij keerden met blessures terug van hun interlandverplichtingen, maar de medische staf probeert hen toch speelklaar te krijgen.

Vooral het middenveld is een zorgenkind. “Zonder Kums én Trebel hebben we nooit een wedstrijd gewonnen”, aldus Vanhaezebrouck. “Die statistiek zullen we dus moeten ombuigen. Jongeren worden in principe mee naar boven gezogen door de anciens. Nu zullen die jongeren een tandje moeten bijsteken en nog meer verantwoordelijkheid nemen.” Van die jongeren mogen Saelemaekers, Sambi Lokonga en Amuzu al zeker in de basis worden verwacht.