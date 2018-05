FT België 23/05: Sloveen die West Ham versloeg nieuwe trainer Union - Limbombe officieel van Gent - Schoofs blijft KV Mechelen trouw Redactie

23 mei 2018

10u45

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Sloveense trainer voor Union

Niet Yannick Ferrera, maar de onbekende Sloveen Luka Elsner is de nieuwe coach van Union SG. De amper 36-jarige Elsner was als trainer al actief in eigen land, bij NK Domzale en NK Olimpija, en bij het Cypriotische Pafos FC. Bij die laatste club vertrok hij in januari al na een half jaar. De Sloveen tekent een contract voor drie seizoenen, met optie op een extra jaar, in het Dudenpark. "Ik ben ontzettend fier om te tekenen bij een club met een rijke historie zoals Union. Ik kan niet wachten om een competitief team samen te stellen voor het aankomende seizoen", vertelt Elsner.

Opvallend feit: Elsner kon met NK Domzale in juli 2016 stunten tegen het Engelse West Ham United, door de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League met 2-1 te winnen. Afwachten of hij met Union ook zulke prestaties kan neerzetten.

✍🏻 Luka Elsner devient le nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise !



Découvrez ce communiqué officiel ➡️ https://t.co/pdzWyJD8Mu#DobrodošliLuka 🇸🇮 pic.twitter.com/SuzO2hMuxT Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Standard stelt nieuwe bestuursstructuur voor

Samen met de aankondiging dat Michel Preud'homme de nieuwe trainer wordt, hebben de Rouches ook een volledig hertekende bestuursstructuur voor de nv Standard de Liège voorgesteld. De club kondigde het nieuws als volgt op haar website aan:

Deze Raad van Bestuur, waar Bruno Venanzi, Voorzitter en Bruno Vanderschueren, Bryan Whitnack, Prof. Jean-Yves Reginster en Magali Pignolet, bestuurders, al deel van uitmaakten, zal binnenkort uitgebreid worden met vier nieuwe bestuurders: Michel Preud'homme, Vice-Voorzitter en Head Coach, Alexandre Grosjean, Bestuurder en Algemeen Directeur, Pierre Locht, Bestuurder en Directeur van de Jeugd (ARLD), Femina & External Affairs en Olivier Renard, Bestuurder en Directeur van de Rekrutering.

Daarbovenop zullen deze 4 nieuwe bestuurders samen een Uitvoerend Comité vormen, dat zal voorgezeten worden door de Voorzitter. Dit Uitvoerend Comité zal de club besturen : alle sportieve en/of administratieve beslissingen zullen erin voorgesteld, besproken en goedgekeurd worden.

Stallone Limbombe voor drie jaar naar Gent

Wat uw krant al een tijd geleden schreef, is nu ook officieel. Stallone Limbombe (27) verlaat Antwerp en trekt richting Ghelamco Arena. Het contract van Limbombe bij de Great Old liep af aan het einde van dit seizoen. Hij bindt zich voor drie seizoenen aan de Buffalo's. Morgennamiddag wordt de rechtsbuiten officieel voorgesteld.

Dit seizoen kwam de oudere broer van Anthony aan zes doelpunten en twee assists in 22 duel voor Antwerp. Limbombe kondigde het nieuws zelf ook aan via Instagram. "Bedankt Antwerp, na vier jaar vertrek ik met pijn in het hart."

Ook de aflopende contracten van Roberto Nunez Manas en Kevin Debaty worden niet verlengd. "Er werd met hen geen akkoord bereikt over een eventueel nieuw contract. Ze zullen het komende seizoen dus geen speler van Royal Antwerp FC meer zijn", klinkt het. "Vanaf 1 juli 2018 zijn ze vrije spelers en kunnen ze dus een verbintenis bij een andere club aangaan."

Reservedoelman Debaty verdedigde de afgelopen drie seizoenen de rood-witte kleuren van Antwerp, maar kwam wel slechts achttien wedstrijden in actie. De 28-jarige goalie kondigde zijn afscheid eerder zelf al aan op Facebook. Hij stond dit seizoen één keer tussen de palen bij Antwerp. Op het veld van KV Kortrijk incasseerde Debaty toen vier tegendoelpunten.

Schoofs drie seizoenen langer bij KV Mechelen

Rob Schoofs blijft KV Mechelen ook in 1B trouw. De 24-jarige middenvelder verlengde zijn contract met drie seizoenen bij Malinwa. “We zijn blij om Rob Schoofs aan boord te houden. Rob is uiterst gemotiveerd om zich verder te bewijzen bij KV Mechelen", klinkt het bij Stefaan Vanroy, hoofd van de sportieve cel, op de clubwebsite. “We rekenen op hem om een topseizoen te spelen nu hij de volledige voorbereiding met ons kan aanvatten.”

Schoofs maakte tijdens de vorige zomermercato de overstap van AA Gent naar KV Mechelen. Hij was tot dusver goed voor 2 goals en 2 assists in 22 optredens.

Beerschot-Wilrijk kiest trainer uit vijftal

Na het vertrek van trainer Marc Brys naar STVV maandag, heeft Beerschot-Wilrijk de zoektocht naar een opvolger meteen opgestart. Uit een lange lijst van kandidaturen werd een shortlist van een vijftal namen overgehouden. Werden gepolst: Jonas De Roeck, Yannick Ferrera, Ariël Jacobs, Jacky Mathijssen en Stijn Vreven. Ondertussen zou de technische commissie een voorkeur hebben voor één van deze kandidaten, al is het niet duidelijk wie in poleposition ligt. Normaal gesproken komt de deal met deze kandidaat op korte termijn rond. Ook aan de samenstelling van de rest van de technische staf wordt hard gewerkt. (KDC/DPB)

Komen en gaan bij Charleroi: "Vers bloed nodig"

De voorbije mercato's bleef bij Charleroi het komen en gaan beperkt. Dat zal nu anders zijn. "Stabiliteit kan ook stilstand veroorzaken en dat wil ik vermijden. Vers bloed dringt zich op", aldus algemeen directeur Mehdi Bayat. Dat de Carolo's, na een overwacht succesrijke reguliere competitie, het lieten afweten in PO 1 (8 punten op 30) zit daar ongetwijfeld voor veel tussen. De vaststelling dat de twee nieuwkomers in januari (Grange en Semedo ter vervanging van Lukebakio en Tainmont) niets bijbrachten ook.

Het contract van Remacle wordt niet verlengd. Pollet, N'Ganga en Saglik mogen naar een andere club uitkijken. D'Alberto overtuigde niet en keert terug naar Braga. Baby (29) is naar eigen zeggen aan een nieuwe uitdaging toe. Benavente, van wie de transferwaarde op 3 miljoen wordt geschat, ligt goed in de markt in binnen- en buitenland.

Zoals eerder al gemeld staan de Iraniërs Gholizadeh (22/flankaanvaller) en Noorafkan (21/centrale middenvelder), op het punt ploegmaten te worden van hun landgenoot Rezaei, die uiteindelijk niet tot de 23 van bondscoach Carlos Queiroz behoort voor het WK. Rezaei maakt wel deel uit van een lijstje reserven voor Rusland. Zouden eveneens in beeld zijn bij Charleroi: Dussenne als bijkomende verdediger, Bruno voor de rechterflank - met hem werd vorige winter al gepraat - , Leye en Perbet als spitsen. Leye heeft nog een lopend contract bij Eupen, maar er kwam ruis op de lijn na de aanstelling van Makelele als coach. Perbet werd door Club Brugge verhuurd aan Kortrijk en verklaarde al vaker dat hij een terugkeer naar Charleroi ziet zitten. (AR)

Waasland-Beveren plukt middenvelder weg bij Westerlo

Waasland-Beveren stelt eerstdaags een zevende nieuwkomer voor: Daan Heymans (18) van Westerlo. De Belgische aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen 24 wedstrijden in 1B en scoorde 4 keer. Morgen wordt hij medisch gekeurd, nadien tekent hij een driejarig contract. Bij Waasland-Beveren gaat hij de concurrentie aan op positie '10', misschien wel met Karlo Lulic. Deze 22-jarige Kroaat bereikte een persoonlijke overeenkomst met de Waaslanders en legde medische tests af, maar een akkoord met zijn club Rudes is er op dit moment nog niet. (MVS)

Videoref scoort 3 op 4 op slotspeeldag

De videorefs hebben afgelopen weekend op de slotspeeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League drie fases op vier tussenkomsten correct beoordeeld. Dat blijkt uit de wekelijkse analyse van scheidsrechtersbaas Johan Verbist, gisteren op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Vrijdag kwam de videoref een eerste keer tussen in de wedstrijd Waasland-Beveren/KV Kortrijk (1-3). In het begin van de tweede helft trok Azouni dribbelkont Ampomah neer in het strafschopgebied. Scheidsrechter Lawrence Visser liet eerst voortspelen, maar na het zien van de beelden kende hij Waasland-Beveren toch een strafschop toe. "Dat was een Correcte VAR-tussenkomst. De aanvaller van Waasland-Beveren wordt in het strafschopgebied duidelijk aan de trui getrokken en komt ten val. De scheidsrechter fluit geen strafschop, waardoor de VAR tussenkomt. De scheidsrechter wijzigt na het zien van de beelden alsnog zijn beslissing en fluit strafschop", aldus Verbist. De penalty werd bij een 1-2 stand evenwel niet omgezet.

Ook zaterdag kwam de videoref correct tussen, oordeelt de scheidsrechtersbaas. Voor eigen publiek kreeg Oostende tegen Antwerp (3-1) een strafschop op slag van rust. "Terwijl een verdediger van Antwerp duidelijk de bal met de arm speelt, fluit de scheidsrechter voor een fout in zijn voordeel. Na tussenkomst van de VAR wordt de directe vrije schop voor Antwerp omgezet in een penalty tegen Antwerp. Correcte tussenkomst", aldus Verbist. Ook hier leverde de strafschop geen doelpunt op.

Zondag dacht Leandro Trossard op het kwartier KRC Genk op voorsprong te breng in Anderlecht (1-2). De VAR gooide echter roet in het eten, want aangever Ally Samatta stond in een eerder fase buitenspel. "Correcte VAR-tussenkomst wanneer blijkt dat bij het opzetten van de aanval waaruit Leandro Trossard scoort, Ally Samata terugkomt uit buitenspel", aldus Verbist.

In het doelpuntenloze gelijkspel tussen Charleroi en Standard ging de videoref wel de mist in, gelukkig zonder kwalijke gevolgen. Tien minuten voor tijd gaf de ref Gaëtan Hendrickx een gele kaart na een glijdende tackle op Paul-José Mpoku. De videoref kwam tussen, maar dat was niet nodig volgens Verbist. "De scheidsrechter fluit een fout voor Standard en geeft de Charleroi-speler een gele kaart. Daarna is de tussenkomst van de VAR niet nodig, vermits de scheidsrechter niet 'clear and obvious wrong' was in het geven van een gele kaart."