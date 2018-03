FT België 21/03: Nog geen licentie voor KV Oostende en Eupen - Coucke charmeert fans Anderlecht De voetbalredactie

21 maart 2018

07u54 80 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KV Oostende en Eupen krijgen licentie nog niet in eerste zit

KV Oostende en Eupen hebben nog geen licentie gekregen in eerste zit. Dat besliste de Licentiecommissie. Bij de andere clubs in 1A is er geen vuiltje aan de lucht. Zij kregen wel al hun licentie.

Lokeren had beste veld tijdens reguliere competitie

Trainers, aanvoerders en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben de grasmat van Sporting Lokeren de beste beoordeling gegeven tijdens de reguliere competitie in de Jupiler Pro League. Dat heeft Belga berekend op basis van de quoteringen in het kader van de greenkeepers award.Met een gemiddelde score van 42,60 punten (op 45) doen de Waaslanders net iets beter dan Zulte Waregem en KV Oostende (42,20), die de tweede plaats delen.

Ondanks het protest tegen kunstgras vinden we het voetbalterrein van STVV terug op de zesde plaats. Ook opvallend is de lage notering van Club Brugge. De competitieleider kreeg in de terugronde vooral voor de winterstop ontzettend lage cijfers. De aanleg van de nieuwe grasmat liet zich duidelijk merken in de beoordelingen. Blauw-zwart blijft enkel Moeskroen en KV Kortrijk voor. Het veld van de Kerels sloot na de heenronde al de rij, in de terugronde werd het terrein van KV Kortrijk gebuisd (gemiddeld 15,29 op 45). KV Mechelen en Antwerp gaven de grasmat van het Guldensporenstadion zelfs een 0. Met een totaalscore van 27,53 blijft KV Kortrijk over de reguliere competitie net boven de helft.

Lokeren stond in de tussentijdse ranking na de heenronde helemaal bovenaan, in de terugronde was die eer voor Zulte Waregem weggelegd. Sinds dit seizoen geven trainer en aanvoerder van de bezoekende ploeg en een afgevaardigde van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) na afloop van elke match in de Jupiler Pro League elk een cijfer op 45 voor de kwaliteit van het veld. Op het eind van het seizoen mag de greenkeeper van het beste terrein op maandag 14 mei op het Gala van de Profvoetballer een award in ontvangst nemen.

Gemiddelde scores van speeldag 16 tot 30 (op 45):

1. Zulte Waregem 42,00 ptn (7 thuiswedstr.)

2. STVV 41,86 (7)

3. Standard 40,50 (8)

4. Lokeren 40,14 (7)

5. KV Oostende 40,00 (8)

6. AA Gent 38,86 (8)

7. KRC Genk 37,25 (8)

8. Anderlecht 36,86 (8)

9. Charleroi 35,71 (7)

10. Antwerp 35,00 (8)

11. Waasland-Beveren 34,25 (8)

12. KV Mechelen 34,00 (7)

13. Eupen 32,57 (7)

14. Club Brugge 30,75 (7)

15. Moeskroen 27,43 (7)

16. KV Kortrijk 15,29 (7)

Gemiddelde scores reguliere competitie (op 45):

1. Lokeren 42,60 ptn

2. Zulte Waregem 42,20

. KV Oostende 42,20

4. AA Gent 41,07

5. Standard 40,73

6. STVV 40,13

7. KRC Genk 39,60

8. Charleroi 39,47

9. Anderlecht 39,27

10. KV Mechelen 39,07

11. Antwerp 38,87

12. Waasland-Beveren 38,40

. Eupen 38,40

14. Club Brugge 36,93

15. Moeskroen 33,40

16. KV Kortrijk 27,53

Jonge Duivels van Gert Verheyen gaan onderuit tegen Frankrijk

De Belgische nationale ploeg onder 19 is niet goed begonnen aan de laatste kwalificatieronde (eliteronde) voor het EK. In het Spaanse Benidorm verloren de jonge Duivels, die worden gecoacht door Gert Verheyen, met 2-3 van Frankrijk.

Thibaud Verlinden (St. Pauli) opende na acht minuten de score. In de 47e minuut verdubbelde aanvoerder Sebstiaan Bornauw (Anderlecht) de Belgische voorsprong. Vier minuten later werd doelman Brent Gabriel (Club Brugge) uitgesloten. Verlinden maakte plaats voor invallersdoelman Jarno De Smet (Lommel United).

Frankrijk lukte in minuut 81 via Lenny Pintor (Brest) de aansluitingstreffer. Les Bleus, met een man meer, drukten door en scoorden nog twee keer, langs invaller Amine Gouiri (86.), speler van Lyon, en opnieuw Pintor (90.+1).

Nog in groep 6 speelt gastland Spanje om 18 uur tegen Bulgarije. Zaterdag (24 maart) treffen de Belgen in Benidorm Spanje, volgende week dinsdag (27 maart) wacht in Alcoy Bulgarije.

De groepswinnaars van de zeven eliterondes plaatsen zich voor het EK in Finland (16-29 juli). Dat EK geldt als kwalificatietoernooi voor het WK U20 van 2019. De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.

Coucke charmeert zonder schlagers

Schlagers zingen deed hij niet, charmeren wel. Nieuwe sterke man Marc Coucke liet gisteren een uitstekende indruk na tijdens een eerste kennismaking met de achterban in het stadion. Coucke gaf zelf uitleg over zijn intenties omtrent fanbeleving - zo wil hij meer sfeer creëren tijdens thuiswedstrijden - maar nam tegelijk ruimschoots de tijd om naar de suggesties van de supporters te luisteren. Ook sprak hij over zijn sportieve ambities: "Wat Basel, Porto en Salzburg doen, moet Anderlecht ook kunnen. Dat verwezenlijken binnen de twee jaar zou fenomenaal zijn, maar binnen de vijf jaar is misschien realistischer." Ook benadrukte hij dat hij op dit moment nog geen beslissingsrecht heeft. "Maar binnen hoogstens anderhalve week ben ik voorzitter. En dan ga ik er vol tegenaan: ik wil hier iets neerzetten." (FEL/VDVJ/PJC)

Van Crombrugge naar Anderlecht?

Intussen gaat de zoektocht naar een nieuwe doelman op Anderlecht verder. Op de lange verlanglijst: Hendrik Van Crombrugge (24). Het sluitstuk van Eupen wisselde makelaar Gunter Thiebaut in voor Jacques Lichtenstein, die goeie banden onderhoudt met Marc Coucke en Luc Devroe. Sowieso moet paars-wit eind dit seizoen een nieuwe keeper aantrekken. Een verlengd verblijf van Newcastle-huurling Matz Sels is een optie, maar het kan dus ook Van Crombrugge worden. (FEL/VDVJ/PJC)

De Boeck & KV Kortrijk dicht bij nieuw contract

Glen De Boeck heeft gisteravond een tegenvoorstel geformuleerd op het contractplan dat KV Kortrijk al bijna drie weken geleden had uitgeschreven. Daar waar beide partijen in de namiddag nog ver uit elkaar leken te liggen, is de kans nu weer groot dat zij ook volgend seizoen samen zullen doorgaan. De discussies gingen niet over de loonmassa an sich, wel over de invulling ervan. KV Kortrijk voorziet een duidelijk afgebakend budget waar het niet boven wil gaan, maar waarbinnen de coach kan schuiven met een aantal opties zoals hij dat zelf wil. Maar Glen De Boeck vond zich daar blijkbaar niet in terug.

Gisteren sprak de coach nog eens met zijn raadsman, waarna hij een tegenvoorstel aanreikte dat wellicht moet volstaan om tot een definitief akkoord te komen. Vanmiddag is De Boeck uiteraard op KV Kortrijk, waar een namiddagtraining plaatsheeft. Het ziet ernaar uit dat hij nadien naar het bureau van algemeen manager Matthias Leterme stapt waardoor de trainerssoap van KV Kortrijk toch nog eindigt met een akkoord. (ESK)

Grootaers krijgt Lierse weer aan het trainen

Na één dag staking hebben de spelers van Lierse gisteren de trainingen hervat. Maandag werd er niet getraind uit onvrede met de structurele en financiële malaise op het Lisp. Opmerkelijk: voormalig bestuurslid Walter Grootaers kwam de situatie ontmijnen. Grootaers heeft op zich niets meer met Lierse te maken, maar de zanger/ presentator kent de tussenpersoon die de overname van de club moet regelen goed. Grootaers vertelde de spelers dat volgens zijn informatie een deal met de investeringsgroep rond ex-Waregem-speler David Nakhid dichtbij is. Daarop besloten de spelers een stemming te organiseren. Iets meer dan de helft van de kern stemde voor het hervatten van de trainingen. Uiteindelijk ging heel de spelersgroep het veld op. De oefenmatch van morgen op Sint-Truiden gaat normaal ook door. (KDC)

CLUB BRUGGE_ Vormer (enkel) traint niet, hij blijft een individueel programma volgen. Vossen ondervindt geen last meer van zijn enkelblessure. Op voorlopig Poulain na, lijkt iedereen fit te raken voor de start van play-off 1. (WDK)

KV OOSTENDE_ Bossaerts viel uit met een hamstringblessure. De ernst van de ernst van de blessure moet nog blijken na onderzoek. (TVA)