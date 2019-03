FT België (20/3). (Voorlopig) 33.000 fans tegen Rusland - Genk stelt Clement beter contract voor De voetbalredactie

20 maart 2019

20u19

33.000 fans tegen Rusland

Voorlopig zijn 33.000 tickets aan de man gebracht voor de interland van morgen (20.45 uur) tegen Rusland. Een paar weken geleden zag het er veel minder rooskleurig uit. Morgen kunnen tot 19 uur nog tickets gekocht worden online bij de voetbalbond. De KBVB hoopt af te klokken op 35.000.

Royal Antwerp breidt stadion uit met tijdelijke tribune

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar tickets heeft Royal Antwerp een aanvraag ingediend voor een extra tijdelijke tribune achter het doel. Deze zal 700 extra supporters een plaats kunnen geven.

“Royal Antwerp FC wil een rol van betekenis spelen in Play-Off 1", staat er te lezen op de website van The Great Old . “Daarbij hebben we natuurlijk de vocale steun van onze fans meer dan nodig. En jullie willen er ook heel graag bij zijn, hebben we de afgelopen weken gemerkt aan de grote vraag naar tickets.”

Momenteel is de club gestart met voorbereidende werkzaamheden. Eens deze zijn afgerond zullen de betrokken overheids- en veiligheidsdiensten de tribune inspecteren. Pas na hun goedkeuring kunnen de eerste tickets worden verkocht.

“De tickets zullen enkel via losse verkoop verkrijgbaar zijn via TicketHour en kosten 25 euro per wedstrijd”, laat Antwerp zijn fans nog weten.

KV Mechelen oefent tegen Lokeren en twee clubs uit eerste amateur

In de aanloop naar de bekerfinale tegen AA Gent op 1 mei oefent KV Mechelen tegen degradant uit 1A Sporting Lokeren (10/04) en eerste amateurclubs RWDM (17/04) en Thes Sport (18/04). De kampioen in 1B wil in totaal een vijftal vriendschappelijke wedstrijden afwerken om zijn spelers matchritme te laten opdoen. Alle oefenmatchen worden buitenshuis gespeeld. (ABD)

Biergooiers in Lommel kosten KV Mechelen 2.500 euro boete

De disciplinaire sancties voor KV Mechelen blijven zich maar opstapelen. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde Malinwa vandaag opnieuw 2.500 euro boete op, nadat supporters in de recentste competitiewedstrijd bij SK Lommel met bekers hadden gegooid.

In de 92e minuut gooiden supporters van Malinwa bierbekers op het veld, schreef de scheidsrechter in zijn verslag. “De projectielen raakten geen spelers of officials, maar ik besliste meteen over te gaan naar fase 1 van het stappenplan en liet omroepen dat het gooien van bierbekers moest stoppen”, klonk het. De frustratie van de bezoekende fans was groot, want door het gelijkspel van Beerschot Wilrijk in Leuven (2-2) kon Malinwa zich rechtstreeks verzekeren van de sportieve promotie. De partij in Lommel van 3 maart eindigde echter op 1-1, waardoor er nog een promotiefinale afgewerkt moest worden.

Bondsprocureur Kris Wagner wenst hard op te treden tegen de biergooiers en wil de feiten niet minimaliseren. Omdat het ook niet de eerste keer was dat KV Mechelen zich dit seizoen voor supportersincidenten moest verantwoorden, eiste het Bondsparket 2.500 euro.

Malinwa weigerde dat schikkingsvoorstel, en liet zich dinsdag door ex-voorzitter Johan Timmermans verdedigen. Die stelde dat de bekers niet op het veld vlogen, maar geland waren achter het doel van de Lommelse keeper Coucke en bovendien niemand hadden geraakt. Timmermans vond de strafmaat buiten proportie, omdat het gooien van bierbekers volgens hem onvermijdelijk is. Enkel de verkoop van bier kan dergelijke incidenten stoppen.

De Geschillencommissie had geen oren naar de argumentatie van de Malinwa-bestuurder. “Dergelijk gedrag is ongepast en onwenselijk. Het getuigt van weinig respect voor andere supporters en iedereen op en rond het veld. De feiten kunnen niet worden geminimaliseerd, zeker niet gelet op het disciplinaire verleden van KV Mechelen”, luidde het vonnis. Het is al de zesde keer dit seizoen dat de club KV Mechelen beboet wordt door de Geschillencommissie.

Genk stelt Clement beter contract voor

Het bestuur van Racing Genk is tevreden over het werk van Philippe Clement en wil graag ook de komende seizoenen verder met hem. De gesprekken daarover zijn aan de gang. Clement heeft in Genk een contract voor onbepaalde duur, maar de club wil dat alvast openbreken en de coach een fikse loonopslag geven. Clement is sinds december 2017 aan de slag in de Luminus Arena. Hij zette Racing Genk dit seizoen weer helemaal op de kaart. De Limburgers beginnen als leider aan de play-offs en stootten in Europa door tot de 1/16de finales van de Europa League. (KDZ)

Nu al 10.230 abo’s verkocht bij Club voor volgend seizoen

Terwijl AA Gent nog maar net gestart is met de verkoop van play-off 1-abonnementen, telt Club Brugge al 10.230 abonnees voor het volgende seizoen. Straf.

Het experiment is met andere woorden méér dan geslaagd. Voor het eerst in zijn geschiedenis begon Club na de feestdagen al met de abonnementenverkoop voor het komende seizoen - een primeur in België. De mosterd werd gehaald over de grens, bij Feyenoord. “Enerzijds wilden we onze trouwe fans belonen voor hun loyauteit”, legt woordvoerder Kirsten Willem uit. “Ze kregen tot 20 euro korting, plus een gepersonaliseerd geschenk. Anderzijds was het administratief en logistiek gezien ook een stuk interessanter. Waar normaal 24.000 mensen in een korte periode hun abonnement komen verlengen, verliep dat nu een stuk gespreider. Zodat we hen een betere service konden bieden.”

Bijna de helft van de abonnees - voor de vips geldt een aparte regeling - heeft al verlengd. En dat zonder de uitkomst van play-off 1 te weten. De gebruikelijke voorverkoop zal overigens nog steeds plaatsvinden. Die start op 6 mei. Vanaf 11 juni begint de vrije verkoop, maar of er dan nog veel abonnementen beschikbaar zullen zijn, is sterk de vraag. Nog dit: bij Club zijn de play-offs sowieso in het abonnement inbegrepen. (NP)

Coucke en Kompany willen samenwerken

“Een topmeeting”, noemde Marc Coucke de ontmoeting. De Anderlecht-voorzitter zat begin deze week samen met Vincent Kompany. De Rode Duivel, die moest afhaken voor de interlands tegen Rusland en Cyprus, zet vanuit Manchester zijn schouders onder BX Brussels - meer een sociaal project dan een voetbalploeg, inzettend op de Brusselse jeugd. Anderlecht en BX Brussels bekijken nu hoe ze mekaar daarin kunnen ondersteunen. “IJveren voor voetbal als bindmiddel van alle generaties en culturen in Brussel”, zo omschreef Coucke het opzet op Instagram. Het gaat voorlopig om verkennende gesprekken, bij BX Brussels zegt men te hopen op een doorbraak in juni. (PJC)

Zitting van Noubissi wordt een week uitgesteld

Marius Noubissi, aanvaller van Beerschot Wilrijk, kent pas volgende week zijn straf voor zijn rode kaart op het veld van KV Mechelen. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde zijn zitting gisteren met een week uit.

Noubissi werd gisterennamiddag op de bondszetel in Brussel verwacht, maar zijn raadsman slaagde er niet in daar tijdig te zijn. Omdat de advocaat gehinderd werd en er komend weekend toch geen voetbal in competitieverband wordt gespeeld, kreeg Beerschot Wilrijk uitstel.

Voor zijn trap met studs vooruit op het scheenbeen van Rob Schoofs vorderde het Bondsparket drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete, waardoor Noubissi geschorst dreigt te worden voor de duels tegen Westerlo, STVV en Oostende in play-offs 2B.