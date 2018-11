FT België (20/11). Denswil out voor Essevee, Dennis en Poulain terug bij Club - Kums en Dimata onzeker bij Anderlecht voor uitduel op STVV De voetbalredactie

20 november 2018

10u15 1

Jacky Mathijssen mag met jonge Belgen naar laatste voorronde EK U19

De Belgische nationale ploeg onder 19 heeft zich na een 2-2 gelijkspel tegen Frankrijk geplaatst voor de tweede en laatste kwalificatieronde voor het EK 2019. In hun derde en laatste wedstrijd in de eerste voorronde stonden de jonge Duivels van coach Jacky Mathijssen in Malta tegenover hun Franse leeftijdsgenoten, die al geplaatst waren. Keres Masangu (Roma U19) wiste in de tiende minuut de snelle voorsprong van de Fransen (via Goduine Koyalipou) uit. Kort voor de pauze bracht Loïs Openda (Club Brugge) vanop de stip België op voorsprong.

Na de koffie kwamen de bordjes in minuut 76 weer gelijk te hangen na een treffer van Wilson Isidor. Daarna veranderde het scorebeeld niet meer.

De Belgen hadden hun kwalificatiegroep 6 in Ta’ Qali vorige week woensdag geopend met 5-0 winst tegen Litouwen. Zaterdag volgde een 1-1 gelijkspel tegen gastland Malta. Frankrijk was na een 6 op 6 al zeker van plaatsing. Malta (1 op 6) en Litouwen (0 op 6), die deze namiddag nog tegen elkaar spelen, zijn uitgeschakeld.

België (5 op 9) en Frankrijk (7 op 9) mogen als top twee van de groep door naar de eliteronde, waarvoor op 6 december wordt geloot. In die laatste kwalificatiefase, die maart wordt gespeeld, worden in zeven poules van vier landen zeven tickets verdeeld voor het EK 2019. Dat vindt van 14 tot 27 juli plaats in Armenië, dat als organisator rechtstreeks geplaatst is. De laatste EK-deelname van de Belgische U19 dateert van 2011.

Club zonder Denswil tegen Zulte Waregem

Club Brugge trekt vrijdag zonder sterkhouder Stefano Denswil ten strijde tegen Zulte Waregem. De Nederlander heeft in de laatste match voor de interlandbreak in Charleroi een klein scheurtje in de enkelband opgelopen en heeft de trainingen nog steeds niet hervat. Blauw-zwart hoopt dat Denswil fit geraakt voor de Champions League-match in Dortmund van volgende week woensdag, maar ook dat wordt nipt. Het goeie nieuws is dat de Bruggelingen opnieuw een beroep kunnen doen op Benoît Poulain. Die bleef in Charleroi aan de kant met een probleem aan de adductoren, maar kon gisteren opnieuw trainen. Ook opnieuw fit: Dennis. De Nigeriaan is na meer dan een maand afwezigheid hersteld van een spierblessure en kan in principe zijn rentree vieren tegen Essevee. Naast Vossen en Diatta is ook Danjuma (enkel) nog steeds afwezig. Ruud Vormer tenslotte hernam gisteren de training na een weekje relatieve rust. (TTV)

De ‘vakantie’ is gedaan voor de spelers van Anderlecht. Gisteren blies Hein Vanhaezebrouck weer verzamelen nadat hij zijn spelersgroep vijf dagen vrij had gegeven. Dimata tekende ook present, maar trainde niet. De knieblessure die hem deed afzeggen voor de Belgische beloften, speelt hem nog steeds parten. Eind deze week mag hij de trainingen hervatten, maar vraag is of hij tijdig fit geraakt voor de trip naar Sint-Truiden van zondag.

Kums en Dimata onzeker voor uitduel bij STVV

Vorige week was Dimata met vakantie vertrokken na een gesprek met voorzitter Coucke, maar zonder medeweten van de trainer. Vanhaezebrouck voelde zich gepakt en gelastte twee trainingen af. De waarheid is evenwel dat Coucke, in zijn gesprek met Dimata, inderdaad gezegd heeft dat hij vakantie moest nemen, maar hij heeft er wel meteen aan toegevoegd: “Tenminste als de trainer dat goed vindt.” Dat laatste sloeg Dimata echter in de wind en hij vertrok zonder iets te zeggen. Een voorbeeld van interne communicatiefouten zoals er momenteel wel meer gebeuren binnen de club.

Hoe Vanhaezebrouck zondag zijn middenveld zal samenstellen is een groot vraagteken. Trebel herstelt van zijn operatie aan de adductoren en Kums is heel onzeker. Zijn blessure aan het staartbeen behoort tot het verleden, maar Kums sukkelt nu met de rug. Ook hij trainde gisteren niet en zijn aantreden zondag op Stayen is twijfelachtig.

Saief werd door de Amerikaanse bondscoach teruggestuurd naar zijn club. De Amerikaan behoorde tot de selectie die vanavond in Genk Italië partij geeft, maar moest afhaken met opnieuw problemen aan de adductoren. Hij hield het gisteren bij loopoefeningen. (MJR)