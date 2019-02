FT België (20/02). Vossen heeft heuglijk nieuws - Vukovic blijft tot 2021 bij RC Genk - Trebel weer onder het mes? De voetbalredactie

20 februari 2019

22u10 1

Vossen verwacht tweede kindje

Alixe (1,5) wordt grote zus.”De beste die je je kan inbeelden”, zo kondigde Club Brugge-spits Jelle Vossen de zwangerschap van zijn partner Audry aan op Instagram. Het koppel verwacht de baby in augustus. Of het een jongen of een meisje wordt, weet Vossen naar eigen zeggen nog niet. Op sociale media regende het alvast felicitaties. (PJC)

Red Flames in tweede pot bij loting

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg zit in het Zwitserse Nyon in de tweede pot bij de loting voor de kwalificaties voor het EK van 2021. De 47 landen zijn onderverdeeld in vijf potten en zo worden er vervolgens negen groepen gevormd: zeven groepen van vijf landen en twee van zes landen. Zij strijden tussen 26 augustus 2019 en 22 september 2020 voor een stek op het EK, dat in de zomer van 2021 in Engeland gespeeld wordt.

De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks, de zes overige nummers twee spelen barrages voor de laatste drie tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

Pot 1: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Schotland, Italië

Pot 2: Oostenrijk, Denemarken, IJsland, België, Rusland, Wales, Oekraïne, Finland, Tsjechië

Pot 3: Portugal, Ierland, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Hongarije, Bosnië-Herzegovina, Wit-Rusland

Pot 4: Turkije, Slovakije, Kroatië, Noord-Ierland, Griekenland, Israël, Kazachstan, Albanië, Moldavië

Pot 5: Faeröer, Malta, Macedonië, Estland, Montenegro, Georgië, Letland, Litouwen, Azerbeidzjan, Cyprus, Kosovo

Beerschot-Wilrijk niet in beroep tegen schorsing Maes

Beerschot-Wilrijk gaat niet in beroep tegen de twee speeldagen schorsing voor Alexander Maes. De middenvelder kreeg zondag op het veld van Lommel (0-2) na een uur een rode kaart wegens een drieste tackle op El Banouhi. Voor die overtreding vorderde bondsprocureur Kris Wagner twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro. Beerschot-Wilrijk tekende verzet aan, maar dat leverde dinsdag geen strafvermindering meer op. Maes ziet de laatste cruciale wedstrijden in de reguliere competitie aan zich voorbijgaan. Zaterdag ontvangt Beerschot Roeselare. Op de laatste speeldag trekken de Ratten naar OHL.

Bölöni en Kaya verhoord door ad-hoccommissie van Pro League

Antwerp-coach Laszlo Bölöni en KV Mechelen-middenvelder Onur Kaya zijn dinsdag in Brussel verhoord door de ad-hoccommissie van de Pro League, die waakt over het respect voor de wedstrijdleiding. Volgende week maandag kennen zij hun straf.

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over de uitspraken van Kaya naar aanleiding van de gele kaart tegen Union die hem een bekerfinale kost. In krantenartikelen verweet hij scheidsrechter Laforge onder meer “een gebrek aan empathie”. De Mechelse aanvoerder opperde ook dat zijn ploeg sinds het uitbreken van het voetbalschandaal benadeeld wordt door de arbitrage.

Een uur na Kaya moest ook Bölöni zich komen verantwoorden. Na de match tegen Standard, die op de Bosuil op 1-1 eindigde, nam Bölöni de prestatie van scheidsrechter Smet en de videoref op de korrel, onder meer vanwege de rode kaart voor Lamkel Zé en de 0-1 van Maxime Lestienne, die na VAR-tussenkomst goedgekeurd werd hoewel de lijnrechter gevlagd had.

De ad-hoccommissie, bestaande uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78) moet nu oordelen of de verklaringen van Kaya en Bölöni ongepast of denigrerend waren ten opzichte van de wedstrijdleiding. De commissie doet later deze week een advies aan de Pro League, waarna de sanctie dan wellicht nog deze week door het management van de Pro League wordt bevestigd. Ze riskeren elk een boete van 5.000 euro.

RC Genk licht optie op Vukovic

Danny Vukovic blijft tot 2021 bij RC Genk. De Australische doelman had bij de competitieleider nog een contract tot eind dit seizoen, met een optie op twee seizoenen extra. Die optie heeft Genk nu gelicht. Vukovic speelt sinds het seizoen 2017-18 voor de Limburgers. Sindsdien was hij goed voor 82 wedstrijden met daarin 26 clean sheets. “Danny heeft het naar zijn zin in Genk en ook KRC Genk is tevreden over de prestaties van haar ervaren doelman”, luidt het op de clubwebsite. “Met die ervaring is hij ook de ideale mentor voor het eigen jonge keeperstalent dat zijn opwachting maakt.”

Nieuwe operatie dreigt voor Trebel

Ook voor Anderlecht-kapitein Trebel dreigt een nieuwe operatie, deze keer aan de rechterknie. In november werd hij reeds aan de buikspieren geopereerd. Trebel zelf zou een mogelijke operatie willen uitstellen tot na de play-offs, vraag is of zijn fysieke paraatheid voldoende is om te kunnen spelen. Gisteren trainde hij alvast mee. Obradovic, die tegen Zulte Waregem een scheurtje in de hamstring opliep, trainde gisteren individueel. De kans dat hij de selectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge haalt, is klein. (MJR/PJC)