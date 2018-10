FT België (2/10). Fans willen excuses van Vanhaezebrouck - Anderlecht vindt strafmaat voor Saelemaekers veel te zwaar De voetbalredactie

02 oktober 2018

Parket vraagt vier duels Saelemaekers, Anderlecht weigert

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Alexis Saelemaekers na zijn uitsluiting in de bekerwedstrijd tegen Union een schikkingsvoorstel van vier speeldagen schorsing en 4.000 euro boete gedaan. RSC Anderlecht gaat niet akkoord met de vordering, zo bevestigde KBVB-woordvoerder Pierre Cornez.

Anderlecht moest in de Brusselse derby tegen Union de kelk tot op de bodem ledigen. De 0-3 eindstand stond al vast toen Saelemaekers zich in de slotminuten revancheerde met een harde tackle en trapbeweging richting Union-middenvelder Faïz Selemani. Scheidsrechter Visser trakteerde de flankspeler van RSCA op zijn eerste rode kaart als prof.

Sinds dit seizoen worden tuchtzaken in de Beker van België niet langer volgens de versnelde procedure behandeld. Saelemaekers verschijnt daarom pas op 9 oktober (om 14u45) voor de Geschillencommissie van de KBVB, die het vonnis in eerste aanleg die dinsdag bekendmaakt. Coach Hein Vanhaezebrouck kan komend weekend op het veld van Zulte Waregem dus zeker nog rekenen op de youngster. In de Europa League kan Saelemaekers donderdag niet aantreden tegen Dinamo Zagreb, hij zit nog een schorsingsdag uit na een uitsluiting vorig seizoen in de Youth League.

Een schorsing riskeert Saelemaekers na de interlandbreak voor de competitiematchen tegen Cercle Brugge (21 oktober), Eupen (28 oktober), Lokeren (1 november) en Waasland-Beveren (4 november). Paars-wit vindt die strafmaat veel te zwaar.

Najar hervat, fans willen excuses van Hein

Een bedrukte sfeer op training gisteren bij Anderlecht na het gelijkspel tegen STVV, maar er was ook goed nieuws. Andy Najar hervatte namelijk de groepssessies na een kniestoot. Adrien Trebel (adductoren) won dan weer extra informatie in over zijn slepende blessure. Terwijl de Fransman bij een specialist zat - gisteravond laat was er nog geen informatie -, staken de vertegenwoordigers van de supportersfederaties de koppen bij mekaar. Zij plannen acties om te protesteren tegen de huidige malaise. Ook willen zij excuses van Hein Vanhaezebrouck, die de fans na STVV verweet te negatief te zijn.

Donderdag in de Europa League-match tegen Dinamo Zagreb is de scheidsrechter de Rus Vladislav Bezborodov (45). (PJC)

Club zonder Cools, Rezaei en Amrabat naar Madrid

Met 21 zijn ze, de jongens van Ivan Leko die deze ochtend om 10 uur vanuit Oostende het vliegtuig nemen naar Madrid. Opvallend: daarbij geen Sofyan Amrabat, Dion Cools en Luan Peres, nochtans alle drie op de Champions Leaguelijst. Het trio ontbrak ook afgelopen weekend in de selectie voor de Brugse derby, na hun teleurstellende prestaties tijdens de bekerblamage tegen Deinze. Ook recordaankoop Kaveh Rezaei blijft achter in Brugge. Club neemt geen risico met zijn spits die zich tegen Lokeren blesseerde aan zijn knie. Rezaei miste daardoor ook al de openingsspeeldag tegen Dortmund.

Reizen wel mee: Letica, Horvath, Lammens; Denswil, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele, Mata, Vlietinck; Nakamba, Rits, Vormer, Vanaken, Schrijvers, Danjuma; Wesley, Vossen, Diatta, Dennis, Openda. (NP)

Carcela en Wesley: beslissing op 12 oktober

Goed nieuws voor Standard en Club Brugge. Zij kunnen zondag rekenen op respectievelijk Mehdi Carcela en Wesley. Pas eind deze week valt de beslissing wanneer ze moeten voorkomen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep in het dossier rond de indicatieve tabel. Bij de Belgische voetbalbond valt te horen dat er op 12 oktober een zitting zal zijn.

Wesley Moraes (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot Wilrijk) verschijnen op vrijdag 12 oktober (vanaf 13u) in die volgorde voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Dat vernam Belga vandaag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Daardoor kan coach Michel Preud'homme zondag bij de ontvangst van zijn voormalige werkgever Club Brugge wel rekenen op goudhaantje Carcela. Tegelijkertijd moet hij op Sclessin vrezen voor de doelpunten van Wesley. Ook Eric Ocansey en Loris Brogno zijn komend weekend speelgerechtigd. Een eventuele schorsing gaat pas na de interlandbreak in.

Het viertal werd eerder in beroep vrijgesproken van schorsing, omdat de indicatieve tabel waarop straffen gebaseerd zijn niet officieel goedgekeurd was door de Pro League. Intussen is dat wel gebeurd, waarop de Evocatiecommissie besliste om de spelers terug in te leiden bij de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Het Bondsparket had in het verleden zes speeldagen schorsing en 6.000 euro boete gevorderd voor een elleboogstoot van Wesley. Het beroep tegen een schorsing van meer dan vijf speeldagen werkt niet opschortend en dus zat de Braziliaanse spits al twee duels aan de kant. Hij riskeert er, net als Ocansey overigens, nog vier geschorst te worden. Carcela en Brogno hangen nog twee schorsingsdagen boven het hoofd.

Wesley en diens raadsmannen mogen op 12 oktober om 13u de spits afbijten in het bondsgebouw. Voor elke speler voorziet de KBVB een kwartier. Carcela komt dus in principe om 13u15 voor, Ocansey om 13u30 en Brogno om 13u45.

STANDARD_ Oulare heeft de training hervat. Manuel Schüttengruber (35) is donderdagavond de scheidsrechter in de wedstrijd Standard-Akhisarspor. Hij debuteerde op zijn 26ste in de Oostenrijkse Bundesliga en werd zo de jongste ref ooit in zijn land. (FDZ)

RC GENK_ De wedstrijd tegen Sarpsborg komende donderdag in de Europa League wordt in goede banen geleid door Ivan Bebek. De 41-jarige Kroaat was in zijn jeugd nog nationaal kampioen karate. (KDZ)

CHARLEROI_ Benavente is voor het eerst sinds maart opgeroepen voor de interlands van Peru tegen Chili (12/10) en de USA (16/10). Nurio (dij) krijgt rust. (AR)