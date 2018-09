FT België (19/9): Vanden Stock niet mee naar Trnava, Coucke reist op eigen kracht - Zulte Waregem in beroep tegen schorsing Marcq De voetbalredactie

19 september 2018

Zulte Waregem gaat in beroep tegen schorsing Marcq

Zulte Waregem heeft beroep aangetekend tegen de drie speeldagen schorsing (waarvan één met uitstel) en 2.500 euro boete die Damien Marcq gisteren kreeg. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag.

De middenvelder van Essevee werd door de Geschillencommissie gestraft voor zijn rode kaart in de verloren wedstrijd op het veld van Antwerp (5-1). Op het kwartier strekte hij zijn been naar het leer, maar trapte hij Bolingi aan in de onderbuik.

Marcq haalde ter zitting aan dat hij Bolingi niet had zien aankomen en nooit de intentie had om zijn tegenstrever te kwetsen. Dat argument kon op begrip rekenen van commissievoorzitter Hubert Poncelet, maar Marcq kwam niet weg met zijn "dreigende taal" ten aanzien van de wedstrijdleiders.

De Geschillencommissie hield het daarom op drie speeldagen schorsing, waarvan twee effectief. Een sanctie die ze bij Zulte Waregem te zwaar vinden. Het strafdossier wordt vrijdagmiddag in hoger beroep opnieuw behandeld.

Genk biedt jeugdproduct Arthur Théate profcontract aan

Jeugdspeler Arthur Théate heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij KRC Genk. Dat maakte de Limburgse club vandaag bekend op zijn website.

Bij Genk beschrijven ze de 18-jarige Théate als een "jongen met veel discpline en strijdlust". De linkerflankverdediger en - middenvelder begon op zijn twaalfde bij de Genkse Jos Vaessen Talent Academy. Vervolgens speelde Théate drie jaar lang bij de jeugd van Standard, waarna hij terugkeerde naar Limburg. Théate telt een cap bij de Belgische nationale U19.

Proficiat Arthur en succes!! 💪👍👏 #krcgenk #samengenk https://t.co/0vZwJyOF1Z KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Bushiri mag met Eupen tegen moederclub Oostende spelen

KAS Eupen kan zaterdag op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League rekenen op Rocky Bushiri in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Dat heeft de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist.

De achttienjarige Bushiri wordt door de kustploeg voor een jaar aan de Oostkantonners uitgeleend. Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. Die duidelijke regeling trad in het begin van het lopende seizoen in werking.

De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat KAS Eupen het loon van Bushiri op zich neemt, waardoor niets de speelgerechtigdheid van de centrale verdediger komende zaterdag nog in de weg staat.

KV Oostende legde van zijn kant de bewijzen neer dat het salaris van Jordi Vanlerberghe door de kustboys betaald wordt. De Licentiecommissie gaf groen licht om de middenvelder op te stellen tegen zijn moederclub Club Brugge.

Coucke niet mee met RSCA-spelers

Omstreeks 10 uur vliegt Anderlecht naar Slowakije. Op het vliegtuig: de spelers, de staf, de directie en de sponsors, maar niet voorzitter Marc Coucke. Hij reist op eigen kracht naar Trnava - het paste niet in zijn planning om met de delegatie te gaan. (PJC)

Vanden Stock niet mee naar Trnava

Normaal gezien stapt Roger Vanden Stock vanochtend niet op het Anderlecht-vliegtuig. De erevoorzitter past voor de Europese verplaatsing van paars-wit naar Trnava. Het is de eerste Europese trip met Marc Coucke als preses, maar Vanden Stock gaat dus niet mee. Ook in eigen land volgt hij de uitwedstrijden voor zijn televisie. (PJC/MJR)

Fans met de trein van Bratislava naar Trnava

't Belooft een onvergetelijke trip naar Slowakije te worden voor de Anderlecht-achterban. Niet alleen is het prachtig weer in Bratislava - drie dagen 28 graden Celsius -, ook is er een treinreis voorzien voor 300 van de 440 aanwezige fans. De trein, naar verluidt geheel in de stijl van het oude Tsjechoslowakije, brengt de supporters van uitvalsbasis Bratislava naar het stadion in Trnava. Na de match staan bussen klaar om de fans terug naar Bratislava te voeren, waar er twee dagen een discotheek afgehuurd is - als de uitslag meezit, is het dus gegarandeerd feest. De ref morgen is de Schot Kevin Clancy. (PJC/FEL)