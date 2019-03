FT België (18/3). Fans Charleroi boos op Mazzu - Schrijvers: “Een speler als Verschaeren is altijd welkom” - Nieuwe grasmat in Jan Breydel De voetbalredactie

18 maart 2019

19u58 1

Johan Walem kan geen beroep doen op Wout Faes en Benson Manuel

Johan Walem kan woensdag in de oefeninterland in en tegen Denemarken geen beroep doen op Wout Faes en Benson Manuel. Dat maakte de bondscoach van de Belgische beloften via Twitter bekend. De verdediger van Oostende en aanvaller van Moeskroen hebben na een medische check-up de groep verlaten. Ze worden vervangen door verdedigers Samy Mmaee (Sint-Truiden) en Senna Miangue (Standard).

🇧🇪 Wout #Faes & Benson #Manuel zijn out (blessure) en hebben na de medische check-up vandaag de groep verlaten. @SamyMmaee & @SMiangue12 komen bij de groep en sluiten aan in Denemarken.#COMEONBELGIUM #DENBEL #U21Euro Johan Walem(@ JohanWalem) link

Fans Charleroi boos op Mazzu

De spelers van Charleroi werden dit seizoen al vaker hard op de korrel genomen door de harde kern van de fans. Zondagavond richtte de afkeuring zich voor het eerst ook tot Felice Mazzu. Aanleiding daartoe was niet de nederlaag tegen Eupen, maar het feit dat Mazzu in een RTBF-interview had verklaard dat hij het niet uitsluit ooit coach te worden van Standard, mocht de gelegenheid zich op termijn voordoen. Het ingebakken vijandschap van de achterban kennende, was er niet meer nodig. Zelfs al verduidelijkte Mazzu dat hij, uit respect voor de gevoeligheden, nooit rechtstreeks van de ene club naar de andere zou overstappen.

Reactie van Mehdi Bayat: “De timing van het interview was allicht slecht gekozen, maar ik verwijt Felice niks. We kennen hem. Hij is oprecht en eerlijk. Ik lees en hoor dat de tijd rijp is voor een nieuwe uitdaging, na zes jaar Charleroi. Waarom? Ik ben Madame Soleil niet. Wat er over drie, vier maanden te gebeuren staat, kan ik niet voorspellen, maar op dit ogenblik is het einde van onze samenwerking niet aan de orde en ik werd door niemand benaderd om Felice van mij af te snoepen.”

Reactie van Felice Mazzu: “Sommige waarnemers zijn van oordeel dat ik uit de comfortzone moet stappen waarin ik mij, als echte Carolo, bij Charleroi bevind. Dat is larie. Als de resultaten tegenvallen of de werksfeer verklungelt, staat elke coach ter discussie en dat is niet anders, zelfs al ben je een ‘kind van het huis’. Misschien komt er een dag waarop Mehdi mij zegt dat we er best aan doen uiteen te gaan. Of misschien krijg ik de kans een stap hogerop te zetten. Een niet te missen kans, zoals dat voor spelers geldt. Naar Juventus (lacht). Dat is mij ultieme droom.” (AR)

Club Brugge legt nieuwe grasmat voor play-off 1

Club Brugge vervangt deze week nog zijn felbesproken grasmat in aanloop naar play-off 1. Dat heeft Roel Vaeyens, sportief coördinator bij blauw-zwart, laten optekenen bij de kalendervoorstelling in het bondsgebouw in Brussel.

“De oude grasmat wordt afhankelijk van de weersomstandigheden tegen eind deze week verwijderd. Er zal dan onmiddellijk een nieuwe natuurgrasmat gelegd worden”, stelde Vaeyens. “We hebben gekozen voor een veld dat minstens kwalitatief goed genoeg is voor de play-offs. Op 50 dagen worden toch weer tien matchen gespeeld in Jan Breydel (wedstrijden Cercle Brugge meegerekend, nvdr.), in België wordt geen enkele mat zo intensief gebruikt. Het is nog afwachten of Cercle Brugge financieel zal bijdragen. De gesprekken zijn nog lopende, maar wij konden niet wachten en moesten onze verantwoordelijkheid nemen. De huidige grasmat laat niet toe om profvoetbal te spelen.”

Op de eerste speeldag van play-off 1 staat op 31 maart in Jan Breydel de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent op het programma. Vier dagen later gaan de Bruggelingen op bezoek bij Anderlecht. “Ik zou zeker niet zeggen dat Club Brugge de grote favoriet is. Club is één van de favorieten. We gaan voor het hoogste, zoals elke topclub.”

Club Brugge beëindigde de reguliere competitie zondag met een valse noot. Voor eigen supporters ging het team van Ivan Leko met 1-2 onderuit tegen Excel Moeskroen. De landskampioen vat play-off 1 aan met een achterstand van vier punten op Racing Genk. “Uiteraard zijn we ontgoocheld na het verlies tegen Moeskroen. Het ontbrak ons wat aan efficiëntie”, stelde Vaeyens. “De voorbije weken hadden we nochtans goed gewerkt aan het kleiner maken van de kloof met Genk. Nu moeten we nog vier punten ophalen, wat toch niet te onderschatten is. En de overige vier teams mogen we zeker nog niet afschrijven. Elke club die in play-off 1 zit, wil minstens Europees voetbal spelen.”

KV Mechelen vestigt in promotiefinale nieuw supportersrecord

KV Mechelen heeft afgelopen weekend een nieuw supportersrecord gevestigd in de Proximus League. Zaterdag maakten liefst 16.298 toeschouwers in het AFAS-stadion vanuit de tribunes mee hoe Malinwa tegen Beerschot Wilrijk de sportieve promotie naar 1A bewerkstelligde.

KV Mechelen rondde zaterdag als eerste club in 1B de kaap van 16.000 toeschouwers. Voor de komst van Beerschot Wilrijk in de return van de promotiefinale gingen volgens de officiële website van de "Kakkers" net geen 16.300 tickets over de toonbanken. De aanwezige fans zagen hoe Malinwa een prangend duel won met 2-1, en zo de promotie naar de Jupiler Pro League veilig stelde. Al moet die voor de groene tafel nog verzilverd worden.

Ook het vorige toeschouwersrecord stond trouwens op naam van KV Mechelen. Op 21 oktober 2018 zakten 15.241 supporters af naar het AFAS-stadion. Ook toen was Beerschot Wilrijk de tegenstander. De Ratten zijn overigens graag geziene gasten, want voordien stond het record op naam van Cercle Brugge voor het toeschouwersaantal in de finalematch tegen Beerschot Wilrijk van vorig jaar. Voor het beslissende promotieduel van vorig jaar tekenden 14.760 supporters present in het Jan Breydelstadion.

Kapitein Schrijvers blikt ontspannen vooruit op EK: “Met dit hecht team is veel mogelijk”

Siebe Schrijvers, kapitein van de Belgische beloften, keek vandaag in het nationale trainingscentrum in Tubeke een eerste keer vooruit naar het EK voor beloften, van 16 tot 30 juni in Italië en San Marino. Schrijvers toonde zich op zijn hoede voor de opponenten in de groepsfase, maar bleef wel ambitieus. “Het doel is natuurlijk de poulefase te overleven. Nadien willen we zover mogelijk geraken”, liet de 22-jarige Limburger optekenen.

De jonge Duivels treffen op het EK in groep A achtereenvolgens Polen, Spanje en gastland Italië. “Een heel mooie loting”, begon Schrijvers. “Polen en Spanje kennen we nog niet zo goed. De komende dagen zal dat al veranderen, want de voorbereiding is nu echt begonnen. Italië troffen we half oktober nog in een oefenduel. We wonnen toen met 0-1, maar daar knoop ik geen conclusies aan vast. Het wordt op het EK sowieso een andere wedstrijd. Italië en Spanje zijn als twee grootste voetballanden - op papier - de favorieten. Het is in dat opzicht ook leuk om begin juni nog te oefenen tegen Frankrijk, ook een topteam. Maar wij willen natuurlijk ook die groepsfase overleven. We willen zo lang mogelijk meegaan.”

Bondscoach Johan Walem behield in zijn kern de spelersgroep die vorig jaar de kwalificatie afdwong. Een goede zaak, volgens Schrijvers. “Al zijn de plaatsjes wel erg duur”, nuanceerde hij meteen. “Er is heel veel kwaliteit. Dat zie je ook in het verhaal rond Thibault Vlietinck. Hij speelt bij ons meer dan Dion Cools, maar is er hier niet bij. Dion heeft deze ploeg al veel bijgebracht. Niettemin denk ik dat ook Thibault nog kans heeft om het EK te halen.”

Ook Anderlecht-younster Yari Verschaeren klopt met zijn prestaties hevig op de deur. “Natuurlijk is iemand als Yari Verschaeren mij ook al opgevallen”, aldus Schrijvers. “Ik begrijp dat de bondscoach hem als een potentiële EK-ganger ziet. Hij maakt een indrukwekkende ontwikkeling door en speelt als zeventienjarige sterk in een team dat het soms moeilijk heeft. Ik zou graag met hem samen spelen. Goede voetballers zijn altijd welkom.”

Schrijvers probeert als kapitein ook steeds op de hoogte te blijven van blessures binnen de groep. “Zo heb ik quasi wekelijks contact met de geblesseerden Landry Dimata en Obbi Oularé. Met dat er de voorbije weken twijfel was over het feit of hij geopereerd moest worden aan de knie, heb ik hem nog een berichtje gestuurd. De sfeer in deze groep is geweldig. Iedereen hangt aan elkaar, maar we staan ook open voor nieuwkomers. Het integreren van nieuwe jongens in deze groep loopt altijd makkelijk.”

Schrijvers kwam tot slot ook nog even terug op de 1-2 verliespartij van Club Brugge, zondag tegen Moeskroen. “Die nederlaag heb ik nog niet verteerd. We spelen misschien wel onze slechtste eerste helft van het seizoen. Na rust was het beter, maar lag de efficiëntie te laag. Het veld speelt dan natuurlijk ook niet in ons voordeel. Heel jammer. We missen een kans om dichterbij Genk te sluipen.”

Beerschot-Wilrijk verzet zich tegen schorsing Noubissi

Beerschot-Wilrijk gaat niet akkoord met de drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft gevorderd tegen aanvaller Marius Noubissi.

Een clubvertegenwoordiger zal zich morgennamiddag met de Kameroense spits voor de Geschillencommissie gaan verantwoorden voor de tik op het scheenbeen van KV Mechelen-middenvelder Rob Schoofs. Die kwam Noubissi in de return van de promotiefinale Achter de Kazerne na een halfuur al op een rode kaart te staan.

Bondsprocureur Kris Wagner vroeg als straf voor die rechtstreekse uitsluiting drie duels schorsing. Daardoor dreigt Noubissi geschorst te worden voor de duels tegen Westerlo (31 maart), STVV (3 april) en Oostende (6 april). De Geschillencommissie velt zijn vonnis morgennamiddag.

Van 0-3 naar 4-3? 27 jaar geleden

Standard deed wat Anderlecht 27 jaar geleden als laatste eersteklasser deed: een 0-3-achterstand in 4-3-winst ombuigen. Op 2 mei 1992 liep Cercle Brugge op de 31ste speeldag uit via Nacer Abdellah (17'), Branko Karacic (36') en Marc Debuyser (54') in het Constant Vanden Stockstadion. Bruno Versavel (56'), Marc Degryse (65' en 70') en Luis Oliveira (75') trokken de scheve situatie voor paars-wit recht. Nadien eindigde een wedstrijd in eerste klasse 30 keer op 4-3, maar nooit kwam het tot een gelijkaardig scoreverloop. Tot gisteren bij nummer 31. (GLA)

KVO-fans met sneer naar Coucke

De anti-Coucke-liedjes gingen verloren in de wind. En toch zal het Marc Coucke niet ontgaan zijn dat sommige KV Oostende-supporters zijn vertrek naar Anderlecht moeilijk verteerd hebben. In de spionkop was er immers een spandoek met daarop volgende boodschap: “Je was nooit 1 van ons.” Dat niet het héle Albertpark er zo over dacht, bleek ook wel in de marge van de match. Op de receptie werd Coucke hartelijk ontvangen en hij mengde zich ook zonder problemen onder de thuisfans. De partij volgde hij op serene wijze op de eretribune, waar hij naast sportief directeur Michael Verschueren en Pär Zetterberg zat. (PJC)

Esiti blesseert zich op laatste training

Geen Anderson Esiti bij de achttien die gisteravond op Stayen op het wedstrijdblad verschenen voor AA Gent. De Nigeriaan blesseerde zich zaterdag tijdens de laatste training op het kunstgrasveld van Sint-Truiden. Eric Smith was aanvankelijk niet mee naar Haspengouw, maar werd nog met de auto naar Sint-Truiden gebracht om op de bank te zitten. (RN)

Club Brugge vervangt woensdag grasmat

Nog twee dagen en dan gaat de flink aangetaste grasmat in Jan Breydel eraf. Club Brugge start woensdag zoals gepland met de aanleg van een nieuw speelveld, dat bij de start van de play-offs klaar moet zijn. Blauw-zwart kiest voor een tijdelijk speelveld, om dat na het seizoen opnieuw te verwijderen. In het tussenseizoen wordt de reeds bestelde ‘Grassmaster’ aangelegd, een veel duurzamere en kwalitatief betere grasmat. Nog op Olympia worden ook de oefenvelden van Club vervangen. De werken in de schaduw van het Jan Breydelstadion gaan vandaag al van start. (TTV)