FT België (18/2). Cardona riskeert twee duels schorsing voor 'vlagincident' - Club zonder Poulain naar Anderlecht - Najar vier weken out - Zivkovic naar China

18 februari 2019

Vrijdag valt vonnis over stopgezette vrouwenwedstrijd Standard-Anderlecht

Het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) doet vrijdag uitspraak over het stopgezette duel tussen Standard Fémina en Anderlecht in de Super League. Dat meldde de KBVB vandaag. De Clasico in het vrouwenvoetbal moet mogelijk herspeeld worden.

De competitiewedstrijd van 16 november 2018 tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1 tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het dossier kwam in eerste aanleg voor het Sportcomité. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay in Angleur was dan ook de beste oplossing. Paars-wit was het niet eens en tekende beroep aan, met succes. Het Beroepscomité van de KBVB besliste dat de 0-1 stand behouden bleef. Dat was immers de score op het moment dat de match definitief werd gestaakt. Anderlecht kreeg zo de drie punten. Maar de Rouches legden zich daar niet zomaar bij neer, en lieten advocaat Gregory Ernes een evocatiedossier voorbereiden. En begin februari haalde Standard zijn gram, bij gebrek aan motivering van de rechter. De Evocatiecommissie stuurde het dossier terug naar het Beroepscomité, dat wel anders samengesteld moest zijn.

Afgelopen vrijdag hielden de advocaten van Standard en Anderlecht hun pleidooien opnieuw voor het Beroepscomité, dat een week later zijn uitspraak bekend maakt. Het vonnis valt op 22 februari.

Beerschot Wilrijk niet akkoord met twee speeldagen schorsing voor Maes

Beerschot Wilrijk verzet zich tegen de twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde tegen middenvelder Alexander Maes.

Alex Maes kreeg zondag op het veld van Lommel (0-2) na een uur een rode kaart onder de neus geschoven wegens een drieste tackle op Soufiane El Banouhi. Voor die overtreding vorderde bondsprocureur Kris Wagner twee speeldagen schorsing en een boete van 1.000 euro.

“Beerschot Wilrijk is niet akkoord en tekent verzet aan”, klinkt het op de website van de Ratten. De Geschillencommissie van de KBVB zal zich nu over het dossier buigen, en maakt dinsdagnamiddag het vonnis bekend.

Met nog twee speeldagen te gaan in de tweede ronde van 1B is Beerschot Wilrijk verwikkeld in een spannende tweestrijd met KV Mechelen om de tweedeperiodetitel. Als de Antwerpse club het schikkingsvoorstel had aanvaard, zou Maes de laatste cruciale duels in de reguliere competitie tegen Roeselare en OH Leuven gemist hebben.

Zivkovic trekt naar Chinese tweedeklasser

Richairo Zivkovic zet zijn carrière voort bij de Chinese tweedeklasser Changchun Yatai. Dat maakte KV Oostende bekend. De Nederlandse spits, die weinig rendeerde bij KVO en zwaar doorwoog op de loonschaal, was in 2017 overgekomen van Ajax. De kustploeg betaalde toen ongeveer 1 miljoen euro voor de aanvaller en recupereert dat bedrag bijna volledig. Met De Sutter haalde de kustploeg al een vervanger voor de Nederlander.

“Soms zagen we wel degelijk flitsen van zijn talent, maar de grote doorbraak bleef uit,” aldus Hugo Broos, sportief directeur van KVO. “Het was geen geheim dat Zivkovic een duur contract had en dat hij mocht vertrekken indien er zich een interessante opportuniteit voordeed. Die kwam nu uit de bus met de Chinese tweedeklasser Changchun Yatai. De transfer is voor alle partijen een win-win-situatie.”

Najar met hamstringblessure naar de kant

Even voorbij het uur werd Andy Najar gisteren tegen Antwerp als rechtsachter vervangen door Saelemaekers. Op dat ogenblik een wat vreemde wissel, maar Fred Rutten gaf achteraf meer uitleg. “Najar liep tijdens de match een spierblessure op en gaf zelf aan niet meer verder te kunnen”, aldus de coach. Het gaat om een hamstringblessure en Anderlecht maakte inmiddels bekend dat de Hondurees vier weken aan de kant zal staan. (MJR/PJC)

Cercle Brugge weigert strafvoorstel voor Irvin Cardona

Cercle Brugge gaat niet akkoord met de twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voorstelde aan Irvin Cardona na het vlagincident in de Brugse derby tegen Club. Dat bevestigde de KBVB maandag.

Cardona, die zijn team een gevleid punt bezorgde na een 2-2 gelijkspel tegen stadsrivaal Club, liep na de Brugse derby met een vlag van Cercle naar de middenstip. Tegenstanders Brandon Mechele en Dion Cools weerhielden Cardona ervan die te planten, waarna de poppen aan het dansen gingen.

Scheidsrechter Lawrence Visser en de aanwezige match delegate maakten van het incident melding in hun wedstrijdverslag, waarop het Bondsparket besliste om Cardona te vervolgen. Bondsprocureur Kris Wagner stelde een schorsing van twee wedstrijden en een boete van 2.000 euro voor als minnelijke schikking, maar Cercle gaat niet akkoord en wil zich gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie. Die buigt zich op dinsdag 26 februari over het incident.

Poulain geschorst tegen Anderlecht

Geen Benoît Poulain volgende week bij Club Brugge in Anderlecht. De Fransman had zijn basisplaats opnieuw veroverd, maar liep op slag van rust tegen een vijfde gele kaart aan nadat hij de bal uit onvrede wegtrapte na een fluitsignaal. Pech voor Club Brugge, dat nu opnieuw moet schuiven. Wellicht neemt Amrabat opnieuw de positie van Poulain in. Bovendien is de kans groot dat blauw-zwart het ook nog eens zonder Mata moet stellen. De doelpuntenmaker liep een hamstringblessure op en is wellicht niet tijdig hersteld. (TTV)