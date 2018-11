FT België 17/11. Spaanse coach debuteert bij Roeselare met nederlaag tegen Tubeke in 1B - Jonge Belgen raken in kwalificatieronde EK 2019 niet voorbij Malta Redactie

17 november 2018

19u58

Belga

Coach Nano debuteert bij Roeselare met nederlaag tegen Tubeke

Tubeke heeft vandaag de drie punten gepakt dankzij een 3-2-zege tegen Roeselare op de vijftiende speeldag van de Proximus League, de eerste van de tweede periode. Anthony Schuster lukte de winnende treffer in de 85ste minuut en vergalde zo de debuutmatch van de coach van Roeselare Victoriano Rivas Alvaro, kortweg Nano. Die volgde maandag Jordi Condom op.

Tubeke ging goed van start, dankzij doelpunten van Hugo Videmont (1-0, 10') en Thomas Henry (2-0, 16'). Maar Roeselare kwam nog voor rust opnieuw in de match. Saviour Godwin (2-1, 24') en Kjetil Borry (2-2, 42') troffen raak. Dankzij Schuster hield Tubeke toch nog de drie punten thuis. De troepen van Christian Bracconi hebben nog steeds de rode lantaarn in handen, maar met 12 punten naderen ze wel tot op één punt van Roeselare. Gisteren won Union met 1-2 op het veld van OH Leuven. Vanavond ontvangt KV Mechelen nog Lommel, morgen gaat Beerschot Wilrijk op bezoek bij Westerlo.

Jonge Belgen raken in kwalificatieronde EK 2019 niet voorbij Malta

De Belgische nationale ploeg onder 19 hebben 1-1 gelijkgespeeld in en tegen Malta in de eerste kwalificatieronde voor het EK 2019. Het was voor de ploeg van Jacky Mathijssen de tweede wedstrijd in het Maltese Ta'Qali, na de 5-0 zege woensdag tegen Litouwen.

België keek na 11 minuten tegen een achterstand aan na een eigen doelpunt van verdediger Brendan Schoonbaert (Club Brugge). Vier minuten later liet aanvoerder Brandon Baiye (Club Brugge) de gelijkmaker vanop de stip liggen. Net voor de pauze viel de 1-1 toch langs Schoonbaert, die zo revanche nam voor zijn owngoal. Het bleek meteen de eindstand.

Volgende week dinsdag (20 november) komen de jonge Belgen een laatste keer in actie. De tegenstander is dan Frankrijk. Les Bleus klopten vandaag Litouwen met 7-0 nadat ze eerder Malta versloegen met 1-0. Met 6 op 6 is Frankrijk al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. België volgt met vier punten als tweede. Malta (1 punt) kan ook nog doorstoten, Litouwen (0 punten) is uitgeschakeld.

De top twee stoot door naar de eliteronde, waarvoor op 6 december wordt geloot. In die laatste kwalificatiefase, die maart wordt gespeeld, worden in zeven poules van vier landen zeven tickets verdeeld voor het EK 2019. Dat vindt van 14 tot 27 juli plaats in Armenië, dat als organisator rechtstreeks geplaatst is.