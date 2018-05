FT België 17/05: Club onder applaus op training onthaald (VIDEO) - Rode Duivels organiseren open training, oefenpot tegen Portugal al uitverkocht Voetbalredactie

17 mei 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KFC Duffel gaat niet verder met Lierse SK

KFC Duffel heeft op zijn raad van bestuur beslist om niet in zee te gaan met het oude bestuur van Lierse SK. Dat meldde de club uit de tweede amateurklasse via Facebook.

KFC Duffel was bang zijn eigenheid te verliezen door samen te gaan met het intussen failliete Lierse. Zo zouden de clubkleuren en -logo in het gedrang komen.

"De onderhandelingen over een eventuele samensmelting met (het nieuwe) Lierse zijn definitief afgesprongen. KFC Duffel blijft KFC Duffel", klinkt het. "Onze voorzitter hield zijn been stijf over de eisen die hij stelde om de eigenheid van onze club te garanderen. Daarin konden de gesprekspartners zich niet vinden."

Lierse blijft onderhandelen met Oosterzonen over een doorstart in de eerste amateurklasse, de piste die op het meeste steun kan rekenen bij het Supportersverbond Lierse. Supporterscollectief Lierse voor Altijd stelde maandag zijn huwelijk met stadsgenoot Lyra voor.

Oefeninterland België-Portugal is reeds uitverkocht

De oefeninterland van zaterdag 2 juni (20u45 in Brussel) tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo is reeds uitverkocht, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zopas bekend. Opvallend snel, want de openbare verkoop was pas vandaag van start gegaan. Voor de interland tegen Egypte (6 juni) en de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica op maandag 11 juni zijn er wel nog tickets beschikbaar. Twee dagen later zakt de selectie vervolgens af naar Moskou. Op het WK wachten in groep G Panama (18 juni in Sotchi), Tunesië (23 juni in Moskou) en Engeland (28 juni in Kaliningrad).

In de WK-voorbereiding wordt er op vrijdag 8 juni vanaf 17u30 in het nationaal oefencentrum in Tubeke één open training op Belgische bodem afgewerkt. Ook in Rusland worden tijdens één training de deuren geopend voor het publiek. Op de eerste training van de Duivels op Russische bodem zijn de fans op donderdag 14 juni (vanaf 16u45) welkom in het Guchkovo sportcentrum in Dedovsk.

Maandagmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez alvast zijn 23-koppige WK-selectie en 12 reserven bekend. Dinsdag begint de voorbereiding met een deel van de spelersgroep, vanaf maandag 28 mei start het echte werk met de voltallige groep.

500 fans verwelkomen hun kampioenen

Een eerste open training nadat Club Brugge kampioen geworden is, dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan. Een kleine 500 supporters zakte om 15u af naar het Jan Breydelstadion om er hun helden te verwelkomen. En ze waren enthousiast. Toen de eerste spelers de kleedkamer verlieten, kwam er spontaan applaus. Dat stopte pas toen ook trainer Ivan Leko als laatste naar het oefenveld gestapt was. En de supporters bleven ook massaal de training volgen, vanaf morgen en overmorgen is het immers weer achter gesloten deuren. De sfeer bij de Bruggelingen was - niet verwonderlijk - opperbest. Veel lachende gezichten, die zich met plezier in het zweet werkten. Want, er werd wel degelijk serieus getraind. Met op kop uiteraard Timmy Simons, de ouderdomsdeken die tegen AA Gent op 41-jarige leeftijd zijn allerlaatste wedstrijd voor Club Brugge gaat afwerken. Geen Diaby en Limbombe evenwel, de eerste is nog steeds niet helemaal fit, de laatste raakt normaal gezien ook niet speelklaar voor de laatste speeldag. (WDK)

Club laat beloftevolle verdediger naar KV Mechelen vertrekken

Club Brugge heeft vandaag laten weten dat verdediger Laurent Lemoine de club definitief verlaat. Lemoine trekt naar KV Mechelen, waar hij een contract tekende tot juni 2021. "Ik voel me klaar voor deze stap", liet de Belgisch-Braziliaanse verdediger optekenen bij zijn voorstelling in het AFAS Stadion.

De 20-jarige Lemoine was jarenlang een sterkhouder in de Brugse jeugdploegen, maar doorbreken in het eerste elftal lukte niet voor de Henegouwer. Blauw-zwart leende hem dit seizoen uit aan 1B-club Roeselare, waar hij tot zeventien optredens kwam.

Volgend seizoen komt hij opnieuw in de Proximus League uit, maar dan bij het gedegradeerde KV Mechelen. "Toen KV Mechelen belde, kon ik niet weigeren", aldus Lemoine op de website van Malinwa. "Het aanbod, het project, het nieuwe stadion, de geweldige fans ... Zelfs al zal het voor mij opnieuw een jaar worden in 1B. Het spel in 1B is minder technisch dan in 1A, het is veel fysieker. En mentaal moet je elke wedstrijd top zijn. Je speelt vaak tegen dezelfde tegenstanders en dat is niet te onderschatten. Elke wedstrijd moet je weer anders aanpakken, ook al is het de tegen hetzelfde team."

"De ambitie voor komend seizoen is duidelijk", vervolgde Lemoine. "Kampioen spelen en terugkeren naar 1A. KV Mechelen is een club die altijd tot de betere clubs in 1A moet behoren. Zelf wil ik ook in de hoogste divisie spelen. Op het einde van afgelopen seizoen bij Roeselare had ik al het gevoel dat ik klaar was voor die stap."

Mbemba aangeboden bij Anderlecht en Standard

Waar ligt de toekomst van Chancel Mbemba? De 23-jarige Congolese centrale verdediger trok in de zomer van 2015 voor twaalf miljoen euro van Anderlecht naar Newcastle United. Maar bij de 'Magpies' raakte Mbemba op een zijspoor, hij sprokkelde afgelopen seizoen minder dan 700 minuten in de Premier League. In de zoektocht van de Congolees naar meer speeltijd, werd hij door makelaars aangeboden bij zijn ex-club Anderlecht en Standard. Maar op de Belgische topclubs zullen toehappen, is nog maar de vraag. Het loon dat Mbemba opstrijkt in Newcastle, is naar Belgische normen zeer hoog. (MJR/PJC)

Paars-wit wil contract Amuzu openbreken

Luc Devroe zit niet stil met het oog op volgend seizoen. Zo wil de sportief directeur van Anderlecht nu ook het contract van Francis Amuzu (18) openbreken. Het jeugdproduct, dat in december doorbrak en in tien competitiematchen één keer scoorde, ligt nog tot eind volgend seizoen vast. Paars-wit heeft een optie op een extra jaar, maar bereidt nu een klassiek voorstel voor een meerjarig contract voor. Ook kreeg Amuzu, die geneigd is te verlengen, de belofte dat hij volwaardig lid van de A-kern blijft. Meerdere eersteklassers informeerden naar de vleugelspeler. Tevergeefs dus, want behoudens verrassingen rekent Hein Vanhaezebrouck op Amuzu. Nelson Azevedo (20), die tegen KV Mechelen één helft mocht opdraven, heeft geen toekomst op Neerpede. (PJC)

Chevalier: "Dat ze Harbaoui meteen Gouden Stier geven!"

Teddy Chevalier keek op van het bericht dat Hamdi Harbaoui, die morgen niet tegen Lierse moet spelen, ook in de finalewedstrijd tegen Lokeren nog doelpunten kan scoren voor de Gouden Stier. "Dat ze die hem dan meteen geven", reageerde hij. KV Kortrijkcoach Glen De Boeck kon er inkomen: "Ik snap niet dat ze tijdens het seizoen nog de spelregels kunnen veranderen. Waarom niet gewoon de titel toekennen na het einde van de reguliere competitie? Wij zullen er in Beveren alvast niet te veel op focussen: 21 goals in één seizoen is ook al heel mooi voor Teddy." (ESK)

De Laet (voorlopig) te duur voor Antwerp

Het zou best kunnen dat Ritchie De Laet (29) zaterdag zijn voorlopig laatste wedstrijd op de Bosuil speelde. Antwerp huurt de verdediger zoals bekend van het Engelse Aston Villa. Zowel de club als de speler wil die samenwerking graag voortzetten, alleen is het financiële water daarvoor (momenteel) veel te diep. De aankoopoptie die Aston Villa in de huurovereenkomst liet opnemen, flirt met de 2 miljoen euro. Een prijskaartje dat voor de Great Old te zwaar weegt. Maar er is meer, De Laet heeft in Villa Park nog een contract voor volgend seizoen en ook dat zit in de weg. De Laet heeft in Engeland nog recht op een jaarloon van een slordige 1,5 miljoen euro en dat ligt boven de mogelijkheden van Antwerp. De Laet is bereid een deel van zijn salaris te laten vallen, maar dan nog is de kloof groot. Bovendien is Aston Villa nog in de strijd om een plekje in de Premier League verwikkeld. Het speelt volgende week de finale voor promotie tegen Fulham. Een eventuele zege of het mislopen van de overgang kan voor De Laets toekomst gevolgen hebben. Het wordt met andere woorden moeilijk om De Laet ook volgend seizoen op de Bosuil te houden. Al kan er naarmate de transferperiode vordert natuurlijk altijd iets meer mogelijk zijn - dan zakken de prijzen immers. (SJH)

Dury trakteert supporters

Francky Dury is een man van zijn woord. "Een tournée générale als we bovenaan de rechterkolom eindigen", zweerde de coach eind januari na de verlossende zege tegen KV Mechelen. Zo geschiedde. En op 23 mei komt Dury zijn belofte na. Alle supporters die Zulte Waregem steunen in de finale van play-off 2 tegen Lokeren worden namelijk getrakteerd op één gratis pint of frisdrank. Allen daarheen? (VDVJ)