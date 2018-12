FT België 16/12. Tienkoppig Roeselare boekt tweede belangrijke zege op rij - Primeur: Clubfans kunnen abonnement al in januari verlengen De voetbalredactie

15 december 2018

Pro League stemt morgen over maatregelen tegen spelersmakelaars

Op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League zal het expertenpanel van minister van Staat Melchior Wathelet morgen zijn eerste aanbevelingen bekendmaken. Een aantal maatregelen zullen meteen ter stemming voorgelegd worden. Verder staan ook de postjes van Johan Timmermans en Paul Allaerts ter discussie en wordt de VAR binnenkort bijgestaan door een buitenspellijn.

Het expertenpanel van Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht deed de afgelopen twee maanden een rondje bij alle stakeholders. Zelfs de makelaars werden dinsdag gehoord. Op basis van de informatie die het expertenpanel van de Pro League verzamelde, zullen ze een aantal aanbevelingen doen aan de profclubs. Die worden maandag voorgesteld aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League.

In principe moet uit de aanbevelingen van het expertenpanel een interne gedragscode voortkomen die voorschrijft hoe clubs best omgaan met makelaars en tussenpersonen. Wellicht wordt er morgen gestemd over enkele maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en waarover grote eensgezindheid bestaat. Ongetwijfeld zullen er ook aanbevelingen gedaan worden waarover fel gediscussieerd zal worden en die dus pas op langere termijn uitgewerkt moeten worden. Toch is vooral de politieke druk groot om morgen al met gestemde regelgeving naar buiten te komen.

De bedoeling is dat al die maatregelen nadien opgenomen worden in de licentievoorwaarden, waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden. Om de wetgevende drietrapsraket te vervolledigen, hoopt de Pro League die licentievoorwaarden uiteindelijk (deels) om te zetten in afdwingbare en duidelijke wetgeving.

Daarnaast is er ook wat commotie rond de zitjes van Johan Timmermans en Paul Allaerts in het Uitvoerend Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De voetbalbestuurders van respectievelijk KV Mechelen en Moeskroen worden gemandateerd door de Pro League, maar de KBVB vindt niet dat er voor clubs die de spilfiguren vormen in voetbalschandalen plaats is in het hoogste bondsorgaan. Timmermans legde zijn functie dan ook tijdelijk neer, maar KV Mechelen noch Moeskroen wil het postje verliezen. De Pro League wordt gevraagd zich erover uit te spreken en plaatste het thema op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering.

Nog op de dagorde: de timing van de competities van zowel de Jupiler Pro League (1A) als de Proximus League (1B) 2019-2020. Maandag weten we in principe wanneer de competities volgend seizoen afgetrapt worden en wanneer de play-offs plaatsvinden. Ten slotte wordt er ook in brede zin gesproken over de Video Assistent Referee (VAR) en diens prestaties de voorbije weken. Het management van de Pro League vond ook een leverancier voor een virtuele buitenspellijn, waardoor offside voor de videoref exact meetbaar is. Er ligt een overeenkomst op tafel, maar de budgetten moeten wel nog goedgekeurd worden door de algemene vergadering. De bedoeling is om de buitenspellijn dit seizoen nog te introduceren tijdens de play-offs.

Om 16 uur wordt in het bondsgebouw een persconferentie georganiseerd waarop alle genomen maatregelen aan bod komen.

Tubeke en Westerlo scoren niet

Tubeke en Westerlo hebben vandaag 0-0 gelijkgespeeld op de negentiende speeldag van de Proximus League. Tubeke blijft laatste in de algemene stand, maar sluipt wel weer een puntje dichter bij Oud-Heverlee Leuven. In het algemene klassement is Westerlo vijfde met 24 punten. Het komt voorlopig één punt te kort voor de vierde plaats, die recht geeft op Play-off 2 en momenteel Lommel toebehoort. Tubeke blijft met 16 punten achtste en laatste, maar loopt opnieuw een punt in op OHL, dat vrijdag van KV Mechelen verloor. De kloof bedraagt nog twee punten.

Tubeke staat in het klassement van de tweede periode vijfde met zeven punten, Westerlo is zesde met vijf punten. Geen van beide ploegen lijkt een rol te gaan spelen in de strijd om de periodetitel.

Tienkoppig Roeselare boekt tweede belangrijke zege op rij met oog op behoud

Roeselare heeft met 0-1 van Lommel gewonnen op de negentiende speeldag in de Proximus League. De West-Vlamingen deden met tien man een uitstekende zaak met oog op het behoud. Vorige week won Roeselare al van OH Leuven.

Voor de tweedeperiodetitel lijken Lommel noch Roeselare in aanmerking te komen, maar beide ploegen hopen wel op Play-off 2 in plaats van de strijd om het behoud in play-off 3. Tien minuten voor tijd moest bij Roeselare Kjetil Borry naar de kant met zijn tweede gele kaart, maar Saviour Godwin (87.) schonk de bezoekers alsnog de zege.

Lommel blijft in de algemene stand staan op de vierde plaats, de laatste die recht geeft op play-off 2. Het telt nu twee punten meer dan Westerlo en vijf meer dan nummer zes Roeselare. De West-Vlamingen hebben op hun beurt vijf punten meer dan rode lantaarn Tubeke. In de tweede periode is Roeselare vierde met zeven punten, Lommel is laatste met drie punten.

Club-fans kunnen abonnement dra verlengen

Het leven is aan de rappen. Bij Club Brugge kan je straks al je abonnement voor volgend seizoen kopen – aan een voordeligere prijs dan nog. Een primeur in België. Club wil zo het vele administratieve werk dat traditioneel na het seizoen plaatsvindt, spreiden. De vroegboekperiode gaat op 14 januari online van start en loopt tot 18 maart. Op 6 mei start de gebruikelijke voorrangsperiode voor abonnees, op 11 juni de vrije verkoop. Nog dit: wie begin 2019 al zijn seizoenskaart verlengt, ontvangt ook een gepersonaliseerd geschenk. (NP)

Tuur Dierckx maakt comeback na 313 dagen

Van 2 februari, of meer dan tien maanden is het geleden dat Tuur Dierckx (23) nog eens in de wedstrijdselectie van Waasland-Beveren zat. Nu is het eindelijk weer zover, uitgerekend tegen ex-club Antwerp. Na 313 dagen, zo rekende hij zelf na. “Het stond in de sterren geschreven dat het zo moest gebeuren”, vertelt hij ons. Begin februari speelde hij zijn laatste minuten voor W.-Beveren, ook al tegen Antwerp. Enkele dagen later scheurde hij zijn kruisband. “Eindelijk ben ik er weer bij. Top hé? Alsof ik nooit ben weggeweest (lacht). Mijn naam op dat blad zien staan, zorgde wel voor ontlading, ja. Fysiek heb ik nog wel wat werk, maar ik denk dat ik klaar ben om een kwartiertje in te vallen, mocht dat nodig zijn.” (MVS)