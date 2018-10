FT België 16/10. Boucaut is vrijdag de eerste ref die in actie komt na hele heisa rond matchfixing, hij fluit Club Brugge - Waasland-Beveren De voetbalredactie

16 oktober 2018

12u08 10

Scheidsrechter Boucaut bijt de spits af in eerste klasse

Na de interlandbreak wordt er vrijdag in onze competitie weer gevoetbald. Ongetwijfeld een interessante speeldag na het hele onderzoek rond fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal waarbij ook scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière betrokken raakten. Zij werden geschorst en dan ook niet aangeduid om dit weekend een wedstrijd te fluiten. Dat is wel het geval bij Alexandre Boucaut. Hij is de eerste ref die na de hele heisa in actie moet komen. Boucaut werd namelijk aangeduid om Club Brugge - Waasland-Beveren in goede banen te leiden.

Dit weekend voetbal in 1A en 1B

In de nasleep van het schandaal rond spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werd afgelopen weekend de speeldag in 1B uitgesteld. De mogelijke betrokkenheid van KV Mechelen in een vervalste wedstrijd was daarin doorslaggevend. Maar dit weekend zal er gewoon gevoetbald worden, zowel in 1A als in 1B. De kalendercommissie heeft ook de data vastgelegd voor de uitgestelde speeldag in 1B. Die zal op 30 en 31 oktober plaatsvinden. (NVK)