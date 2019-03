FT België (15/3). Trebel op trainingsveld - Club door op Viareggio Cup - Garcia verlaat Eupen - Rutten: “Mijn toekomst is niet belangrijk” De voetbalredactie

15 maart 2019

19u44 1

Trebel hervat groepstraining

Opsteker voor Anderlecht en Adrien Trebel. De aanvoerder heeft de groepstrainingen hervat. Trebel is al enkele weken out met een blessure aan de knie. Hij mikt op de play-offs, KV Oostende komt te vroeg.

Look who's back! 💪 #RSCA #COYM



Adrien Trebel a rejoint le groupe aujourd'hui.

Vandaag sloot Adrien Trebel weer aan bij de groep. pic.twitter.com/TZeAYScW04 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Vandormael overleden

Gewezen B-international Hubert Vandormael is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in eerste klasse bij Verviers, Union en Tilleur. In 1965 werd hij op de erelijst van de topschutters enkel en met slechts één doelpunt verschil voorafgegaan door zijn ploegmaat bij Tilleur, Jean-Paul Colonval. Tilleur eindigde dat jaar vierde achter Anderlecht, Standard en Beerschot. In lagere reeksen was hij als speler én coach een spilfiguur bij AS Eupen. (AR)

Club Brugge wint en plaatst zich voor de achtste finales Viareggio Cup

De beloften van Club Brugge hebben op de derde (en laatste speeldag) van de groepsfase van de Viareggio Cup met 3-1 gewonnen van Ternana Terni. Blauw-zwart stoot als tweede in poule 3 door naar de achtste finales.

De Brugse doelpunten kwamen van Charles De Ketelaere (23.), Thomas Van Den Keynbus (60.) en Thibo Baeten (66.). In het slot kon Simone Di Bartholomeo (87.) voor Terni de eer nog redden.

Tegelijkertijd won Bologna met 3-0 van thuisploeg Viareggio. Bologna kwalificeerde zich zo als groepswinnaar met 9 op 9 voor de tweede ronde. Club Brugge (6 op 9) mag als één van de zes beste tweedes ook mee naar de knock-outfase. De Bruggelingen verloren slechts één keer, op de eerste speeldag van Bologna (1-0). De achtste finales staan dinsdag op het programma.

Het is het derde jaar op rij dat Club Brugge deelneemt aan het prestigieuze Italiaanse beloftentoernooi. In 2017 bereikten ze de halve finales, vorig jaar sneuvelden ze in de groepsfase.

Op de erelijst van het toernooi staat één Belgische club. Anderlecht pakte de eindzege in 2013.

Aanvoerder Luis Garcia verlaat Eupen

KAS Eupen moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe kapitein. De 38-jarige Spanjaard Luis Garcia kondigde tijdens een persmoment aan dat hij de Panda’s binnenkort verlaat.

“Ik moet aan mijn familie denken. Ik heb vijf mooie jaren achter de rug maar volgend seizoen zal ik geen deel meer uitmaken van Eupen, noch als speler noch als coach”, zei Garcia, die na de play-offs terugkeert naar Spanje. Of hij daar nog een vervolg breit aan zijn carrière, liet de middenvelder in het midden.

Luis Garcia kwam in 2014 naar Eupen nadat hij eerder voor onder meer Murcia, Mallorca, Espanyol en Zaragoza voetbalde. Hij ontpopte zich met zijn vista en techniek al snel tot absolute sterkhouder aan de Kehrweg. Dit seizoen is hij in 29 competitieduels goed voor acht goals en vijf assists.

Rutten: “Mijn toekomst is niet belangrijk”

Blijft Fred Rutten of niet bij Anderlecht? Michael Verschueren liet uitschijnen dat dat kan als het niveau aanblijft en de resultaten volgen, maar Rutten wilde niet op het thema ingaan. “Mijn toekomst is niet belangrijk. Ik werk met volle overtuiging voor Anderlecht en word daar goed voor beloond. Al het andere interesseert me niet, ik leef van wedstrijd tot wedstrijd.” Rutten hecht veel belang aan de partij tegen KV Oostende. “Want we moeten het goeie gevoel behouden.” Dat moet zonder onder meer Bakkali en Najar, die nog niet wedstrijdfit zijn voor KVO. (PJC)

Leko en Club op hun hoede: “Chapeau voor Moeskroen, maar is geen FC Barcelona”

Laatste, maar niet de gemakkelijkste opdracht van het seizoen voor Club Brugge. Tegen een Moeskroen in vorm hoopt Ivan Leko geen steek te laten vallen: “We zullen op ons best moeten zijn, maar thuis is Club Brugge altijd de grote favoriet”.

’t Is ook in Brugge aftellen naar de play-offs, al wacht blauw-zwart nog een verraderlijke wedstrijd voor de interlandbreak. De Bruggelingen ontvangen Moeskroen, dat in 2019 vriend en vijand verraste door 8 keer op rij niet te verliezen: “Chapeau voor wat ze getoond hebben in die drie maanden”, aldus Ivan Leko. “Ze wonnen op Gent en Genk en pakten een punt op Standard. Geen van hun zes overwinningen was gestolen. Ze wonnen verdiend met goed voetbal. Ik verwacht dan ook een open wedstrijd met twee ploegen die vol voor de zege gaan”.

Leko is op zijn hoede, maar gelooft anderzijds in de goede afloop: “Het is een match die we absoluut willen winnen. Moeskroen is geen FC Barcelona - thuis is Club Brugge altijd de grote favoriet. We hebben na Nieuwjaar al drie keer punten verloren in eigen huis en zullen nu honderd procent klaar moeten zijn”.

Leko zag hoe bondscoach Roberto Martinez twee van zijn spelers selecteerde: “Ik ben enorm trots en tevreden op Brandon en Hans”, aldus de Kroaat over Mechele en Vanaken. “Het is hun derde of vierde selectie op rij. Dat wil zeggen dat ze daar absoluut verdienen te staan. Mechele heeft al een tijdje last van de schouder, maar hij is honderd procent. Anders had hij niet gespeeld in Eupen”.

Arnaut Danjuma wordt morgen zo goed als zeker voor het eerst geselecteerd nadat hij maandenlang opzij stond: “Hij heeft de ganse week goed getraind. Als hij morgen na deze drie trainingen geen reactie voelt, dan zit hij in de selectie”. (TTV)

Clement: “Prima voor het vertrouwen van Trossard”

Leandro Trossard (24) is opnieuw Rode Duivel. Het zal de winger van Genk deugd doen na een aantal moeilijkere weken. Zijn coach Philippe Clement is alvast opgetogen. “Er is geen beter omgeving om je te ontwikkelen dan in zo’n talentvolle groep.”

Goed nieuws voor Leandro Trossard. Hij is opnieuw geselecteerd voor de Rode Duivels, benieuwd of hij tegen Rusland of Cyprus ook daadwerkelijk zijn eerste cap krijgt van Roberto Martínez. “Voor hem het heel belangrijk om er opnieuw bij te zijn”, zegt zijn coach Philippe Clement. “Dat geeft enorm veel vertrouwen en gezien de kwaliteit van die groep is dat een prima omgeving om je verder te ontwikkelen. Hij krijgt de kans om zijn kwaliteiten te testen en zijn gebreken nog beter te leren kennen. Dan weet hij meteen waaraan hij nog moet werken. Dus voor hem ben ik heel blij.” Anderzijds vindt Clement het wel jammer dat hij Trossard moet missen in de voorbereiding op play-off 1. “Ja het is een beetje dubbel natuurlijk. Ik zal nog 25 spelers hebben in de kern met de doelmannen bijgerekend en daarvan zullen er de komende week 16 weg zijn voor interlands. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de kalender van die play-offs. Wanneer wij eraan zullen beginnen, want een heel deel van die jongens keren pas op donderdag 28 maart terug. Dus ik hoop niet dat we op vrijdag 29 maart moeten beginnen.” (KDZ)

Supporters plannen mars naar Daknam voor slotmatch van Lokeren in 1A

Zondag (17 maart) speelt Sporting Lokeren zijn laatste competitiematch in 1A. Dat willen de supporters van wit-zwart-geel niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er wordt vanaf 12u30 een heus fandorp voorzien op de Markt van Lokeren. Na 16u00 trekken de supporters in stoet te voet naar het Daknamstadion waar om 18u00 hun team de thuismatch tegen Cercle Brugge afwerkt.

“Er wordt op de Markt van Lokeren een podium voorzien. De start van ons evenement wordt gegeven door kapitein Killian Overmeire, samen met Olivier Deschacht, Davino Verhulst en trainer Glen De Boeck. Acteur Bart Van Avermaet is de gastheer op het podium. Wij hopen zondag ook een pak oud-spelers te mogen verwelkomen”, stelt medeorganisator Lieven Hérie.

“Er volgt nadien een plejade aan dj’s, met onder andere Radio Rommelmarkt en Dirk Stoops. Voor de kinderen zijn twee springkastelen, waaronder het Sporting Lokeren kasteel, opgesteld. De club zelf is ook aanwezig met een merchandisingstand. De supporters kunnen daar tevens de unieke #wijzijnlokeren t-shirts en sweaters kopen. De opbrengst daarvan gaat integraal naar de kosten die het evenement met zich meebrengt. We horen ondertussen van overal dat de laatste thuismatch heel veel volk op de been zal brengen, ook supporters die in de loop van de jaren minder aanwezig waren tonen interesse. Na 16u00 trekken wij in stoet naar het Daknamstadion om er getuige te zijn van de match tegen Cercle Brugge. Wij willen hiermee bewijzen dat er nog een toekomst weggelegd is voor het voetbal in Lokeren”, meldt Lieven Hérie.

Anderlecht wil aflopend contract Amuzu verlengen

Jong, beloftevol en Anderlecht-DNA. Dat zijn voldoende ingrediënten voor RSCA om het aflopende contract van Francis Amuzu (19) te verlengen. Ook Ivan Obradovic (30) wil blijven.

Sinds de komst van Yannick Bolasie is hij een beetje naar de achtergrond verdwenen, maar het heeft het vertrouwen van de Anderlecht-top in Francis Amuzu niet doen afnemen. Paars-wit ziet in het kwieke jeugdproduct een belangrijke speler voor de komende jaren. Vandaar ook dat het niet de bedoeling is dat Amuzu, in het bezit van een aflopend contract, straks het Astridpark verlaat - dat laat RSCA niet gebeuren.

Anderlecht heeft twee mogelijkheden om Amuzu langer aan zich te binden. De eerste is de makkelijkste: het kan eenzijdig de optie in de overeenkomst van Amuzu lichten, waardoor hij vast ligt tot 2020. Wat daarnaast kan, is dat Michael Verschueren en Frank Arnesen klassieke onderhandelingen met de Mechelaar aanknopen om zo tot een akkoord te komen. Wat het ook wordt: Amuzu, die veel interesse geniet, blijft sowieso bij Anderlecht.

Ook Obradovic wil blijven

Dat zou ook Ivan Obradovic graag doen. De Servische linksachter, die zich de voorbije maanden opnieuw in de gratie voetbalde na een volledige heenronde in de B-kern, is transfervrij aan het einde van het seizoen, maar steekt niet onder stoelen of banken dat hij zijn carrière graag in Brussel zou afsluiten. In zijn entourage verwacht men dat Anderlecht de komende weken met hen rond de tafel zal zitten. Tot dan houdt Obradovic alle belangstelling af, er polsten al Turkse en Servische clubs.

Eerder raakte bekend dat Verschueren met Yari Verschaeren (17) praat, recent tekenden Dewaele en Lutonda bij. Om maar te zeggen dat Anderlecht niet enkel aan de korte termijn denkt... (PJC)

Berge gaat voluit

Goed nieuws voor Racing Genk in de aanloop naar de play-offs. Sander Berge heeft groen licht gekregen om voluit te gaan op training. De 21-jarige Noorse middenvelder stond al sinds de eerste wedstrijd na de winterstop tegen STVV langs de kant met een kuitblessure. Het ziet er dus naar uit dat hij tijdig fit zal geraken om aan de play-offs te beginnen. (KDZ)

Dury wil verder met Seck en Peeters

Zulte Waregem kijkt vooruit. Het wil volgend seizoen graag door met de tandem Ibrahima Seck (29) - Stef Peeters (27). In het geval van de Senegalees hoeft Essevee niet meer rond de tafel te zitten met Genk. “Als Ibrahima een bepaald aantal matchen speelt, moeten we hem overnemen”, verduidelijkt Francky Dury. “Dat is zeker onze intentie. Ik zie niet in waarom we op die positie zouden veranderen. Natuurlijk moet de speler dat ook zelf zien zitten.” Bij Peeters is de situatie anders. “Daar moeten we onderhandelen met Caen over de aankoopoptie. Het is alvast de bedoeling om ook met Stef door te gaan.” Deze zomer zal Dury wel afscheid moeten nemen van Theo Bongonda. “We hadden een zeer goed gesprek. Ik heb hem de gouden raad gegeven: blijf je de komende maanden focussen op iedere match, dan gaat de tijd voorbij vliegen. Het zit goed in zijn ‘mind’.” (VDVJ)

KVO wil De Sutter houden, spits twijfelt

KV Oostende heeft de intentie om Tom De Sutter langer aan de club te binden. De kustploeg is tevreden over de prestaties van de aanvaller, die aan zee het voetbalplezier terugvond na een ellendige periode in Lokeren. De Sutter zelf wacht zijn opties af. Pas wanneer een extra seizoen KVO voor hem straks de beste keuze blijkt, zal hij daadwerkelijk zijn handtekening zetten onder een nieuwe verbintenis. Toen Oostende de transfervrije De Sutter in januari een contract tot het einde van dit seizoen aanbood, liet de kustploeg ook een optie voor een extra seizoen - aan betere voorwaarden - optekenen. Aangezien de optie qua termijn langer zou zijn dat het huidige contract, was die clausule niet rechtsgeldig en heeft Oostende niet de mogelijkheid om De Sutter straks vóór 31 maart een jaar langer aan zich te binden.

Naast De Sutter wil KVO ook huurspelers Bojan Nastic (KRC Genk) en Amin Nouri (Valerengen) definitief vastleggen. Beiden kunnen bij hun moederclubs voor een prikje worden overgenomen en zeggen in principe geen neen tegen een definitieve verhuis naar de kust. Wat het trainerschap van KV Oostende betreft, is er nog geen witte rook. Een 25-tal kandidaten hebben hun kandidatuur ingediend, onder hen Glen De Boeck en Yannick Ferrera. Broos’ vertrouweling Sven Vandenbroeck is daar zoals eerder gemeld ook bij, maar is voorlopig niet bij de topkandidaten om Verheyen op te volgen. Broos voelt zich in zijn nopjes als veldtrainer en neemt rustig de tijd om een keuze te maken. (TTV)

Petrov nieuwe baas bij Cercle Brugge

Oleg Petrov, de CEO van Monaco, is gisteren zoals verwacht door de Algemene Vergadering van Cercle Brugge verkozen tot bestuurder en in de daaropvolgende bijzondere Raad van Bestuur aangeduid als nieuwe gedelegeerd bestuurder.

De 54-jarige Russische zakenman neemt alle verantwoordelijkheden over van zijn landgenoot Vadim Vasilyev, die enkele weken geleden door eigenaar Dmitryi Rybolovlev werd ontslagen. Kappa is de komende vier seizoenen de nieuwe kledijsponsor van groen-zwart. (LUVM)