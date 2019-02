FT België (14/2). Oranje scout Denswil en Vormer - Tubeke haalt nog transfervrije Kroaat binnen De voetbalredactie

14 februari 2019



Oranje scout Denswil en Vormer

Opnieuw een pak scouts in Jan Breydel vanavond. Onder hen de Nederlandse voetbalbond, die Erwin van de Looi - scout en bondscoach van Jong Oranje - naar Brugge stuurt om de prestaties van Vormer en Denswil te bekijken. Nederland speelt eind maart zijn eerste kwalificatiematchen voor het EK tegen Wit-Rusland en Duitsland. Ook heel wat Europese topclubs tekenen present. Zo sturen FC Barcelona, PSG, Dortmund, Tottenham, Manchester United, Arsenal en Chelsea een mannetje naar Olympia. (TTV)

Tubeke haalt nog transfervrije Kroaat binnen

Tubeke heeft zich met zicht op de play-downs in de Proximus League nog versterkt met aanvaller Dejan Cabraja. De 25-jarige Kroaat komt transfervrij toe in Waals-Brabant, nadat zijn contract bij de Bosnische eersteklasser Siroki Brijeg in november vorig jaar werd verbroken.

Met Brijeg stak Cabraja in het voorjaar van 2017 de Bosnische beker op zak. Verder was hij vooral in eigen land actief, zowel in eerste als tweede klasse. Onder meer passages bij Dinamo Zagreb en Lokomotiva Zagreb staan op zijn CV.

Tubeke kondigt zijn nieuwe aanwinst aan als “een speler die zowel diep in de spits kan spelen als vanop de flanken kan komen”.

De Waals-Brabanders staan in de algemene rangschikking van de Proximus League zevende en voorlaatste. Ze tellen na 25 speeldagen 23 punten en zijn daarmee al zeker veroordeeld tot de play-downs op het einde van het seizoen.