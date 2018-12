FT België 14/12. Leko ziet flankspelers Dennis, Cools en Mata bij Club Brugge terugkeren uit blessure - Moeskroen maakte vorig seizoen 1,36 miljoen euro verlies De voetbalredactie

14 december 2018

21u55 2

Leko recupereert flankspelers Dennis, Cools en Mata

Ivan Leko zal eens opgelucht ademhalen. Nagenoeg al zijn flankspelers lagen in de lappenmand, maar nu valt er ook goed nieuws te noteren voor de blauw-zwarte ziekenboeg. Emmanuel Dennis, Dion Cools en Clinton Mata zitten namelijk voor het eerst weer in de selectie na hun blessure. Club Brugge trekt morgen naar Kortrijk.

Moeskroen maakte 1,36 miljoen euro verlies in seizoen 2017-18

Voetbalclub Moeskroen heeft vorig seizoen, in het boekjaar dat liep van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018, een verlies geleden van 1,36 miljoen euro. Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde jaarrekening van de Henegouwse eersteklasser.

Ook vorig jaar kon Moeskroen geen fantastische cijfers voorleggen. Toen liepen de verliezen op tot net geen 2 miljoen euro. De bedrijfsopbrengsten namen wel toe van 4,5 naar 5,8 miljoen euro.

“De slechte cijfers in het boekjaar 2017-18 zijn vooral te wijten aan de hoge salarisdruk en de inspanningen om het behoud in 1A te verzekeren”, aldus Moeskroen.

Moeskroen beschikte al over een negatief eigen vermogen van 5,32 miljoen euro en dat daalde verder naar 6,64 miljoen euro. In het kader van de licentieaanvraag voor 1A zorgde de Thaise hoofdaandeelhouder Pairoj Piempongsant via zijn vennootschap Bogo Limited voor een kapitaalsverhoging van 7,85 miljoen euro, waardoor er opnieuw ruim 1 miljoen euro in de schatkist zit. “Die hoge schuld aan de hoofdaandeelhouder brengt het voortbestaan van de club niet in gevaar”, luidt het in de continuïteitsverklaring. De Henegouwers laten daarin ook weten dat ze op zoek zijn naar nieuwe aandeelhouders.

Virtuele competitie ePro League klokt af op 4.300 inschrijvingen

In totaal hebben 4.301 gamers zich ingeschreven voor het eerste seizoen van de Proximus ePro League, de eerste virtuele voetbalcompetitie op FIFA19 in België. Dat meldde de Pro League.

RSC Anderlecht (635 inschrijvingen) registreerde de meeste kandidaten, gevolgd door Standard (594) en Club Brugge (455). KV Oostende bengelt met 83 registraties helemaal onderaan het lijstje van eersteklassers.

De minimumleeftijd om aan de ePro League te mogen deelnemen is 16 jaar, maar de oudste deelnemer is wel 66 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten bedraagt 21 jaar. Van de 4.301 zijn er amper 21 vrouwelijke deelnemers. Voorlopig werden 1.928 wedstrijden gespeeld, goed voor een totaal van 803 uur gameplezier.

Elke ploeg uit 1A zal een gamer moeten selecteren, die de club vertegenwoordigt. De meeste clubs organiseren daarvoor een toernooi onder de eigen inschrijvers. Zestien gamers nemen het tegen elkaar op in een klassiek kampioenschap. De beste zes ploegen van dit kampioenschap kwalificeren zich voor de play-offs. De speler die de eindzege behaalt, bezorgt zo zijn of haar ploeg de allereerste titel van landskampioen in de ePro League.

De competitie wordt gespeeld op PlayStation. Het kampioenschap zelf loopt van 11 tot en met 13 januari en zal uitgezonden worden op Proximus TV. De play-offs worden in maart betwist tijdens een live event.

Tiende editie van kerstactie opnieuw ten voordele van dak- en thuislozen

De Pro League geeft maandagavond om 23u het startschot voor de tiende editie van de jaarlijkse kerstactie. In 2018 gaat de opbrengst van de voetbalveiling opnieuw naar de Belgian Homeless Cup (BHC). In het aanbod zitten de gesigneerde truitjes van alle spelers in de Jupiler Pro League en de Proximus League, maar ook het felbegeerde shirt van Rode Duivel Kevin De Bruyne.

De komende speeldagen dragen alle spelers in 1A (speeldag 21) en 1B (speeldag 20) een speciaal shirt, met daarop het logo van de BHC. Deze shirts worden nadien online te koop aangeboden via Ebay.

Daarnaast zijn er opnieuw enkele specials te veil. Het pronkstuk van de kerstactie is zonder twijfel het gesigneerde en gedragen Manchester City-shirt van Kevin De Bruyne. Vanwege de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er ook een WK-truitje met daarop alle handtekening van de Rode Duivels in de aanbieding. Supporters kunnen verder bieden voor de aftrap van de Belgische Clasico tussen Standard en Anderlecht. Ook een VIP-arrangement voor een match van de Franse topclub PSG, een golfpartij met analist Marc Degryse, een voetbalwedstrijd achter de schermen bij commentator Filip Joos en VIP-arrangementen voor de Gouden Schoen en het Gala van de Profvoetballer worden geveild.

Vorig jaar bleef de opbrengst van 88.000 euro net onder de recordeditie van 2016, toen de Pro League 92.000 euro inzamelde voor Damiaanactie. Voor de tiende editie wordt het startschot van de kerstactie gegeven op maandag 17 december om 23u00. Bieden kan gedurende tien dagen tot donderdag 27 december (23u00).

De Belgian Homeless Cup (BHC) is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. 39 lokale teams, waarvan 12 in het Brusselse en 27 verspreid zijn over de rest van het land, gebruiken voetbal als instrument om meer dan 500 dak- en thuislozen te integreren in de samenleving. BHC lanceerde zijn campagne ‘My Team, My home’ op 15 oktober met een voetbaltoernooi op het Beursplein.

“De BHC zet in op het gevoel dat zo typisch is aan een club: het gevoel ergens bij te horen en thuis te zijn”, zegt Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever. “Dit is een gevoel dat niet alleen supporters of profspelers ervaren, het geeft ook vleugels aan de spelers van de Belgian Homeless Cup, mannen en vrouwen die kampen met dak- of thuisloosheid en die in hun team een positieve identiteit en ploegmakkers vinden. Daarom staan de Pro League, haar clubs en partners deze maand opnieuw helemaal achter de Belgian Homeless Cup en haar spelers.”

Eerder waren SOS Kinderdorpen en Damiaanactie de sociale partners van de Pro League.

Historisch laag puntenaantal voor Anderlecht in Europa League

Zelfs met dubbele punten was het nog de zwakste Europa League-campagne ooit geweest. Door drie schamele draws doet Anderlecht ruim slechter dan het vorige laagterecord van zeven stuks in 2010. Bovendien stootte paars-wit toen, net als de vier andere keren, wél door. (VDVJ)

Obradovic scoort bij beloften

Zou een scout zijn doelpunt gezien hebben? Wellicht niet, maar feit is dat Ivan Obradovic (30) gisteren bij de beloften gescoord heeft, met wie hij hoogst uitzonderlijk aantrad. Het volstond evenwel niet voor de zege tegen Eupen: 4-3. Obradovic zit al het hele seizoen in de B-kern van Anderlecht, nadat hij afgelopen zomer een transfer naar Turkije weigerde. Volgens Servische media toont Partizan Belgrado interesse voor de 27-voudige international. Hij mag straks weg. (PJC)

KVK zonder geblesseerden Kumordzi en Avenatti

Kumordzi heeft een scheurtje in de lies en is out. Het succesrijke duo met Kagelmacher wordt zo meteen ontmanteld. Het wordt kiezen tussen Lepoint en Hines-Ike: de ene is net terug uit blessure, hij heeft gestalte, de andere kende een dipje, hij heeft snelheid. Voorin lijkt targetspits Avenatti het duel met Club niet te halen. Hij trainde gisteren individueel. Ook Mboyo en Kanu zijn nog niet speelklaar. Ezekiel lijkt een nieuwe kans te krijgen. (ESK)