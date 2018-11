FT België 14/11. Zorgt deze dokter voor erg snel herstel Trebel? - Duivels U19 beginnen met forfaitscore aan kwalificatie EK 2019 De voetbalredactie

14 november 2018

Jonge Belgen beginnen met forfaitscore tegen Litouwen

De Belgische nationale ploeg onder 19 is de eerste kwalificatieronde voor het EK 2019 gestart met een driepunter. In het Maltese Ta’Qali versloegen de jonge Rode Duivels van Jacky Mathijssen Litouwen met 5-0.

Loïs Openda (Club Brugge) zette België na 29 minuten vanaf elfmeter op voorsprong. Negen minuten later werd het 2-0 na een eigen doelpunt van Justinas Marazas. Na de pauze dikte Thierry Lutonda (Anderlecht) in de 58ste minuut de voorsprong verder aan. Invaller Tom Reyners (KRC Genk) zette met twee treffers (72., 80.) de 5-0-forfaitscore op het bord.

Zaterdag (17 november) spelen de jonge Duivels in hun kwalificatiegroep 6 tegen gastland Malta, volgende week dinsdag (20 november) treffen ze Frankrijk. ‘Les Bleus’ wonnen hun openingsmatch met 1-0 tegen Malta.

De top twee stoot door naar de eliteronde, waarvoor op 6 december wordt geloot. In die laatste kwalificatiefase, die maart wordt gespeeld, worden in zeven poules van vier landen zeven tickets verdeeld voor het EK 2019. Dat vindt van 14 tot 27 juli plaats in Armenië, dat als organisator rechtstreeks geplaatst is.

De Belgische U19 wonnen zonet hun eerste wedstrijd in Malta tegen Letland, met 0-5. Baiye, Ngonge en Openda begonnen in de basis, die laatste scoorde ook het eerste doelpunt vanop de stip! pic.twitter.com/iTwTRlCsK4 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Union vraagt in aangetekende brief duidelijkheid van KBVB

Voetbalclub Union Sint-Gillis heeft een aangetekende brief verstuurd naar Peter Bossaert, de CEO van de Belgische voetbalbond, en bondsprocureur Marc Rubens. Dat bevestigde Jean-Marie Philips. De Brusselaars vragen meer duidelijkheid over het verloop van de competitie. Union greep vorige week net naast de titel in de eerste periode. De club moest die aan KV Mechelen laten.

Door het grootschalige fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal, met het matchfixingluik rond KV Mechelen, heerst er echter veel rechtsonzekerheid over het competitieverloop in 1B. Daarover wordt morgennamiddag vergaderd, maar Union ging op eigen initiatief al verhaal halen bij de KBVB.

“We wilden weten of de bondsprocureur een interne procedure heeft gestart en hoever het daarmee staat”, aldus Philips. “We maakten melding van de financiële en sportieve gevolgen voor Union als de bondsprocureur een laattijdige beslissing zou nemen. We hebben de brief niet gestuurd om aan te vallen of een klacht neer te leggen, maar wel om duidelijkheid te vragen.”

Morgen komen de 1B-clubs samen, onder meer om het over dit thema te hebben. “We gaan kijken of we apart actie ondernemen of de krachten kunnen bundelen. Beerschot Wilrijk stelde zich al burgerlijke partij, we gaan kijken of we dat allemaal niet moeten doen.”

Door het onderzoek naar matchfixing is de onzekerheid in 1B groot. Als de voetbalbond vindt dat de poging tot omkoping bewezen is, zakt KV Mechelen sowieso naar de eerste amateurklasse. In dat geval promoveert de tweedeperiodekampioen of de tweede in het algemene klassement. Als dit alles na 15 juni beslist wordt, heerst er echter enorme rechtsonzekerheid. De eindklassementen zijn immers niet omkeerbaar.

Vandaag liet de KBVB weten dat het Bondsparket het disciplinair onderzoek naar mogelijke feiten van wedstrijdvervalsing heeft geopend.

Operatie Trebel goed verlopen

De eerste stap is gezet. De ingreep aan de buikspieren van Adrien Trebel (27) is geslaagd. De Anderlecht-aanvoerder deed dat in München, bij de wereldvermaarde dokter Ulrike Muschaweck. Zij mag de halve Premier League tot haar patiënten rekenen, net omdat ze via haar specifieke technieken de revalidatietijd spectaculair weet in te korten. Zo kreeg Trebel te horen dat hij binnen de drie weken opnieuw zal kunnen trainen.

Op het geval-Trebel ingaan wou en kon Muschaweck niet - beroepsgeheim -, maar gisteren wilde de Duitse ons wel duiding geven bij haar operatiewijze. “Ik werk minimaal invasief”, aldus Muschaweck in vlekkeloos Engels. “Dat betekent dat ik slechts het hoogst noodzakelijke deel van het letsel aanpak in plaats van de hele buikspierzone. Net daardoor kunnen spelers na twee à drie dagen alweer joggen. En na tien dagen kunnen ze al met de bal beginnen.”

Mochten de spectaculaire voorspellingen van Muschaweck uitkomen - andere artsen spraken over zes tot twaalf weken onbeschikbaarheid -, dan hervat Trebel zeker nog voor Nieuwjaar met de groep. De middenvelder zelf heeft zich er evenwel een doel van gemaakt pas in 2019 op winterstage opnieuw helemaal fit te zijn - tot dan wil hij geen risico’s nemen. In Spanje wil hij zich klaarstomen voor de laatste rechte lijn en de play-offs. (PJC)

Geen massale belangstelling voor IJsland

Ook tegen IJsland zullen de Rode Duivels niet voor volgepakte tribunes spelen. De KBVB bracht voorlopig 28.000 kaartjes aan de man - in totaal kunnen er 50.000 toeschouwers in het Koning Boudewijnstadion. Er worden ook 400 IJslanders verwacht. De bond hoopt toch aan 30.000 aanwezigen te raken. Dat het enthousiasme beperkt is, heeft vooral te maken met het late aanvangsuur (20.45 uur) op een weekdag.

KVK riskeert vervolging voor racisme

KV Kortrijk riskeert zich voor de Geschillencommissie te moeten verantwoorden voor de aantijging van Standard-speler Paul-José Mpoku. Hij stelde na KV Kortrijk-Standard (0-2) dat fans apengebaren nabootsten in zijn richting. De ‘match delegate’ rapporteerde racistische opmerkingen. “Als in het rapport iets staat over racisme, is het logisch dat we daar vervolg aan geven”, zegt bondsprocureur Rubens. Manager Leterme zegt dat KVK fel gekant is tegen racisme. “Zo’n misplaatst gedrag hoort niet, maar we konden geen fans identificeren.” (BF)

Dierckx: rentree na 282 dagen

Na exact 282 dagen blessureleed maakte Tuur Dierckx gisteravond zijn rentree. De flankspeler speelde bij Waasland-Beveren een helft mee in de beloftenwedstrijd tegen Lokeren. Dierckx viel begin februari uit met een gescheurde kruisband. (MVS)

Rust voor Vormer en Poulain

Club Brugge hervatte gisteren de trainingen zonder Ruud Vormer. De aanvoerder doet het opnieuw wat rustiger aan tijdens de interlandbreak. Ook Poulain (adductoren) ontbrak, net als de nog steeds geblesseerde Danjuma, Diatta, Dennis, Denswil en Vossen. Van de basiself trainden Rits, Wesley en Nakamba buiten, al vertrekt die laatste nog richting Zimbabwe voor interlandverplichtingen. Club traint tot en met vrijdag om 10.30u met open deuren. (TTV)

Hamstringblessure voor Dhauholou

Pech blijft Olivier Dhauholou (20) achtervolgen. De aanvaller van Anderlecht heeft bij de beloften (2-0-winst tegen KV Oostende) een blessure aan de hamstrings opgelopen. Hij zal enkele weken out zijn. Hein Vanhaezebrouck had het idee om Dhauholou, een technisch onderlegde spits, stukje bij beetje te integreren in de A-kern, maar dat plan krijgt nu een fikse deuk. Sinds zijn komst drie jaar geleden bij RSCA kende Dhauholou veel blessureleed. (PJC)