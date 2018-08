FT België (13/08). Verdere onderzoeken moeten ernst blessure Cobbaut uitwijzen De voetbalredactie

Ives Serneels selecteert elf Red Flames en dertien beloften voor stage in Tubeke

Bondscoach Ives Serneels heeft een selectie van 24 speelsters, elf Red Flames en dertien "High Potentials" bekendgemaakt voor een stage van 23 tot 25 augustus in Tubeke. Die stage vorm de start van de voorbereiding op de laatste twee groepswedstrijden in de WK-kwalificatie: Op 31 augustus in Roemenië en op 4 september in Leuven tegen Italië.

De 24 geselecteerde speelsters zijn allemaal in de Belgische competitie actief. De Red Flames die in het butenland spelen sluiten op 27 augustus aan.

Selectie:

Red Flames: Charlotte Cranshoff (Standard), Tine De Caigny (Anderlecht), Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Kassandra Missipo (AA Gent), Justien Odeurs (Anderlecht), Lenie Onzia (AA Gent), Nicky Van den Abbeele (AA Gent), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Elke Van Gorp (Anderlecht), Silke Vanwynsberghe (AA Gent)

High potentials: Elena Dhont (AA Gent), Celien Guns (Genk), Isabelle Iliano (AA Gent), Lisa Lichtfus (Standard), Marie Minnaert (AA Gent), Lisa Petry (Standard), Lowiese Seynhaeve (AA Gent), Charlotte Tison (Anderlecht), Shari Van Belle (AA Gent), Chloé Vande Velde (AA Gent), Jody Vangheluwe (AA Gent), Lola Wajnblum (Standard), Sarah Wijnants (Anderlecht).

Loris Brogno riskeert vier speeldagen schorsing; Beerschot Wilrijk gaat niet akkoord

Beerschot-Wilrijk moet het de komende vier wedstrijden mogelijk zonder Loris Brogno doen. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde de aanvaller na diens rode kaart van afgelopen weekend vier speeldagen schorsing en 2.000 euro voor als minnelijke schikking. Beerschot WIlrijk liet weten dat het met die straf niet akkoord gaat.

Beerschot-Wilrijk maakte de thuiswedstrijd tegen Westerlo (1-1) met z'n tienen vol. In het begin van de tweede helft revancheerde Brogno zich met een slag aan Noël Soumah. Scheidsrechter Jan Boterberg trakteerde de van Sparta Rotterdam overgekomen aanvaller op rood.

De 1B-club verschijnt morgenmiddag om 14u00 met zijn aanvaller voor de Geschillencommissie.

Nog geen duidelijkheid rond blessure Cobbaut

Anderlecht wacht met een bang hart de blessure van Elias Cobbaut af. De 20-jarige belofteninternational verzwikte gisteravond op Mambourg zijn rechterenkel en vroeg meteen om een vervanging. Uitsluitsel over de ernst van de blessure was er vanmorgen nog niet. "Vandaag gaat hij in observatie omdat er verdere onderzoeken nodig zijn. Veel beterschap, Elias!", klinkt het op de clubwebsite van paars-wit.