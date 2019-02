FT België (12/2). KV Mechelen is topschutter 2 matchen kwijt - Anderlecht stalt Abazaj in Kroatië - KRC Genk geeft jeugdproduct contract



12 februari 2019

2.000 euro effectieve boete voor Lokeren

Sporting Lokeren houdt een boete van 3.500 euro, waarvan 1.500 euro met uitstel, over aan supportersincidenten in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem (0-3) van 26 januari. Dat heeft de Geschillencommissie van de Bond beslist. Lokerse supporters gooiden in de 73ste minuut, na het derde doelpunt van Essevee, bierbekers en vuurpijlen op het veld in het Daknamstadion. Ondanks een eerste aanmaning tot kalmte van de stadionomroeper, werd het duel tien minuten later even stilgelegd. Heethoofden beukten een poort in de rechterhoek van het stadion open, waardoor zij via de neutrale zone de andere kant van het complex bereikten. Daarbij moesten de veiligheidsdiensten ingrijpen. Om even te checken of de rust in de neutrale zone was teruggekeerd, onderbrak de ref de wedstrijd. Die kon nadien zonder problemen doorgaan.

Omdat het forceren van de poort een invloed had op het normale verloop van de wedstrijd, besliste de Geschillencommissie een boete op te leggen. Lokeren kan nog in beroep gaan tegen de sanctie.

David Hubert (OHL) wordt twee duels geschorst

OH Leuven kan de komende twee wedstrijden niet rekenen op David Hubert. De middenvelder van de rode lantaarn in 1B werd door Bond voor twee speeldagen geschorst. Hubert moet ook 1.000 euro boete betalen.

Diep in de blessuretijd in de competitiewedstrijd op het veld van KV Mechelen (2-1) kreeg Hubert rechtstreeks rood. De ervaren middenvelder van OH Leuven ging vol door op Igor De Camargo, nadat het spel eigenlijk al was stilgelegd voor een overtreding van de Mechelse spits.

Voor die overtreding vorderde het Bondsparket vier speeldagen schorsing, maar was OHL het niet mee eens en dus boog de Geschillencommissie zich vandaag over de strafmaat. Die halveerde de sanctie, omdat er sprake was van uitlokking en Hubert nooit eerder rechtstreeks uitgesloten werd.

“Hubert wilde de bal recupereren, nadat zijn tegenstrever onsportief tijd wilde rekken. De Camargo probeerde de bal bij te houden, en in een reactie om de bal te veroveren raakt Hubert met zijn studs de voet van zijn tegenstrever”, luidt het vonnis. “Deze handelswijze valt geenszins goed te keuren, ondanks het onsportief gedrag van De Camargo. Niettemin houdt de Geschillencommissie rekening met het gunstig strafverleden van Hubert.”

Tenzij OH Leuven in beroep gaat, mist de dertigjarige Hubert de wedstrijden in het slot van de reguliere competitie tegen Westerlo (16 februari) en Tubeke (24 februari). Na 25 van de 28 speeldagen is rode lantaarn OH Leuven veroordeeld tot de play-downs.

De Camargo twee matchen geschorst

Slecht nieuws voor KV Mechelen. Het moet in volle promotiestrijd topschutter Igor De Camargo twee wedstrijden missen door een schorsing. De 35-jarige spits ging anderhalve week geleden te fel door op het scheenbeen van Westerlo-middenvelder Ambroise Gboho. Voor die fout kreeg hij aanvankelijk een gele kaart, maar op basis van de videobeelden besliste de Reviewcommissie hem te laten vervolgen. Twee speeldagen schorsing is het uiteindelijke verdict, de club gaat niet meer in beroep. De Camargo mist de uitwedstrijd van komende vrijdag tegen Tubize en het duel van volgende week tegen Union Saint-Gilloise. (ABD)

“De tv-beelden bevestigen inderdaad dat De Camargo zich met té hoge intensiteit richting bal begeeft, zonder de bal te raken. Wel raakt hij met gestrekt been het scheenbeen van Gboho, wiens fysieke integriteit manifest in gevaar kwam”, aldus de Geschillencommissie. Volgens Johan Timmermans, die de verdediging van De Camargo op zich nam, raakte de spits Gboho per ongeluk, nadat hij een ‘Zidane-beweging’ wilde maken. Volgens Malinwa was er geen intentie om de tegenstrever te kwetsen, maar kwam De Camargo gewoonweg te laat. “Die argumenten kunnen het intentionele karakter van de overtreding niet ontzenuwen. Niettemin houdt de Geschillencommissie rekening met het gunstige strafverleden van De Camargo, die als 35-jarige oudgediende slechts een rechtstreekse rode kaart kreeg.”

KRC Genk geeft jeugdproduct Ismael Saibari contract

KRC Genk heeft jeugdspeler Ismael Saibari (18) een eerste contract laten ondertekenen. “KRC Genk is trots om te melden dat Ismael Saibari (18) vanavond zijn eerste contract tekende. Ismael is een polyvalente middenvelder die al twee jaar deel uitmaakt van de Jos Vaessen Talent Academy. Hij toont zich binnen de academie als speler met technisch vermogen, inzicht en leiderscapaciteiten”, melden de Limburgers. “KRC Genk is opgetogen dat Ismael kiest voor het project in Genk, en kijkt uit naar zijn verdere stappen binnen de club.”

VAR beschikte niet over buitenspellijn in Brugse derby

Het was voor de wedstrijdleiding onmogelijk om te bepalen of Cercle-aanvaller Irvin Cardona buitenspel stond toen hij de gelijkmaker scoorde tegen Club in de Brugse derby. Dat meldde scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “De VAR beschikt nog niet over de buitenspellijn.”

Bij een tegenaanval legde Cardona zondag op de 25ste speeldag in de Jupiler Pro League de 2-2-eindstand vast in het Jan Breydelstadion. “Na een voorzet vanop links komt Irvin Cardona, al dan niet in buitenspel, in balbezit. Hij gaat alleen op doelman Ethan Horvath af en scoort. Gezien de posities van Brandon Mechele, Irvin Cardona en Stefano Denswil en het feit dat de VAR nog niet beschikt over de buitenspellijn, is het onmogelijk te zien of de Cercle-aanvaller buitenspel staat”, aldus Verbist.

De Pro League ondertekende een maand geleden een overeenkomst voor twee jaar met de Luikse firma Deltacast, die de productie van de buitenspellijn op zich zal nemen. De VAR zal echter pas vanaf de play-offs een beroep kunnen doen op die hulplijn. In tussentijd worden de scheidsrechters en videorefs wel al opgeleid om klaar te zijn tegen de play-offs.

De VAR kwam de afgelopen speeldag nog twee keer tussen, telkens tijdens de partij tussen STVV en Waasland-Beveren (2-1). Aan beide ploegen werd na raadpleging van de videoref een penalty toegekend. Scheidsrechtersbaas Verbist bevestigde dat beide tussenkomsten correct waren.

Eupen heeft met Thibaut Meyer nieuwe fysical coach

KAS Eupen heeft de Fransman Thibaut Meyer aangesteld als nieuwe fysical coach. Hij ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, zo bevestigt de eersteklasser. De 30-jarige Meyer, die onder meer voor Bordeaux, Lens en Nancy werkte, vervangt aan de Kehrweg Raphaël Fèvre. Die beëindigde op 5 februari om persoonlijke redenen zijn contract met de Panda’s.

Union neemt afscheid van sportief directeur Alex Hayes

Alex Hayes is niet langer de sportief directeur van Union. Dat heeft de club uit de Proximus League vandaag bekendgemaakt.

Hayes, die de Franse en Engelse nationaliteit heeft, was sinds het begin van het seizoen bij de Brusselaars actief. Hij zette zijn eerste stappen in het voetbal als journalist en spelersmakelaar en was van 2015 tot mei 2017 vicevoorzitter van het Franse Lorient, dat in die periode nog in de Ligue 1 aantrad.

Union kent een sterk jaar in de tweede klasse, maar is al uitgeschakeld met het oog op promotie naar de Jupiler Pro League. Ook in de Beker van België maakte het team met stadion in Vorst indruk, met zeges tegen stadsrivaal Anderlecht en Racing Genk. Pas in de halve finales maakte reeksgenoot KV Mechelen een einde aan de titeldromen van Union.

Ambitieus Virton zet coach David Gevaert (ex-Antwerp) op straat

De wegen van Excelsior Virton en coach David Gevaert scheiden. De ploeg uit de eerste amateurklasse is erg ambitieus maar liet de voorbije weken enkele punten liggen. De 49-jarige Gevaert was in het verleden aan de slag bij onder meer Antwerp. Samuel Petit volgt hem tot het einde van het seizoen op.

Virton verstopt zijn ambities dit seizoen niet, en de club uit de Gaume vroeg al een licentie aan voor de Proximus League (1B). Virton staat na 21 speeldagen vierde op veertien punten van leider Tessenderlo, maar de Limburgers maakten eerder al bekend niet naar 1B te willen promoveren.

Deinze en Lierse Kempenzonen vroegen wel een licentie aan en staan gedeeld tweede met 37 punten, een meer dan Virton. Ook RWDM en Seraing dienden bij de licentiecommissie een dossier in.

Carcela (Standard) verschijnt dinsdag 19 februari voor Geschillencommissie

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) buigt zich op dinsdag 19 februari over de obscene gebaren van Standard-speler Mehdi Carcela richting scheidsrechter Lawrence Visser in de Clasico tegen Anderlecht. De disciplinaire zitting start om 14u00, zo bevestigde de KBVB.

De Marokkaanse middenvelder maakte op zondag 3 februari in de beladen Clasico thuis tegen RSC Anderlecht (2-1) voor het oog van de camera’s een zogenaamde bras d’honneur nadat zijn weergaloze doelpunt na tussenkomst van de videoref was afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser.

Het incident zat niet in het wedstrijdrapport van Visser, maar bondsprocureur Kris Wagner leidde de disciplinaire vervolging in op basis van de tv-beelden. Dat kan als het gaat om “onbetamelijk of misplaatst gedrag dat aan de waakzaamheid van de scheidsrechters ontsnapte”, zoals hier het geval is.

Ook de clubs Standard en Anderlecht worden op dinsdag 19 februari voor de Geschillencommissie gedaagd, wegens wangedrag van beide supportersclans. Beide groepen staken vuurwerk af in Luik, en er weerklonken ook spreekkoren. Beide dossiers worden vanaf 14u30 apart behandeld.

Anderlecht stalt Abazaj bij Osijek in Kroatië

Anderlecht leent rechtsbuiten Kristal Abazaj tot 2020 uit aan het Kroatische NK Osijek. Dat heeft de Brusselse club vandaag laten weten. In het akkoord is ook een aankoopoptie opgenomen.

De 22-jarige Albanees voetbalt sinds begin dit seizoen voor Anderlecht. Abazaj kon tot dusver wel erg weinig potten breken. De aanvaller verzamelde alleen speelminuten in de competitiewedstrijd op Cercle Brugge, met een invalbeurt halfweg de tweede helft. Paars-wit verloor die partij medio december met 2-1. Die nederlaag betekende het einde van Hein Vanhaezebrouck als Brusselse T1.

Caen weg bij Anderlecht, Schoenmaker neemt zijn taak van physical coach over

De directie van RSC Anderlecht en physical coach Gino Caen hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Dat laat de Brusselse club weten. Alessandro Schoenmaker neemt de functie van Caen over.

“We willen Gino bedanken voor zijn inzet voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, reageert algemeen manager Michael Verschueren kort op de clubsite. Caen kwam in oktober 2017 over van KV Oostende. Eerder werkte hij al bij KV Kortrijk samen met Hein Vanhaezebrouck, die zoals bekend eind vorig jaar bij Anderlecht moest vertrekken en vervangen werd door de Nederlander Fred Rutten.

Schoenmaker is geen debutant in het vak. Hij was eerder al als physical coach actief bij onder meer Wolfsburg, Crystal Palace, FC Twente en Newcastle. “In deze fase van de competitie moeten we alles op alles zetten en dit doen we met specialisten in elk domein. We zijn heel tevreden met de komst van Alessandro, die veel ervaring heeft op internationaal topniveau”, verduidelijkt sportief directeur Frank Arnesen.

Franse en Duitse clubs volgen Bongonda

Niet alleen het Astridpark was onder de indruk van Theo Bongonda (23). Door zijn prima start in de tweede seizoenshelft volgen meerdere Franse en Duitse clubs de prestaties van de flankaanvaller op de voet. Bongonda zelf maakte er alvast nooit een geheim van dat hij terugkeerde naar Zulte Waregem om zijn carrière te herlanceren. Essevee hoopt bij een eventuele transfer volgende zomer een flinke winst te maken op de geïnvesteerde 1,6 miljoen euro. (VDVJ)

Zivkovic op weg naar China

Als alles goed gaat, trekt KVO-spits Richairo Zivkovic naar een Chinese tweedeklasser. De Nederlandse Serviër staat dicht bij een definitieve overgang. Vorige maand ketste een transfer naar het Zwitserse FC Sion in extremis af door de hoge eisen van zijn makelaars. Zivkovic werd de jongste twee wedstrijden niet geselecteerd door Gert Verheyen. Nu lijkt er alsnog een oplossing uit de bus te komen voor de overbodige spits, die niet rendeert en zwaar doorweegt op de loonlijst. Oostende, dat van Sion ongeveer 600.000 euro plus bonussen zou incasseren, mag min of meer op dezelfde transfersom hopen als Zivkovic deze keer wél vertrekt. Dit terwijl het in de zomer van 2017 ruim één miljoen euro betaalde aan Ajax. (TTV)