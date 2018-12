FT België (12/12). Expertenpanel van Pro League rondt voorbereidend werk af - Anderlecht herschikt medische staf - Kums en Vranjes reizen niet mee naar Zagreb De voetbalredactie

12 december 2018

21u37 0

Expertenpanel van Pro League rondt voorbereidend werk af

Het expertenpanel van de Pro League, dat zich buigt over de problematiek rond spelersmakelaars in het Belgisch voetbal, heeft woensdag zijn voorbereidende werk afgerond. Volgende week maandag zullen de aanbevelingen die daaruit voortkomen voorgesteld worden aan de 24 profclubs.

De driekoppige expertengroep legde donderdag voor het laatst zijn oor te luister bij de betrokken stakeholders. Op basis van alle informatie die Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht de afgelopen twee maanden hebben verzameld, zullen ze een aantal aanbevelingen doen aan de profclubs. Die worden maandag voorgesteld aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Pro League.

In principe moet uit de aanbevelingen van het expertenpanel een interne gedragscode voortkomen die voorschrijft hoe clubs best omgaan met makelaars en tussenpersonen. De bedoeling is dat die nadien opgenomen wordt in de licentievoorwaarden, waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden.

Kums en Vranjes reizen niet mee naar Zagreb

Het lijkt wel een schoolreis te worden. Hein Vanhaezebrouck neemt Sven Kums, Andy Najar, Yevhen Makarenko, Nany Dimata - men vreest voor een meniscusletsel - James Lawrence en Ognjen Vranjes niet mee naar Kroatië. Bij de eerste vijf namen gaat het om rust door (licht) blessureleed, bij Vranjes is dat niet noodzakelijk de verklaring. Wellicht past Vranjes gewoon niet langer in de Anderlecht-plannen. Om vanochtend toch met een volwaardige selectie het vliegtuig op te stappen, rekent Hein andermaal op de jeugd. Ongeveer 300 Belgische fans maken de verplaatsing naar Zagreb. (PJC)

Trebel opnieuw op Neerpede

De eerste stap is gezet. Adrien Trebel is sinds deze week opnieuw op Neerpede. Daar werkt de aanvoerder aan zijn herstel na zijn operatie aan de buikspieren begin vorige maand. Medisch gezien zou Trebel zichzelf kunnen forceren om nog dit kalenderjaar te voetballen, maar in principe zal hij dat risico niet nemen. De Fransman focust op de winterstage, die doorgaat in Pinatar, Spanje. Er is zeker één oefenwedstrijd voorzien. (PJC)

12.000 tickets verkocht voor Genk - Sarpsborg

De Luminus Arena is vooralsnog voor de helft gevuld voor de komst van het Noorse Sarpsborg. KRC bracht zo’n 12.000 tickets aan de man voor de laatste en beslissende groepswedstrijd van de Europa League. De overige zijn nog te koop, zowel online als in de ticketshop. Voor volwassenen vanaf 30 euro, jongeren onder de 18 kunnen vanaf 18 euro een ticket aanschaffen. (SJH)

Anderlecht herschikt medische staf

Anderlecht herschikt zijn medische staf, na het gedwongen vertrek van Jochen De Coene. Kristof Sas (43) neemt de leiding van het departement over. De voormalige voetballer van onder meer Eendracht Aalst heeft een uitstekende reputatie als sportarts en had in het verleden al een gelijkaardige functie binnen paars-wit. Dokter Chris Goossens, die in het spoor van Marc Coucke van KV Oostende naar de hoofdstad verhuisde, heeft hoogstwaarschijnlijk geen toekomst meer op RSCA. Volgende week heeft hij een gesprek met de directie, maar de verwachting is dat Goossens moet beschikken. Zijn aanwezigheid, houding en soms eigenzinnige aanpak wekten de voorbije maanden irritatie op. (PJC/MJR)