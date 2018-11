FT België 12/11. Kortrijk-verdediger stopt omwille van hartproblemen - Gent niet akkoord met drie speeldagen schorsing voor Verstraete en Plastun Voetbalredactie

12 november 2018

Anthony Van Loo beëindigt voetballoopbaan

Anthony Van Loo beëindigt zijn voetballoopbaan. Dat deelde de 30-jarige verdediger van KV Kortrijk via Twitter mee. Van Loo onderging een hartoperatie, het herstel loopt niet zoals gehoopt. “De revalidatie verloopt niet zo vlot als ik had gehoopt en ook mijn fysiek is nog ver van hoe het zou moeten zijn om door te gaan. Ik kies er dan ook voor om ‘in alle schoonheid’ mijn carrière af te sluiten en mezelf niet te duwen tot een niveau waar ik niet meer zal geraken”, postte Van Loo.

Van Loo speelde voor de jeugd van Cercle en Club Brugge, maar tekende zijn eerste profcontract in 2006 bij Roeselare. In 2010 maakte hij de overstap naar KV Mechelen, waar Kortrijk hem in 2014 wegplukte. In totaal speelde hij 146 wedstrijden in eerste klasse.

Tien jaar terug werd er bij Van Loo een verzwakte hartspier vastgesteld. Dankzij aangepaste medicatie en een defibrillator kon hij toch blijven voetballen. Die defibrillator redde al twee keer zijn leven op het voetbalveld. De laatste keer gebeurde dat op 11 mei tijdens een wedstrijd in play-off II tegen Moeskroen, waarin hij al na enkele minuten neerzeeg. Van Loo onderging een nieuwe hartoperatie en wou nog één keer een comeback maken, maar is nu na overleg met zijn cardiologen tot de conclusie moeten komen dat een terugkeer op het hoogte niveau geen optie meer is..

Gent niet akkoord met schikkingsvoorstellen

AA Gent gaat niet akkoord met de schikkingsvoorstellen die het parket van de KBVB deed aan Birger Verstraete (drie speeldagen schorsing + 3.000 euro boete) en Ihor Plastun (een speeldag schorsing + 1.000 euro boete).“KAA Gent heeft beslist om de schorsingsvoorstellen voor Birger Verstraete en Igor Plastun, die eerder vandaag door het Bondsparket werden voorgesteld, niet te aanvaarden”, lieten de Buffalo’s vanavond weten via hun website. De club zal zich dinsdagnamiddag met beide spelers verantwoorden voor hun rode kaart dinsdagnamiddag op het veld van RSC Anderlecht (2-0).

Ook Nkaka naar Geschillencommissie

Ook KV Oostende verzet zich tegen de drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete die het parket van de KBVB voorstelde als minnelijke schikking aan Artistote Nkaka. De kustploeg zal zich dinsdagnamiddag met Nkaka gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB. Die maakt in de loop van de avond dan de sanctie bekend voor zijn rode kaart in de competitiewedstrijd van vrijdag op bezoek bij Antwerp (2-0). KV Oostende voelde zich na die partij al benadeeld door de wedstrijdleiding. Vooral het feit dat Bolingi en Mbokani ontsnapten aan rood en Nkaka wel uitgesloten werd, zit de kustploeg hoog. Het zullen argumenten zijn om een lichtere straf te vragen.

KV Kortrijk veroordeelt racisme van zijn supporters

KV Kortrijk belooft hard op te treden tegen racisme van supporters in zijn stadion. Zo reageert de West-Vlaamse club op berichten over apengebaren en oerwoudgeluiden richting Standard-spelers Christian Luyindama en Paul-José Mpoku.

“Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers, wil KV Kortrijk nogmaals heel duidelijk stellen dat het elke vorm van racisme afkeurt en veroordeelt. Altijd en overal”, reageren de Kerels in een persbericht.

“Indien zou blijken dat ‘supporters’ zich schuldig gemaakt hebben aan enige vorm van racisme, dan zal de club hiertegen hard optreden”, klinkt het nog. “Samen met de andere clubs zetten we ons verder in voor positief supporteren in stadions waar racisme ten allen tijde geweerd wordt.”

Ook vorig jaar kwamen de Kortrijkse supporters in opspraak, nadat ze het aan de stok hadden gekregen met Standard-speler Uche Agbo. Ook die kreeg onder meer oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. In de nasleep daarvan rolde de Pro League een actieplan uit tegen racisme in de voetbalstadions. Dat houdt onder meer de ondubbelzinnige veroordeling in van de spreekkoren.

KV Kortrijk zal nu proactief op zoek gaan naar personen die zich racistisch uit zouden gelaten hebben. Die fans riskeren een stadionverbod van minstens een jaar.

Roeselare stelt Victoriano Rivas Alvaro aan als coach

KSV Roeselare heeft met Victoriano Rivas Alvaro (38), kortweg Nano, opnieuw een Spaanse coach aangesteld. Hij volgt de zaterdag ontslagen Jordi Condom op, zo maakte de 1B-club bekend. Nano ondertekende een contract tot het einde van het seizoen op Schiervelde.

Als verdediger trad Nano aan voor het B-team van Atlético Madrid, Getafe, Betis Sevilla, Real Valladolid en Levante. In totaal speelde hij 138 wedstrijden in La Liga, daarin scoorde hij tien doelpunten. Zijn spelerscarrière sloot Nano af bij het Chinese Guizhou Renhe, een ploeg die eveneens in de portefeuille van Roeselare-eigenares Xiu Li Dai zit. Na zijn afscheid als voetballer in 2014 ging Nano in de Spaanse tweede klasse aan de slag als assistent bij Gimnastic de Tarragona. In 2015 werd hij coach van Getafe B, waarna hij nog twee periodes Gimnastic coachte.

Verder maakte Roeselare bekend dat David Colpaert Nano zal bijstaan. De nieuwe physical coach wordt de Spanjaard Alberto Berrocal Correa.

Vrijdag verloor Roeselare kansloos met 0-4 van OH Leuven. Het sloot zo de eerste periode in 1B af met 1 op 18 en de voorlaatste plaats. Wegens de teleurstellende resultaten werd Condom bedankt voor bewezen diensten.

SPORTIEF | Victoriano 'Nano' Rivas Alvaro nieuwe hoofdtrainer op Schiervelde. Ook David Colpaert (assistent trainer) en Alberto Berrocal Correa (physical coach) versterken de trainersstaf #oltegoare #skoereanskoere



Gabulov zet punt achter loopbaan

De spelerscarrière van Vladimir Gabulov zit erop. Dat maakte de 35-jarige Russische keeper zonet bekend op Instagram. Gabulov speelde vorig seizoen enkele maanden voor Club Brugge, maar ook hij kon het doelmannenprobleem van blauw-zwart niet oplossen. Na zijn mislukt avontuur in ons land zat de veteraan sinds midden september zonder werkgever. De zoektocht naar een nieuwe club geeft de doelman nu op.

“Met een gevoel van trots kondig ik het einde van mijn loopbaan aan”, schrijft Gabulov op Instagram. “Het waren negentien gelukkige jaren. Ik kan oprecht zeggen dat ik mezelf in iedere match gegeven heb. Dank aan alle fans die mij gesteund hebben. Ik heb altijd kunnen doen wat ik het liefst deed en daarom blik ik met voldoening terug op mijn carrière.”

Gabulov verzamelde tien caps bij de Russische nationale ploeg. In Rusland trad hij voor verschillende clubs aan, waaronder Kuban Krasnodar, Dynamo Moskou, Anzhi Makhachkala en Arsenal Tula.

Awoniyi niet eens in selectie van AA Gent

Het gaat van kwaad naar erger met Taiwo Awoniyi. De 21-jarige huurling van Liverpool speelde vorig seizoen uitstekend bij Moeskroen, waarop AA Gent hemel en aarde bewoog om hem, voor de neus van de andere Belgische topclubs, op huurbasis over te nemen. Awoniyi scoorde één keer in de voorrondes van de Europa League en één keer in de beker, maar in de competitie vond hij nog niet één keer de weg naar de netten. Bij zijn laatste invalbeurten was Awoniyi nog slechts een schim van de speler die hij was bij Moeskroen. (RN)

Poulain, Diatta, Vossen, Dennis, Danjuma... En nu ook Denswil out

Stefano Denswil viel zaterdag uit met een blessure. In een luchtduel in het strafschopgebied van Charleroi ging de Nederlander door zijn rechterenkel. “Stefano kwam slecht neer”, zei Leko. Denswil probeerde nadien nog de wedstrijd uit te spelen, maar hij had te veel last van zijn letsel. Mitrovic was zijn vervanger.

Het is nog te vroeg om een uitspraak te doen over de ernst van de blessure. Leko: “We moeten de tests van dinsdag afwachten vooraleer we kunnen zeggen hoe lang hij buiten strijd zal zijn.” Op het eerste gezicht lijkt het geen blessure die de Nederlander lang aan de kant zal houden. Zaterdagavond verliet hij het Stade de Pays de Charleroi alvast niet met krukken. Door de zwelling droeg hij een slipper in plaats van een schoen aan zijn rechtervoet. Denswil mankte, maar kon zich wel op eigen kracht naar de dopingcontrole begeven na de wedstrijd.

Zo breidt de blessureboeg van Club zich bijna wekelijks een beetje verder uit. Denswil is al de zesde potentiële basisspeler die in de lappenmand ligt. Blauw-zwart miste ook Poulain (lies), Diatta (hamstrings), Vossen (mediale band knie) en Dennis (hamstrings). Net als Danjuma, die tegen de verwachtingen in toch niet in de selectie zat: na de laatste training voelde hij te veel hinder aan zijn enkel. Wellicht zal hij ook verstek moeten geven voor Oranje.

Mitrovic na invalbeurt weer gewisseld

Opvallende wissel in minuut 77. Matej Mitrovic, die zeven minuten voor rust in de ploeg was gekomen voor de geblesseerde Denswil, moest opnieuw naar de kant. Ondanks de mindere prestatie van de Kroaat zag niemand die wissel aankomen - al zeker Mitrovic zelf niet. Toen vierde ref Jan Boterberg het bordje met rugnummer 15 de lucht instak, duurde het een tijdje vooraleer de verdediger besefte dat hij degene was die plaats moest ruimen voor extra aanvaller Siebe Schrijvers. “We wilden met meer risico spelen, met twee centraal achterin in plaats van drie”, legde coach Ivan Leko uit. “Daarvoor vond ik Mechele en Decarli op dat moment beter geschikt.” Mitrovic, die afgelopen weekend zijn 25ste verjaardag vierde, ging professioneel om met zijn vervanging. Geen gevloek of afwijzende gebaren, maar een sprintje naar de bank om de wissel zo snel mogelijk te laten doorgaan.

Verstraete: “Terecht rood, maar hoop dat refs lijn ook doortrekken”

Wat een rampzalig wedstrijdbegin voor de Buffalo’s. Kums zette hen snel op achterstand, Birger Verstraete (24) pakte rood nadat hij zijn studs op de enkel van Dauda plantte. “Ik moet hier niet flauw over doen, dit was een terechte rode kaart”, vertelde een eerlijke Verstraete na de match. “Op het moment van de fout wist ik meteen hoe laat het was. (zucht) ‘t Was zeker niet de bedoeling om hem zo hard te raken, ik kwam een halve seconde te laat. Ik heb me ook meteen verontschuldigd bij Dauda. Zoiets doe ik niet expres, hé. Dat zou nogal dom zijn met een VAR die alles kan zien... Ach, ik hoop wel dat de scheidsrechters deze lijn doortrekken en consequent zullen zijn. Soms geven ze geel voor zulke fouten, soms rood. Maar nogmaals: mijn uitsluiting was terecht.”

AA Gent drong in de tweede helft nog aan. “We speelden niet tegen het sterkste Anderlecht. In de kleedkamer hoorde ik dat we nog aardig wat kansen hebben afgedwongen, en dat met tien man. Jammer, er zat meer in.” De Buffalo’s eindigden de wedstrijd uiteindelijk met negen. Igor Plastun (28) pakte in het slot nog een domme rode kaart. Bij een 2-0-tussenstand trok de Oekraïner de doorgebroken Dimata onderuit. Hij wilde niet reageren.

De thuisreputatie van KVK? Die is niet meer

“Ik heb mijn spelers geweldig gefeliciteerd.” Zo sprak Glen De Boeck na alweer een thuisnederlaag. Met 5 op 21 heeft KV Kortrijk zijn geroemde thuisreputatie behoorlijk ingeleverd, maar de coach heeft wel gelijk als hij zegt: “We brengen goed voetbal, mentaliteit, veel balbezit, vertrouwen, maar we pakken geen punten.” Of het dan tijd is om een ander soort voetbal te brengen, naar de bedenking van Teddy Chevalier: “Toen bespeelden we goed de counter. Nu hanteren de anderen ons spelsysteem.” De Boeck wil niet wijken: “We zullen op dezelfde manier verder doen. Alles is goed, alleen de efficiëntie ontbreekt. En achterin heeft Kaminski alweer geen bal moeten pakken, maar weer geven we het gemakkelijk weg in onze zestienmeter. Als we 0-2 hadden verloren en niet hadden meegedaan, zou ik ontgoocheld zijn. Nu niet.”

AA Gent oefent tegen STVV

Jess Thorup maakt van de interlandbreak gebruik om een oefenwedstrijd in te lassen. Donderdag oefent AA Gent achter gesloten deuren tegen STVV. Wellicht krijgen Vadis Odjidja en Eric Smith daarbij speelgelegenheid.