FT België (11/9). Nakamba traint weer mee met de groep - Red Flames willen record - Anderlecht-talent naar NEC Redactie

11 september 2018

18u20 4 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bijker (KV Mechelen) drie matchen geschorst, Tabekou (Union) twee

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete opgelegd aan KV Mechelen-verdediger Lucas Bijker. Union-spits Serge Tabekou werd voor twee duels geschorst en moet 1.000 euro ophoesten.

KV Mechelen moet Bijker missen in de competitiewedstrijden tegen Beerschot-Wilrijk (14 september) en Westerlo (23 september). Ook de bekerwedstrijd tegen Antwerp (26 september) gaat aan zijn neus voorbij. Union moet het tegen Roeselare (15 september) en Tubeke (21 september) zonder Tabekou zien te rooien. De clubs kunnen tegen de schorsing nog in beroep gaan. Dat wordt dan vrijdagmiddag behandeld.

Beide spelers werden zondag op de vijfde speeldag in de Proximus League (1B) rechtstreeks uitgesloten na een opstootje. In de slotfase van de partij pakte Union-aanvaller Serge Tabekou uit met een horrortackle op de enkel van Mechelen-verdediger Laurent Lemoine. Diens ploegmaat Lucas Bijker gaf Tabekou een koekje van eigen deeg. De Nederlandse vleugelverdediger revancheerde Lemoine door de Union-aanvaller tegen de grasmat te duwen. Tabekou ging de confrontatie met Bijker aan, waarna de poppetjes aan het dansen gingen.

Geen sanctie voor Andrei Camargo (Roeselare)

Hoewel Andrei Camargo door de Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op het matje werd geroepen, gaat de middenvelder van KSV Roeselare toch vrijuit. Het Bondsparket moest de strafvordering annuleren, omdat scheidsrechter Stan Teuben ook na het zien van de tv-beelden geen kwaad opzet ziet.

Andrei Camargo moest op basis van de tv-beelden verschijnen voor de Geschillencommissie. Hij moest zich verantwoorden voor een fase in de slotseconden van de thuismatch tegen Lommel (2-2). De middenvelder probeerde de doorgebroken Lommelse spits Rocha met een ultieme tackle neer te halen, maar miste zijn doel. De Nederlandse ref Stan Teuben hield de kaarten op zak.

En ook na het zien van de beelden zou Teuben geen rode kaart geven. "Ik ben nog steeds dezelfde mening toegedaan. Hij probeert de tegenstrever een duidelijke scoringskans te ontnemen, maar de intensiteit is zo laag dat een gele kaart hier zou volstaan. Dit is geen brutale fout", liet de scheidsrechter optekenen.

Omdat het bondsreglement de autoriteit van de scheidsrechter beschermt, mag het parket spelers na een tussenkomst van de Reviewcommissie enkel vervolgen als de scheidsrechter toegeeft dat een rode kaart op zijn plaats was. "Mijn handen zijn gebonden. Ik kan geen straf vorderen. Meneer Camargo heeft in deze geluk en komt ermee weg", aldus bondsprocureur Gilles Blondeau.

Anderlecht-talent Trésor naar NEC

NEC Nijmegen: dat wordt de nieuwe bestemming van de 19-jarige Belg Mike Trésor. De aanvaller komt over van Anderlecht, waar Marc Coucke hem erg graag wilde houden. Er was ook interesse van Liverpool en andere Belgische clubs, maar Trésor tekent dus voor NEC, dat hem een driejarig contract biedt. (PJC)

📝 #RSCA-talent Trésor tekent vandaag voor 3 jaar bij #NEC



👀 Ook #LFC wilde de aanvaller graag, net als zowat gans België



👉🏻 Meer op https://t.co/gaOltY5BIF. @HLNinEngeland Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

Nakamba traint weer mee

Goed nieuws voor Club Brugge en Marvelous Nakamba, die dicht bij zijn terugkeer staat. De sterkhouder sukkelde sinds de titelmatch in Luik met de knie en traint sinds deze week opnieuw gedeeltelijk met de groep. Verwacht wordt dat hij binnen afzienbare tijd zijn rentree zal vieren, al komen de Champions League-match tegen Dortmund van volgende week en de topper tegen AA Gent (23 september) wellicht nog te vroeg. Rezaei (overbelasting) volgt een individueel schema en is twijfelachtig voor vrijdag. Dennis (spierblessure) raakt wellicht fit voor de komst van Lokeren. (TTV)

Red Flames willen record verbreken

Op vrijdag 5 oktober spelen de Red Flames hun eerste barrageduel met het oog op het WK 2019 in Frankrijk tegen Zwitserland. De nationale vrouwenploeg hoopt in Leuven het toeschouwersrecord van meer dan 7.000 aanwezige fans tegen Portugal te verbreken en deed daartoe een oproep via Facebook. Tickets voor de interland kosten 5 euro via de online voorverkoop. Aan de loketten betalen de fans op de wedstrijddag 8 euro.

De Boeck krijgt ex-videoanalist Hasi als assistent

Bart Meert is de nieuwe assistent-trainer bij KV Kortrijk. Hij vervangt er Wouter Vrancken die naar KV Mechelen trok. Meert was bij diverse clubs videoanalist voor Besnik Hasi.

Bart Meert (49) zag nog net het einde van de training van zijn nieuwe club nadat hij even tevoren had getekend bij KVK. De Oost-Vlaming, onderwijzer van opleiding, was van 2006 tot 2016 videoanalist bij Anderlecht en volgde de ontslagen Hasi naar Legia Warschau en Olympiakos. Hasi liet een voorstel uit China liggen, toen bleek dat zijn assistenten Meert en Vanharen het Aziatische aanbod afsloegen. Hij traint nu het Saoedische Al-Raed. Meert wordt bij KVK samen met Chris O'Loughlin en keeperstrainer Berthelin assistent van Glen De Boeck. (ESK)