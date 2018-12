FT België 11/12. Nog andere Belgische kaper op de kust voor Benavente - Youngsters Club Brugge verlaten Youth League met knappe zege De voetbalredactie

11 december 2018

Messoudi (Beerschot Wilrijk) ontsnapt aan een sanctie

Mohamed Messoudi houdt geen schorsing over aan zijn elleboogje richting KV Mechelen-speler Jules Van Cleemput. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) riep de middenvelder van Beerschot Wilrijk nochtans unaniem op het matje.

Messoudi mocht halverwege de tweede helft in de derby van de 17e speeldag in de Proximus League op het veld van KV Mechelen (1-1) invallen. Enkele minuten later had de middenvelder al het veld moeten verlaten, zo oordeelde althans de Reviewcommissie. Scheidsrechter Wesley Alen bestrafte een elleboogje van Messoudi richting Van Cleemput met de gele kaart.

Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie moest Messoudi zich verantwoorden voor de Geschillencommissie. Ter zitting werd de betreffende fase voorgelegd aan ref Alen, die aangaf dat hij ook na het zien van de tv-beelden achter zijn beslissing bleef staan om slechts geel te trekken. De elleboog was niet van die hoedanigheid dat ze Van Cleemputs fysieke integriteit in gevaar bracht, oordeelde Alen.

Het bondsreglement beschermt de autoriteit van de scheidsrechter, waardoor het parket spelers na een tussenkomst van de Reviewcommissie enkel mag vervolgen als de scheidsrechter toegeeft dat een rode kaart op zijn plaats was. De Geschillencommissie verklaarde de strafvordering van het Bondsparket dus onontvankelijk, waardoor Messoudi vrijuit ging.

Van de vijf spelers die dit seizoen via de Reviewcommissie voor de Geschillencommissie werden gedaagd, kreeg er slechts eentje een sanctie. Behalve Messoudi ontsnapten ook Andrei Camargo (Roeselare), Faiz Selemani (Union) en Ambrose Gboho (Westerlo) aan een straf. De bevoegdheid van de Reviewcommissie werd al beperkt tot 1B door de intrede van de videoref in 1A.

Youngsters van Club Brugge verlaten Europese scène met zege tegen Atlético Madrid

De U19 van Club Brugge hebben vandaag hun zesde en laatste wedstrijd in groep A van de UEFA Youth League winnend afgesloten. Jong blauw-zwart klopte in Deinze Atlético Madrid met 3-1. De Bruggelingen waren voor de partij al zeker van de uitschakeling.

Del Campo (45.) opende op slag van rusten de score voor de bezoekers, maar Mathias De Wolf (63.) stelde even na het uur gelijk. Na een doelpunt van captain Brendan Schoonbaert (79.) zette Club de scheve situatie helemaal recht. Opnieuw De Wolf (90.+1) tekende, op strafschop, voor de 3-1 eindstand.

Nog in de groep van Club speelden AS Monaco en Borussia Dortmund 1-1 gelijk. Atlético wint groep A met twaalf punten, voor Monaco (10 ptn). Club is derde met zeven punten, voor Dortmund (5 ptn). Enkel de groepswinnaar plaatste zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede speelt barrages om een plek bij de laatste zestien.

De jongelingen van Club waren actief in het Champions League-spoor van de UEFA Youth League, terwijl de U19-ploeg van RSC Anderlecht in het spoor van de nationale kampioenen speelde. Paars-wit kon zich niet plaatsen voor een plaats in de barrages voor de achtste finales. De Brusselaars botsten in de laatste voorronde op Dynamo Kiev.

FT: De tweede helft was het spiegelbeeld van de eerste. Club wint met 3-1 en eindigt zijn #UYL-campagne met 7 punten! #CLUATL pic.twitter.com/rN5Dac0GZA Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Jonge Duivels treffen Duitsland in kwalificaties EK 2021

De UEFA heeft in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwalificatieronde voor het EK onder 21 jaar in 2021 in Hongarije en Slovenië. De jonge Rode Duivels, die in pot 2 zaten bij de loting, kwamen in groep 9 terecht met verder reekshoofd Duitsland, Wales, Bosnië en Moldavië. De kwalificaties beginnen al halfweg maart 2019. De gastlanden Hongarije en Slovenië zijn verzekerd van een startbewijs voor het eindtoernooi. Verder plaatsen enkel de groepswinnaars zich rechtstreeks voor het EK. De twee beste nummers twee van de negen groepen spelen een play-offduel om het twaalfde en laatste ticket.

In juni werken de manschappen van bondscoach Johan Walem nog de eindronde af van het EK in Italië en San Marino, waarvoor ze zich als groepswinnaar plaatsten. Daarin nemen de Belgen het in de groepsfase op tegen gastland Italië, Spanje en Polen.

Ook Gent wil Benavente, maar Charleroi lost niet

Eerder raakte al bekend dat Anderlecht Cristian Benavente in het vizier heeft als versterking voor de wintermercato, maar de recordkampioen is niet de enige club die de 24-jarige Peruviaan hoog op het verlanglijstje heeft staan. Ook AA Gent informeerde al naar de mogelijkheid van een wintertransfer, maar net als Anderlecht stuitten de Buffalo’s op een ‘njet’ van Charleroi. Cristian Benavente heeft op Mambourg nog een contract tot 2022, een overgang is ten vroegste volgende zomer bespreekbaar. Benavente maakte dit seizoen al acht goals. Zondag scoorde hij nog tegen Anderlecht, vrijdag staat hij tegenover AA Gent. De Buffalo’s willen zich in januari versterken, een nummer 10 en een spits zijn daarbij prioritair. (RN/SK)

Slechts kneuzing voor Lawrence

De schade valt mee. Hein Vanhaezebrouck vreesde na Charleroi nog voor een zware knieblessure bij James Lawrence, maar onderzoek heeft aangetoond dat de Welshe international slechts een zware kneuzing heeft opgelopen. De verdediger is wel sowieso out voor de overbodige verplaatsing naar Dinamo Zagreb op donderdag. De medische staf probeert Lawrence klaar te stomen voor Cercle Brugge, komende zondag op Jan Breydel. (PJC)

Cobbaut viert rentree met goal

Wat een terugkeer. Elias Cobbaut (21) heeft gisteren tegen de beloften van Waasland-Beveren (4-2) zijn eerste wedstrijd na zijn enkelblessure bekroond met een doelpunt. De Anderlecht-verdediger reageerde het snelst na een gemiste strafschop van Luka Adzic. Wat echter belangrijker was dan de treffer: “Ik speelde een uur pijnvrij en ging zonder schrik in de duels.” Een opsteker, want sinds Cobbaut uitgevallen was op speeldag drie tegen Charleroi liep zijn herstel moeilijk, ten gevolge van onder meer een brandwonde en een ontsteking. Nu lijkt hij helemaal terug, in die mate zelfs dat hij normaal gezien meereist naar Dinamo Zagreb. Of hij in het overbodige Europa League-duel in actie komt, is evenwel twijfelachtig. Hein Vanhaezebrouck, die gisteren een aandachtige toeschouwer was, kondigde eerder aan geen risico’s te zullen nemen met bepaalde spelers. (PJC)

Poulain geschorst tegen Kortrijk

Club Brugge aanvaardt de speeldag schorsing die het parket van de voetbalbond vorderde tegen Benoît Poulain. Ivan Leko kan dus geen beroep doen op zijn Franse verdediger in de verplaatsing naar KV Kortrijk komende zaterdag. Poulain moet ook een boete van 1.000 euro betalen. De sanctie is het gevolg van zijn rode kaart op bezoek bij Waasland-Beveren afgelopen vrijdag. (TTV)

Standard vandaag naar Turkije

Rond 13.30 uur vertrekt Standard vanuit Luik naar Izmir voor de laatste wedstrijd in de Europa League tegen Akhisarspor - zij klopten Fenerbahçe afgelopen weekend met 3-0. Om 9.30 uur wordt er een laatste keer getraind op de Académie. Pocognoli, Bokadi en Luchkevych trainden niet mee met de groep en reizen niet mee naar Turkije. Cavanda en Mpoku sloten wel aan. (FDZ)