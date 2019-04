FT België 11/04. Worden makelaars verbannen bij inkomende transfers? - Opnieuw pech voor Sà Redactie

11 april 2019

14u50 4

KAA Gent gaat verder met beloftespeler Van De Wiel-Novinchanova

Gisteren tekende Vladimir Van De Wiel-Novinchanova een overeenkomst voor drie seizoenen bij KAA Gent. Van De Wiel-Novinchanova kreeg een deel van zijn opleiding bij KSC Lokeren, maar speelt sinds 2015 bij de Buffalo’s.

Sportief manager Peter Verbeke legt op de website van KAA Gent uit wat voor speler ‘Vladi’ is en wat zijn toekomst binnen de club zal zijn. “Vladimir speelt op dit moment als rechtsachter, maar is voordien opgeleid als middenvelder. Het is nu de bedoeling positiespecifiek met hem te gaan werken. ‘Vladi’ koppelt technische kwaliteiten aan een heel groot loopvermogen en een goeie mentaliteit. Hij heeft de fysieke capaciteiten om de hele flank voor zijn rekening te nemen. Volgend seizoen zal hij deel uitmaken van de beloftekern, maar op termijn zullen we bekijken of we hem op een goede manier kunnen uitlenen zodat hij voldoende speelminuten op niveau kan maken om de definitieve stap te zetten naar de A-kern.”

Gisteren een nieuw contract en morgen zijn verjaardag, proficiat Vladi! https://t.co/MXlKioerEY #kaagent #BuffaloTalentCenter #BTC KAA Gent(@ KAAGent) link

Spelers Waasland-Beveren vergoeden fans na blamage

De spelersgroep van voetbalclub Waasland-Beveren heeft een opmerkelijke geste gedaan naar de supporters die afgelopen zaterdag de verplaatsing maakten naar het Dudenpark in Vorst voor de match tegen Union. Na de beschamende prestatie en de 5-1 nederlaag, beslisten de spelers om de tickets terug te betalen.

Hier meer daarover!

Standard zonder Sà

Opnieuw slecht nieuws voor Orlando Sà. De Standard-aanvaller heeft opnieuw last aan de achillespees en mist al zeker de thusiwedstrijd tegen Anderlecht. Omdat ook Oulare out is, blijft enkel Emond over als diepe spits.

Pro League wil makelaars verbannen bij inkomende transfers

Belgische voetbalclubs mogen alleen nog een beroep doen op makelaars bij de verkoop van spelers, niet langer bij inkomende transfers. Dat is één van de belangrijkste regels die de Pro League voorstelt om de macht van makelaars in te perken. Dat schrijft De Tijd, die het voorstel kon inkijken.

In het nieuwe voorstel staat onder andere dat makelaars moeten kiezen. Ofwel onderhandelen ze bij een transfer voor een speler, een verkopende of een kopende club. Daardoor moet vermeden worden dat ze drie keer langs de kassa passeren. Daarnaast mogen clubs alleen nog de hulp van een makelaar inroepen bij een verkoop, op voorwaarde dat de speler noch een ploegmaat bij hem onder contract ligt. Bij aankopen van een speler mag een makelaar helemaal niet meer tussenkomen.

Makelaars die zich niet aan de regels houden, zouden boetes tot 50.000 euro, een schorsing of schrapping riskeren. Bij spelers zouden de boetes kunnen oplopen tot 10.000 euro en daarnaast riskeren ze een schorsing. Clubs riskeren tot 50.000 euro boete, tot 10 procent verlies van hun tv-geld, een transferverbod, puntenaftrek tot een volledige schrapping bij de voetbalbond.

De topman van de Pro League, Pierre François, legt het plan op 6 mei voor aan de clubs. Daar wordt weinig enthousiast gereageerd. Een dergelijke regel kan er enkel op mondiaal vlak komen, vinden de clubs, die stellen dat zij anders benadeeld zijn tegenover buitenlandse clubs.

Pikant detail: François lag vorig jaar onder vuur omdat hij wist dat Moeskroen in 2016 gerund werd door een makelaar (Pini Zahavi) en niets ondernam. Meer nog, hij verwees AS Monaco voor onderhandelingen over de verkoop van Moeskroen door naar Zahavi. Uiteindelijk behield de Pro League na een raad van bestuur het vertrouwen in François.

Makelaarsvereniging schiet voorstel af: “Resetknop indrukken”

De makelaarsvereniging BFFA heeft de voorstellen alvast afgeschoten. “Druk op de resetknop en vergeet dat dit ontzettend slechte voorstel ooit geschreven is”, staat in een verspreide reactie. “We dachten dat het na de gebeurtenissen in oktober de bedoeling was om regels op te stellen die de voetbalindustrie transparanter zouden maken. Maar de Pro League deelde duidelijk niet dezelfde ambitie”, klinkt het hard.

De BFFA vindt de regel waarbij enkel een voetballer zijn agent betaalt, en niet de club, contraproductief. “Dat zorgt voor een dodelijk competitief nadeel voor het Belgisch voetbal, maar ook worden de gevolgen met betrekking tot taksen volledig over het hoofd gezien. Dit systeem - ongelooflijk maar waar - werkt belastingontduiking net in de hand”, aldus de BFFA. “Het hele voorstel is overigens niet in lijn met het Belgisch publiek recht. Deze regels houden nooit stand voor een rechter of een tribunaal.”

Ook de regels rond het clearinghouse, dat moet waken over alle spelerscontracten en transferactiviteiten, vinden geen genade bij de makelaars. De regulator zal in handen komen van de Belgische voetbalbond en de Pro league, die twee juristen en twee bedrijfsrevisoren zullen aanduiden. Een makelaar kan enkel nog zaken doen na erkenning en controle door het clearinghouse, waarvoor een bedrag tot 10.000 euro kan worden aangerekend.

Volgens BFFA wordt het clearinghouse op die manier “een instrument van de Pro League om voetbalmakelaars onder druk te zetten en belachelijk hoge bedragen op te leggen”. De makelaars benadrukken wel dat ze het idee van een clearinghouse op zich goed vinden. “Maar nu zijn het de makelaars die ervoor betalen, en de Pro League die de controle erover uitoefent. Dat is een onvermijdelijk belangenconflict.”

Titelkandidaat Patro Eisden in beroep tegen weigering van licentie nationale amateur

Patro Eisden Maasmechelen, leider in de tweede amateurklasse B, stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de licentie voor de eerste amateurreeks te bemachtigen. Dat meldden de Limburgers nadat de Licentiecommissie geen goed nieuws had voor Patro Eisden.

De Maaslanders kunnen zaterdag in eigen huis tegen Turnhout kampioen spelen, maar dreigen via de groene tafel naast de promotie te grijpen. Provinciegenoot Sporting Hasselt staat met nog drie speeldagen te gaan op zeven punten van Patro Eisden, maar kreeg wel de licentie voor eerste amateur. Tenzij de ploeg uit Maasmechelen zijn gram haalt bij het BAS, promoveert Hasselt.

Maar zover zal het niet komen, klinkt het bij Patro Eisden. De leider in de Vlaamse B-reeks in de tweede amateur maakt zich sterk dat de licentie alsnog toegekend zal worden. De grootste struikelblokken in het licentiedossier zijn lopende procedures omtrent niet betaalde lonen aan een aantal spelers en ex-trainers. Zo eist ex-Rode Duivel Danny Boffin nog ruim 13.500 euro van de Maaslanders. Patro Eisden zou voor de uitbetaling van die betwiste lonen een provisie van 183.400 euro aangelegd hebben, maar heeft die nog niet doorgestort op een derdenrekening van de KBVB. Drie spelers zouden dan weer tewerkgesteld zijn zonder arbeidsvergunning, wat in strijd is met de Europese arbeidswetgeving.

Bovendien beschikt Patro Eisden niet over de juiste gediplomeerde trainers, stelt de Licentiecommissie vast. Hoofdtrainer Stijn Stijnen is wel ingeschreven voor de UEFA-cursus, maar assistent Rejdi Aziz beschikt niet over de vereiste licentie UEFA-A. De nationale amateurlicentie vergt dat een van beiden beschikt over het diploma UEFA A. T3 Boutwaline is volgens de Licentiecommissie dan weer een schaduwassistent.

“Patro Eisden was van oordeel dat de betalingen van de lopende rechtszaken konden wachten tot het gerecht hiervoor uitspraken had gedaan. Dat was de hoofdreden voor de weigering. De Licentiecommissie vraagt nu het bedrag van 183.000 euro op een derdenrekening van de KBVB te storten. Patro Eisden zal aan deze voorwaarden voldoen”, reageert de club. “Voor het BAS zal Patro het bewijs hiervan op tafel leggen. Patro Eisden is ervan overtuigd dat ze haar licentie 1e amateur voor het BAS zal krijgen.” Wanneer het BAS zich over het licentiedossier buigt, is nog niet geweten. Een uitspraak valt op uiterlijk 10 mei.

Ook amateurclub Tilleur stapt naar het BAS voor licentie

FC Tilleur, zesde in de tweede amateurklasse ACFF, stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de licentie voor de eerste amateurreeks te bemachtigen. Dat meldden de Luikenaars gisteravond, nadat de Licentiecommissie geen goed nieuws had voor Tilleur.

De promovendus in de tweede amateurklasse ACFF is gekend. La Louvière Centre staat met nog drie duels op het programma 18 punten los, en kreeg woensdag ook de gevraagde licentie nationale amateur.

Tilleur was een van de vier andere clubs die een licentie voor de eerste amateur had aangevraagd. Enkel clubs die dat document op zak hebben, komen immers in aanmerking om te stijgen naar het hoogste amateurniveau. Terwijl Visé (derde), Francs Borains (vijfde), RAAL (zevende) en Olympic Charleroi (14e) wel de licentie kregen, werd die aan Tilleur geweigerd. De Luikse club beschikt niet over trainers met het juiste UEFA-diploma. Coach Christophe Kinet volgde de opleiding, maar maakte die na een zwaar verkeersongeval niet af.

Tilleur wil graag deelnemen aan de eindronde ACFF, waarvan de winnaar het opneemt tegen twee ploegen uit de Vlaamse reeksen tweede amateur en de zestiende van de eerste amateur, en stapt daarom naar het BAS. Dat arbitragehof doet uiterlijk op 10 mei een uitspraak over het licentiedossier.