FT België 10/04: Club-fans krijgen goed nieuws rond Refaelov & Limbombe - Kagelmacher mag toch spelen tegen Lierse Redactie

10 april 2018

23u47 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kagelmacher van Kortrijk mag spelen tegen Lierse

KV Kortrijk kan zaterdag dan toch rekenen op Gary Kagelmacher in het PO2-duel op het veld van SK Lierse. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) legde de verdediger van de Kerels een speeldag voorwaardelijke schorsing en 400 euro boete op. Het Bondsparket had gisteren een speeldag schorsing gevorderd tegen Kagelmacher, maar die ging daar niet mee akkoord.

In de met 2-1-verloren derby op het veld van Moeskroen werd Kagelmacher in de slotminuten rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Lawrence Visser. De verdediger gaf in de grote rechthoek een lichte duw in de rug van Taiwo Awoniyi, die makkelijk tegen de grond ging. Visser legde het leer op de stip en stuurde Kagelmacher met rood weg.

KV Kortrijk betwistte ter zitting van de Geschillencommissie dat Kagelmacher een duw gaf aan zijn tegenstrever. De Kerels vonden dat beide spelers tegen elkaar aanliepen en zo tegen de grond gingen. "De Geschillencommissie blijft niettemin van oordeel dat Kagelmacher een duidelijke scoringskans ontnam aan Awoniyi middels een lichte duw. Deze overtreding dient bestraft te worden met één wedstrijd schorsing. Gezien zijn positieve verleden, kan die met uitstel verleend worden", aldus de commissie. Kagelmacher werd bijgestaan door manager Rik Foulon.

Positief gesprek tussen De Roeck en Japanners

Vandaag was er een gesprek tussen de clubleiding van STVV, met ondermeer CEO Takayuki Tateishi, en coach Jonas De Roeck. Het gesprek verliep volgens beide partijen in een positieve sfeer. Verder onthield iedereen zich van commentaar. Wat we wel vernamen, is dat het afgelopen seizoen werd geëvalueerd en het komende seizoen werd besproken. De Roeck kreeg nog te horen dat de club de prestaties van het hele team verder evalueert tijdens play-off 2 en dat de gesprekken de komende weken worden verdergezet. De Roeck staat ook nog komend seizoen onder contract bij STVV, maar drong al langer aan op duidelijkheid wat zijn positie en de sportieve visie van de Japanners betreft. Dit was alleszins een eerste stap.

Divine Naah (Tubeke) vangt bot in hoger beroep

Aanvaller Divine Naah blijft geschorst voor de thuiswedstrijd van Tubeke tegen Union komende. De rode lantaarn in de Proximus League ging in beroep tegen de twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) die Naah afgelopen vrijdag kreeg, maar ving vandaag bot.

De Geschillencommissie Hoger Beroep bevestigde de uitspraak van eerste aanleg. Bovenop de effectieve speeldag schorsing krijgt Naah een boete van 400 euro. De initiële strafvordering bedroeg twee speeldagen effectieve schorsing, maar ter zitting vroeg het Bondsparket de bevestiging van de uitspraak van eerste aanleg.

"Het beroep van Divine Naah is niet gerechtvaardigd. De tv-beelden tonen aan dat hij in de richting van zijn tegenstander trapt. De verdediging kan niet gevolgd worden in haar argument dat Naah de tegenstrever wilde wegduwen", verklaarde de Geschillencommissie Hoger Beroep.

In de blessuretijd van het degradatieduel tegen Westerlo op speeldag 2 van de play-downs (1B) werd invaller Naah onderuit gelopen door Osaguona. De Ghanese huurling van Manchester City revancheerde zich met een trap in de richting van de Westerlo-spits. Scheidsrechter Erik Lambrechts duwde Naah daarop de rode kaart onder de neus. Tubeke verloor de partij met 0-2.

Manager van Refaelov sluit langer verblijf bij Club niet uit

Hoe snel het kan keren. De afgelopen transferperiodes stond Lior Refaelov (31) dichter dan ooit bij de uitgang, maar op dit moment ziet het ernaar uit dat hij volgend seizoen toch nog bij Club zal voetballen. Dat beweert alvast zijn manager Dudu Dahan. "Ik denk niet dat dit zijn laatste seizoen is in Brugge", klinkt het. "Lior kan nergens beter zitten dan hier. Nog los van het feit dat hij volgend jaar mogelijk opnieuw Champions League zou kunnen spelen. Zolang Club hem wil houden, zal hij blijven." Vorige zomer weigerde Club hem een lastminutetransfer naar Maccabi Tel Aviv en afgelopen winter sprong een overgang naar Standard in laatste instantie af. Uitstel tot komende zomer leek het, maar zijn herstelde relatie met trainer Ivan Leko en het feit dat hij nu weer volop speelkansen krijgt, zouden daar wel eens afstel van kunnen maken. Refaelov gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. (WDK)

Limbombe tijdig fit voor Anderlecht

Club Brugge maakt zich weinig zorgen over Anthony Limbombe met het oog op de topper van zondag. De vleugelspits heeft het loopwerk reeds hervat en sluit eerstdaags aan op het trainingsveld. Limbombe moest afgelopen weekend verstek geven voor de match in Gent nadat hij een lichte voetblessure had overgehouden aan de openingsmatch in play-off 1 tegen Racing Genk. Dit euvel is nu zo goed als volledig verdwenen en dus zal Limbombe zondag in Anderlecht weer inzetbaar zijn. (TTV)

Vertenten leidt topduel

Bart Vertenten moet de topper van zondag tussen Anderlecht en Club Brugge in goede banen leiden. De 29-jarige Oost-Vlaming werd gisteren aangeduid voor de kraker in play-off 1. Vrijdag fluit Erik Lambrechts het duel tussen Charleroi en Racing Genk, terwijl Standard-AA Gent zaterdag door Wim Smet geleid wordt. (TTV)

Verschueren vervangt Spreutels

De stoelendans bij Anderlecht gaat voort. Zo zal de club niet langer een beroep doen op advocaat Daniel Spreutels. Dat werd hem telefonisch gemeld. Ook zal Spreutels, die wel niet officieel in dienst was bij de landskampioen, Anderlecht niet meer vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond. Michael Verschueren, zoon van Michel en steeds belangrijker binnen het organigram van Marc Coucke, zal hem vervangen. Spreutels werd altijd beschouwd als een vertrouweling van Roger Vanden Stock en Herman Van Holsbeeck. (PJC)

Red Flames op jacht naar minstens een punt in Italië

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg staat vanavond (18u00) in het Paolo Mazzastadion in Ferrara voor een sleutelwedstrijd tegen Italië in de kwalificaties voor het WK van komend jaar in Frankrijk.

De Red Flames brachten zich vrijdagavond in Leuven voor een recordaantal toeschouwers wat in de problemen, door diep in de toegevoegde tijd van de interland tegen Portugal nog de gelijkmaker (1-1) te incasseren en zo een puntendeling toe te staan. Een tegentreffer met gevolgen, want Italië deed eerder op vrijdag wel wat het moest doen en ging met 1-3 winnen in Moldavië. De Squadra blijft zo met vijftien op vijftien aan de leiding in de groep, België volgt met een wedstrijd minder op de teller op de tweede plaats met vijf punten minder.

Bij een nederlaag in Italië zijn de Flames van bondscoach Ives Serneels bijna zeker veroordeeld tot het spelen van barrages, bij een gelijkspel blijft de kloof intact maar de Italianen moeten wel nog naar Leuven afzakken. Als twee teams op het einde van de rit evenveel punten tellen, is eerst het onderlinge resultaat doorslaggevend, nadien het doelsaldo in de onderlinge confrontaties. De zeven groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het WK in Frankrijk (7 juni - 7 juli 2019). De vier beste tweedes spelen barrages in twee rondes: halve finales (heen 1 oktober 2018, terug 9 oktober) en een finale (heen 5 november 2018, terug 13 november). De winnaar daarvan heeft ook een WK-ticket beet.

Maar om een punt te pakken tegen Italië, dat in vijf wedstrijden één tegentreffer liet noteren, zal het wel beter moeten dan tegen Portugal, waartegen de Flames zelf het spel moesten maken en dat ligt hen net iets minder dan afwachten en speculeren op de counter. "In Italië gaan er sowieso momenten zijn waarop we onder druk zullen komen en dan moeten we proberen hen pijn te doen in de omschakeling", vertelde Serneels vrijdag. "We mogen niets weggeven en op de belangrijke momenten moeten we durven toeslaan."