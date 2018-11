FT België (09/11). Zulte Waregem en Sylla vangen bot in beroep - Club zonder Poulain tegen Charleroi - Genk mag stevige UEFA-boete verwachten door Besiktas Redactie

09 november 2018

19u07 0

Gulan (Moeskroen) blijft één speeldag geschorst

Het beroep van Moeskroen tegen de schorsing van Nikola Gulan heeft niets opgeleverd. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) behield vandaag de sanctie van eerste aanleg, namelijk een speeldag schorsing en 1.000 euro boete.

De sanctie is het gevolg van Gulans rode kaart in de wedstrijd bij Cercle Brugge (2-1). De verdediger ontnam Xavier Mercier een doelpunt door hem in het strafschopgebied uit balans te brengen.

Voor die duwfout vorderde bondsprocureur Chris Vandenbossche één speeldag schorsing. Zowel in eerste als in hoger beroep vonden de commissieleden dat een correcte strafmaat. Gulan mist de thuiswedstrijd van Moeskroen tegen competitieleider KRC Genk.

Touré (Tubeke) houdt vier speeldagen effectieve schorsing over

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag vijf speeldagen schorsing, waarvan vier effectief, en 2.250 euro boete opgelegd aan Alassane Touré. De verdediger van Tubeke kreeg in eerste aanleg vijf matchen effectieve schorsing.

Voor zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (0-3) kreeg Touré een speeldag schorsing en 500 euro boete. Voor zijn uitsluiting op bezoek bij OH Leuven (4-1) legde de geschillencommissie vier wedstrijden schorsing en 2.000 euro boete op, waarvan twee voor zijn gedrag na de rode kaart en twee voor de overtreding zelf.

Tubeke tekende in beide dossiers beroep aan, maar ving in het eerste bot. De speeldag schorsing voor de rode kaart tegen Malinwa bleef behouden. In het andere strafdossier kregen Tubeke en Touré wel deels gelijk. Van de vier speeldagen in totaal bleven er drie effectieve over. Eentje werd met uitstel verleend. De centrale verdediger blijft ondanks de lichte strafvermindering wel geschorst voor de matchen tegen Westerlo, Roeselare, Lommel en Union.

Zulte Waregem en Sylla vangen bot in beroep

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de drie speeldagen schorsing, waarvan één voorwaardelijk, en de 2.500 euro boete voor Mamadou Sylla behouden. Het beroep van Zulte Waregem leverde vandaag dus niets op.

Francky Dury kan niet rekenen op Sylla in de kelderkraker van zaterdag tegen Lokeren. Ook op bezoek bij Club Brugge (23 november) zit hij dan aan de kant.

Net als in eerste zit haalde de verdediging aan dat Sylla enkel en alleen de intentie had om de bal te raken in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Standard, waarin de aanvaller een rode kaart kreeg. De Senegalees probeerde het leer hoog te controleren en trapte ongelukkig in het gezicht van Standard-verdediger Fai, luidde het pleidooi.

De Geschillencommissie HB vond dat echter geen excuus voor de “onbesuisde en ondoordachte actie” en vond dat de integriteit van Fai genoeg in gevaar werd gebracht om de sanctie te behouden.

Club zonder Poulain richting Charleroi

Enkele dagen na de ruime zege in Monaco wacht Club Brugge een nieuwe zware uitwedstrijd in Charleroi. De derde en laatste in een week die voor blauw-zwart mits winst tegen de Karolo’s fantastisch kan worden. Club moet het in het zwarte land wel stellen zonder Benoît Poulain, die halverwege de match in Monaco al hinder voelde aan de adductoren. Hij neemt rust en wordt wellicht vervangen door Mitrovic. Ook Diatta en Dennis blijven net als de langdurig geblesseerde Vossen opzij. Schrijvers is wél hersteld van zijn blessure, terwijl ook Vlietinck geen schade heeft overgehouden aan zijn pijnlijke val in Monaco. “De focus is terug, zoals dat hoort te zijn in een topclub”, wist Leko vandaag. “Het was een fantastische dag in Monaco, maar eigenlijk is de competitie voor ons het belangrijkste.”

Eerste basisplaats voor Lombaerts

Tien dagen geleden was er voor de ex-Rode Duivel geen plaats in de selectie, maar vanavond staat Nicolas Lombaerts voor het eerst dit seizoen in de basis. Aanvoerder Tomasevic is geblesseerd en reist niet mee naar de Bosuil. Andere alternatieven zijn er niet op diens positie en dus komt Lombaerts net als in de bekerwedstrijd in Hoogstraten links centraal achterin te spelen. De 33-jarige Bruggeling mocht dit seizoen enkel invallen in de match tegen RC Genk - ook al toen Tomasevic geblesseerd naar de kant moest. Nog achterin ontbreekt Milovic wegens schorsing. Afwachten hoe Verheyen zijn afwezigheid zal opvangen.

Genkse boete door Turkse fans?

Naast de 2.250 Turkse fans die voorzien waren, daagden gisteren ook nog eens 250 Turken zonder kaartje op aan de Luminus Arena. Hoewel de loketten eigenlijk gesloten waren, besliste de politie toch om die fans toe te laten, om problemen rond het stadion te voorkomen. Genk mag ook nog een boete verwachten van de UEFA voor de bommetjes die uit het vak met Turkse fans werden gegooid en het Bengaals vuur dat er werd ontstoken. Omdat Besiktas zich distantieert van de eigen fans na rellen vorig seizoen in Lyon en officieel geen bezoekende fans meebrengt, wordt die boete verhaald op de thuisclub. Tenzij Genk de daders kan identificeren. (KDZ)

Dembélé, Vertonghen, De Bruyne en Vermaelen halen selectie Rode Duivels niet

Door zijn recente enkelblessure is Mouss Dembélé er vanmiddag zeker niet bij in de ruime selectie van bondscoach Roberto Martínez voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland en Zwitserland. Dembélé is overigens niet de enige die ontbreekt met blessurezorgen. Jan Vertonghen (hamstring) traint alweer individueel, maar is nog enkele weken verwijderd van een terugkeer. “Maar het gaat de goeie richting uit”, liet hij dinsdag verstaan. Kevin De Bruyne is out tot begin december en ook Thomas Vermaelen (hamstring) ligt nog in de lappenmand. Lukaku en Fellaini raken normaal gezien wel speelklaar. Alleen ziet coach José Mourinho hen met tegenzin vertrekken.

Bronn opgeroepen voor Tunesië

Dylan Bronn werd door de Tunesische bondscoach opgeroepen voor de interlands tegen Egypte en Marokko. Jonathan David is geselecteerd voor Canada, tegen Saint Kitts & Nevis. De Buffalo’s trekken van zaterdag 5 tot en met vrijdag 11 januari op stage naar het Spaanse Oliva. (RN)

Vanavond ontknoping eerste periodetitel Proximus League

In 1B staan vrijdagavond alle schijnwerpers gericht op het duel tussen KV Mechelen en Union, nummers één en twee in de tussenstand. Leider Mechelen (27 ptn) heeft drie punten meer dan Union en kan zich de luxe van een nederlaag permitteren. De Brusselaars moeten met vijf doelpunten verschil winnen en lijken zich dus (zeer) weinig begoochelingen te hoeven maken.

KV Mechelen heeft na een moeilijke start al weken de bloedvorm te pakken. Wouter Vrancken en zijn manschappen wonnen hun zeven laatste competitiewedstrijden en slikten daarin geen enkel tegendoelpunt. Nog straffer wordt het als blijkt dat Malinwa zijn laatste zes duels allemaal met 3-0 (of 0-3) wist te winnen. Bij 3-0 winst tegen Union bezit Mechelen dan ook de straffe statistiek tegen alle zeven haar tegenstanders na elkaar met 3-0 (of 0-3) te hebben gewonnen.

Toch lijkt Union nog niet helemaal uitgeteld. De Brusselaars ontpopten zich onder leiding van de Sloveense coach Luka Elsner tot de revelatie van de Proximus League en zijn al negen duels ongeslagen. Bovendien zorgde Union in de Croky Cup voor een stunt van jewelste door de buren van Anderlecht in eigen huis een 0-3 oplawaai te geven.

Na de heenwedstrijd in het Joseph Mariënstadion begin september (2-2) mogen we er alleszins van uitgaan dat de spanning te snijden zal zijn. Toen kookten in een tumultueuze slotfase op beide banken de potjes over. Vooral T2's Frederik Vanderbiest (Mechelen) en Abder Ramdane (Union) lieten zich niet onbetuigd. Beide assistenten werden uitgesloten, waarna Ramdane Vanderbiest in de catacomben in het gezicht sloeg. De assistent van Union beschuldigde zijn Mechelse tegenhanger achteraf van herhaaldelijk racisme. Daar bleek geen bewijs voor zodat Vanderbiest uiteindelijk ‘slechts’ drie speeldagen effectief geschorst werd, Ramdane kreeg zeven speeldagen schorsing.