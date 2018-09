FT België 07/09. FC Duffel komt van kale reis terug na klacht bekerloting - Vellios maakt indruk, KVO stelt teleur De voetbalredactie

07 september 2018

06u46 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Bekerloting blijft behouden

De klacht van FC Duffel naar aanleiding van de bekerloting werd afgewezen, zo deelde het Uitvoerend Comité van de KBVB mee. De Duffelaars dienden klacht in omdat één van de balletjes geopend in een schaal lag, wat pas tijdens de loting werd opgemerkt. Duffel eiste een herloting, maar die komt er dus (voorlopig) niet. Duffel wacht de motivatie van de voetbalbond af voor het beslist om al dan niet in beroep te gaan bij het BAS. (KDMM)

Vellios maakt indruk, KVO stelt teleur

KV Oostende heeft geen te beste indruk gemaakt in de oefenpartij tegen W.-Beveren. Aan beide zijden kwam een mix van basisspelers en invallers in actie. Wie wél indruk maakte, was de nieuwe spits van de Waaslanders, Apostolos Vellios, die in 2014 nog op de loonlijst stond van Lierse. W.-Beveren huurt de bonkige spits van Nottingham Forest, voor wie hij vorig seizoen 7 keer scoorde in de Championship. Vellios lukte een knappe kopbalgoal en trapte vanop grote afstand tegen de dwarsligger. Bij KVO moest Nicolas Lombaerts gehecht worden na een pijnlijk kopduel en maakte Coopman zijn eerste minuten. (TTV)

Goals: 7' Forte (0-1), 42' Verstraete (0-2), 50' Vellios (0-3), 83' Bjelica (1-3), 86' Lulic (1-4)

KVO: Dutoit; Ozkan, Lombaerts (45' Milovic), De Bock (45' Basiru); Bataille, Nkaka, Vandendriessche, Bjelica; Coopman, D'haese; Wuyts

W.-Beveren: Debaty; Caufriez (46' Moren), Vukotic (46' Gamboa), Rojas; Badibanga, Verstraete, Keita, Foulon; Vanzo (46' Massop); Vellios (60' Lulic), Forte (46' Heymans)

ANTWERP

Borges trainde apart. Haroun hervatte deels met de groep. Yatabaré viel door een kleine blessure uit de selectie van Mali en revalideert met toestemming van zijn bondscoach bij Antwerp. Hairemans en Mbokani stopten de training preventief iets vroeger. (SJH)

CLUB BRUGGE

Nakamba en Mata trainden apart. Dennis (spierblessure) blijft nog steeds binnen. (TTV)

LOKEREN

won een oefenpartij van Excelsior Rotterdam met 1-0, dankzij een goal van Jovanovic. Lokeren speelde met: Verhulst, Marzo (45' Tirpan), Deschacht, Rassoul, Monsecour, Diaby, Terki (87' Filipovic), Cevallos (67' Miric), Hupperts (67' Lawal), De Ridder, Jovanovic (80' Straetman). De spelers zijn tot en met zondag vrij. (MVS)

EUPEN

won met 3-0 van Fortuna Keulen (Regionalliga 3 West). Scoorden: Gnaka, Fall en Mulumba. (AR)