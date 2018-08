FT België 06/08. Dendoncker sluit vandaag aan bij Anderlecht - Geen genade voor Carcela, ook Wesley riskeert zware straf - Mechele en Denswil op de terugweg Redactie

06 augustus 2018

19u05 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Eupen niet akkoord met voorstel van vier speeldagen schorsing voor Ocansey

KAS Eupen verschijnt morgenmiddag met Eric Ocansey voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De Oostkantonners gaan niet akkoord met de vier speeldagen schorsing die het Bondsparket vandaag voorstelde aan de Ghanese aanvaller. Dat bevestigde clubwoordvoerder Michael Reul vanavond.

Eupen beëindigde de wedstrijd in Charleroi (1-4) niet met elf veldspelers. In het begin van de tweede helft lag Ilaimaharitra op de grasmat, nadat Ocansey hem een slag op het achterhoofd had verkocht. Scheidsrechter Nicolas Laforge trakteerde de Ghanese aanvaller na tussenkomst van de VAR op een rode kaart.

Bovenop een boete van 4.000 euro, vorderde het Bondsparket vier speeldagen schorsing. Daardoor staan de wedstrijden tegen Zulte Waregem (11 augustus), AA Gent (19 augustus), Moeskroen (25 augustus) en Standard (1 september) op de wip. Morgenmiddag komt de zaak voor de Geschillencommissie vanaf 14u00, in de loop van de namiddag volgt de uitspraak.

Antwerp en Habran uit elkaar

Romain Habran (24) is niet langer een speler van Antwerp, zo maakte de club vanavond bekend via Twitter. "De club heeft in onderling overleg besloten om het bestaande contract van Romain Habran te verbreken. We wensen hem het beste toe in het verdere verloop van zijn carrière!", zo klonk het in een mededeling.

❗Update: De club heeft in onderling overleg besloten om het bestaande contract van @RomainHabranOff te verbreken. We wensen hem het beste toe in het verdere verloop van zijn carrière! #COYR #LoveRAFC pic.twitter.com/QqNEbIz0r8 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Blessure Milic valt mee

De blessure van Anderlecht-verdediger Antonio Milic valt mee. De medische staf van paars-wit vreesde aanvankelijk voor een breukje in de voet van de Kroaat, maar ondertussen is gebleken dat het 'slechts' om een kneuzing gaat. Milic liep de blessure afgelopen weekend op in de competitiematch tegen KV Oostende (5-2-winst), bij rust bleef hij in de kleedkamer.

Oef! 😌 Blessure van Milic valt mee ℹ️▶️ https://t.co/DbOh8fgtHg 👌



Ouf! 😌 Rien de grave pour Milic ℹ️▶️ https://t.co/dUtEMo2nCk 👌



Wishing you speedy recovery Antonio! 💪 #RSCA #COYM pic.twitter.com/OGxa1v2Bsf RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Wesley moet zich verantwoorden na elleboogstoot

Geen schorsingsvoorstel voor Wesley Moraes. De Braziliaanse spits van Club Brugge moet morgennamiddag verschijnen voor de Geschillencommissie na zijn elleboogstoot in het gelaat van Moeskroen-verdediger Katranis. Blauw-zwart dreigt zo zijn aanvaller langdurig kwijt te zijn. Waar iedereen in principe eerst een voorstel krijgt van het Bondsparket, oordeelt diezelfde instantie nu dat Wesley een recidivist is. Omdat hij eerder zijn elleboog in het gezicht van Kara plantte, intussen bijna twee jaar geleden, en in mei 2017 een slag uitdeelde aan Mitrovic – waarna Wesley door de Reviewcommissie geschorst werd – , tilt het Bondsparket zwaar aan zijn nieuwe uitsluiting.

Bondsparket toont geen genade voor Carcela (Standard)

Standard moet het mogelijk drie speeldagen zonder Mehdi Carcela zien te rooien. Die schorsing en een boete van 3.000 euro is het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag deed aan de Marokkaanse winger van de Rouches.

Standard opende vrijdag de tweede speeldag in de Jupiler Pro League met een doelpuntenloze draw op het veld van Waasland-Beveren. De Rouches waren de betere ploeg, maar toch had de uitslag helemaal anders kunnen zijn. In de slotminuten kregen de Waaslanders namelijk een enorm countermogelijkheid. De ingevallen Carcela haalde echter de angel uit het gevaar door nogal opzichtig het achterbeen van de doorgebroken Boljevic aan te tikken. Ref Bram Van Driessche trok de logische rode kaart. Door de vordering van het Bondsparket riskeert Carcela de competitieduels tegen Cercle (11 augustus), Lokeren (18 augustus) en STVV (25 augustus) te moeten missen.

Indien de schikkingsvoorstellen van het Bondsparket niet aanvaard worden, buigt de Geschillencommissie van de KBVB zich morgennamiddag in eerste aanleg over de strafdossiers.

Minnelijke schikking Bondsparket: @carcela_mehdi (@Standard_RSCL ) 3 w schorsing vanaf 08.08.2018+ € 3000 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

KV Mechelen weigert schorsingsvoorstel van drie matchen voor Dennis van Wijk

KV Mechelen gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van drie weken schorsing dat het Bondsparket maandag deed aan trainer Dennis van Wijk. De Nederlandse coach werd tijdens de rust van de topper tegen OH Leuven naar de tribunes gestuurd.

"KV Mechelen aanvaardt dit voorstel niet en gaat in beroep. Die uitspraak volgt dinsdagnamiddag", klinkt het op de clubwebsite. Het Bondsparket stelde Van Wijk een schorsing van drie speeldagen en 1.500 euro boete voor. Mechelen probeert morgenmiddag (vanaf 14u00) strafvermindering te bekomen. Van Wijk zal zichzelf ter zitting verantwoorden voor zijn "ongepaste gedrag" ten opzichte van de scheidsrechter.

Minnelijke schikking Bondsparket: Dennis Van Wijk (@kvmechelen ) 3 w vanaf 08.08.2018 + € 1500 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Eric Ocansey zit mogelijk vier duels aan de kant

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vier speeldagen schorsing en een boete van 4.000 euro voorgesteld als minnelijke schikking voor Eric Ocansey, de aanvaller van KAS Eupen.

De Oostkantonners beëindigden de wedstrijd in Charleroi (1-4) niet met elf veldspelers. In het begin van de tweede helft lag Ilaimaharitra op de grasmat. De middenvelder van de Zebra's greep naar het hoofd. Pas na tussenkomst van de VAR bleek dat Eric Ocansey hem en passant een slag op het achterhoofd had verkocht. Scheidsrechter Nicolas Laforge trakteerde de Ghanese aanvaller van Eupen op een rode kaart.

Bovenop een boete van 4.000 euro, vordert het Bondsparket vier speeldagen schorsing. Daardoor staan de wedstrijden tegen Zulte Waregem (11 augustus), AA Gent (19 augustus), Moeskroen (25 augustus) en Standard (1 september) op de wip. Bij weigering van het schikkingsvoorstel buigt de Geschillencommissie zich dinsdagnamiddag over de strafmaat.

Minnelijke schikking Bondsparket: Eric Ocansey (@kas_eupen ) 4w. schorsing vanaf 08.08.2018 + € 4000 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Mechele en Denswil op de terugweg

Na het wegvallen van Wesley is er ook goed nieuws voor Club Brugge. Op defensief vlak is er versterking op komst, want zowel Mechele als Denswil trainden deze voormiddag gedeeltelijk met de groep. Zo lijkt Denswil stilaan hersteld van zijn spierblessure, die hij in de thuismatch tegen Eupen heeft opgelopen. Mechele kampte in de voorbereiding dan weer met een probleem aan de buikspieren, maar ook dat lijkt van de baan. Afwachten of Leko vrijdag al een beroep doet op de sterkhouders. De basiself van gisteren trok vanmorgen naar het bos voor een uitlooptraining. (TTV)

Benjamin Delacourt blijft bij Cercle

Cercle Brugge heeft zich verzekerd van de diensten van Benjamin Delacourt (32). De verdediger was einde contract bij de promovendus, maar tekent nu alsnog een nieuwe overeenkomst van één jaar. Uit Frankrijk was er interesse voor Delacourt, ook Virton en Moeskroen informeerden. (PJC)

Bornauw ziek, Dendoncker sluit aan

Bornauw was gisteren bij Anderlecht niet inzetbaar. De jonge verdediger én revelatie was ziek. Hij verloor volgens zijn coach 3 kilogram in één dag tijd. Hij werd vervangen door Appiah. Volgende zondag op Charleroi moet hij weer inzetbaar zijn.

In de tweede helft moest ook Milic worden vervangen. Hij kreeg in de eerste helft studs van een tegenstander op zijn wreef. Hij werd vervangen door Delcroix, die zijn debuut vierde. Vandaag sluit Dendoncker normaal aan op training. Hij kreeg extra rust na het WK. Het is nog steeds de bedoeling dat hij vertrekt. Intussen wil ook Bayer Leverkusen Isaac Kiese Thelin (26) binnenhalen. Kara Mbodj (28) hoopt op Engeland, maar de Franse interesse is concreter.

Scouts in Brugse tribunes, seizoensdebuut voor Scholz

Impressionant lijstje scouts gisteren in Moeskroen, al dan niet voor man in vorm bij Club Brugge Wesley. Onder meer het Duitse Borussia Dortmund, het Franse PSG en Monaco en ook Arsenal tekenden present op Le Canonnier. Als de topclubs daadwerkelijk voor Wesley kwamen, zullen ze na gisteren wat betreft zijn kwaliteiten niets wijzer zijn geworden. (TTV)

Geen Denswil, geen Mechele, geen Decarli bij Club Brugge. Die laatste was lichtgeblesseerd en kon de afwezigheid van Denswil niet opvangen. En dus mocht Scholz nog eens zijn opwachting maken. De Deen vierde zo zijn seizoensdebuut. Dit terwijl de verdediger eigenlijk overbodig is.

Spierscheur Odjidja geheeld

De hoop groeit dat AA Gent donderdag voor de heenwedstrijd in de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok weer kan rekenen op Vadis Odjidja. De spierscheur van 4 millimeter is volledig geheeld en de speler zou de volgende dagen al intenser kunnen werken. Duidelijk is wel dat men geen enkel risico wil nemen met de nieuwe sterkhouder. (RN)

Mechelen achter gesloten deuren door flessengooiers?

OH Leuven en KV Mechelen hebben op de eerste speeldag van de Proximus League 1-1 gelijkgespeeld. Maar dat was niet het belangrijkste gespreksonderwerp. Enkele bezoekende fans hebben zich van hun slechtste kant laten zien. Ze bekogelden de Leuvense doelman Kawin Thamsatchanan met flesjes. Zelfs na een waarschuwing van scheidsrechter Nathan Verboomen hielden ze niet op. De ref kon niet anders dan de wedstrijd tien minuten stilleggen.

KV Mechelen distantieerde zich gisterenavond via een statement. "Dat gedrag van enkelingen accepteren we niet", zei hoofdaandeelhouder van Malinwa Olivier Somers. Ook trainer Dennis van Wijk reageerde op het incident. "Dat gooien is absoluut fout. Maar ik wil de andere supporters vooral feliciteren voor hun loyaliteit." De club wil de daders nu identificeren en een stadionverbod opleggen.

Het incident zal alleszins nog een staartje krijgen. Een officiële uitspraak is er nog niet, maar volgens het bondsreglement hangt KV Mechelen een wedstrijd achter gesloten deuren of een geldboete boven het hoofd. Hoeveel die boete kan bedragen is nog onduidelijk. (ABD)