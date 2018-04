FT België 06/04: Dury ontkent speculaties over Anderlecht - Yves Vanderhaeghe gaat voor zes op zes: "De match van het seizoen" De voetbalredactie

06 april 2018

23u50

Belgisch Voetbal

Dury ontkent speculaties over Anderlecht

Wie staat volgend seizoen voor de dug-out van Anderlecht? De ­laatste tijd klinkt in de wandel­gangen van het Belgisch voetbal steeds luider dat Francky Dury deze zomer overneemt van Hein Vanhaezebrouck. Naar verluidt heeft sportief directeur Luc Devroe reeds contact opgenomen met Jacques Lichtenstein – een bevriende makelaar van Dury, die goede ­relaties heeft bij paars-wit. "Ik kan met klem zeggen dat er geen enkel contact is geweest", stelde Dury formeel. "Het zijn geruchten. (lacht) Toen ik een clubmedewerker vroeg hoe het met hem ging, antwoordde hij: ‘Niet goed, want er worden dingen over jou gezegd.’ Ik wist eerst niet waarover het ging, maar heb de man ­vervolgens gerustgesteld."

Droomt Dury er dan niet van om zich ooit te bewijzen bij een topclub? "Het is altijd mijn ambitie geweest om het maximum te halen uit ­mensen", aldus Dury. "Natuurlijk is het leuk om met de beste ploeg kampioen te spelen, maar ik kan mijn ambitie óók waarmaken met Zulte Waregem – ik werk hier aan een mooi project. Kijk, vorig jaar was er eveneens interesse van onder meer Club. Daar ben ik open en ­eerlijk over geweest naar de hoofdaandeelhouder (Tony Beeuwsaert, red.) toe. Ik had er nadien geen ­moeite mee dat hij een vertrek ­weigerde. We zullen zien wat de ­toekomst brengt." (VDVJ)

Yves Vanderhaeghe gaat voor zes op zes : " De match van het seizoen"

Yves Vanderhaeghe gaat na de overwinning tegen Club Brugge voor een zes op zes in play-off 1. "Dit is een beetje de match van het seizoen", zegt Vanderhaeghe. "De spelers beseffen dat ook. We wonnen onze laatste drie uitwedstrijden, het is een uitdaging om thuis terug aan te knopen met een overwinning. Zeker omdat we Club Brugge al een keer geklopt hebben in de reguliere competitie. Wij gaan proberen onze tweede plaats vast te houden. Maar het zou absurd zijn om nu te zeggen dat we Club Brugge nog kunnen inhalen." (RN)

Eerste werkdag voor Tom Van den Abbeele bij STVV

Zaterdagavond speelt STVV zijn tweede match in play-off 2 tegen Antwerp. De thuismatch valt meteen samen met de eerste werkdag van Tom Van den Abbeele, de nieuwe sportief manager bij de Kanaries. Die laat voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken en verschaft pas duidelijkheid over zijn plannen als hij wat is ingewerkt. Wat de selectie betreft, vallen Teixeira (knie) en Legear (bil) af. De Roeck heeft vandaag nog een gesprek met de naar de B-kern verbannen Yohan Boli, maar ook die is er zeker (nog) niet bij. Opvallend: de Japanse centrale verdediger Takehiro Tomiyasu versiert zijn eerste selectie maar start op de bank. Ook Acolatse zit ondanks zijn middenhandbreukje weer in de kern. Voor het overige geen selectieproblemen voor De Roeck die naar eigen zeggen van de match tegen Antwerp 'gewoon een goede match' wil maken. Van groepswinst wordt even niet meer gesproken.

Bruno niet klaar voor clash met ex-club

De spoeling wordt steeds dunner voor Hein Vanhaezebrouck. Tegen Sporting Charleroi kan hij geen beroep doen op Massimo Bruno. De rechterflankspeler moest gisteren de training staken met last aan de adductoren en de buikspieren. "We zullen hem een week rust gunnen om volledig te herstellen", aldus Anderlecht-coach Vanhaezebrouck. Olivier Deschacht sukkelt met de schouder, tegen Club Brugge zou hij wel inzetbaar moeten zijn. (PJC/VDVJ)

Wullaert: "Mijn nieuwe uitdaging ligt in Premier League"

Manchester City: daar ligt normaal gezien de toekomst van Tessa Wullaert (25). Maar eerst: de 'treble' pakken bij Wolsburg en een optie nemen op het WK met de Flames.

"Ik heb alles gewonnen in Duitsland." 't Is niet gelogen: twee Duitse bekers en de titel staan reeds op het palmares van Tessa Wullaert. Dit seizoen kan ze die prijzen wellicht nog eens afvinken, om nadien de overstap naar Man City te maken - er ligt naar verluidt een contract voor twee jaar klaar bij de club van Kompany en De Bruyne. Bevestigen wil Wullaert de geruchten niet, al geeft ze wel toe dat ze naar Engeland gaat. "Ik verleng mijn contract niet, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. (lacht) En die ligt in principe in de Premier League."

Sinds 2015 voetbalt Wullaert voor Wolfsburg, een gigant in het vrouwenvoetbal. Niet voor niks maakt de Volkswagen-club een grote kans op de finale van de Champions League - een belangrijke doelstelling voor Wullaert. In de halve finale wacht Chelsea, in de finale mogelijk City: "Los van de tegenstander wil ik in schoonheid afscheid nemen van Wolfsburg."

Mikken op groepswinst

Het zijn zorgen voor later. Nu focust Wullaert zich met de Red Flames op de twee cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Italië. Vanavond wacht Portugal in het stadion van OH Leuven. "De heenmatch hebben we gewonnen met 0-1, maar na de rust kwamen we te veel onder druk. Dat moet nu beter. Ach, scoren doen we altijd, dus wordt het in de eerste plaats zaak om de nul te houden. Op dat vlak hebben we de voorbije maanden veel progressie geboekt. (denkt na) We zijn ambitieus, we gaan voor zes op zes."

Lukt dat, dan neemt de nationale vrouwenploeg een serieuze optie op groepswinst en een eerste WK-deelname. Nochtans kan België zich ook via de tweede plaats en de mogelijke barrages nog kwalificeren voor het eindtoernooi in Frankrijk, maar daar willen Wullaert en de Flames nu niet aan denken: "De tweede plaats telt niet, enkel de eerste." (PJC)

Belgische refs: twee nieuwe semiprofs

Vanaf volgend seizoen kent het Belgisch voetbal twee scheidsrechters extra met het statuut van semiprof. De keuze van het Referee Office viel op Wesley Alen (27) en Kevin Van Damme (27), twee beloftevolle refs. Vanaf 1 juli zullen ze - net als Delferière, Van Driessche, Vertenten, Boucaut, Lambrechts, Visser, Lardot en Verboomen - intenser begeleid worden en meer verantwoordelijkheden dragen. (FDZ)

Bölöni: "Limbombe zal nog spelen"

Laszlo Bölöni had tegen Oostende geen plekje bij de 18 voor Stallone Limbombe. De Roemeen had een gesprek met de flankaanvaller die volgend seizoen de kleuren van AA Gent verdedigt. "De situatie van Stallone is duidelijk", zegt Bölöni. "Hij tekende elders en dat betreur ik. Tegelijk ben ik trots dat ik een speler uit tweede klasse naar een niveau tilde dat hem nu naar een mooie Belgische club brengt. Antwerp heeft nu andere prioriteiten, met name het testen van spelers die nog niet veel aan de bak kwamen. Toch zal ik nog een beroep op Stallone doen, want hij wil op een mooie manier vertrekken." Ook Jelle Van Damme zat tegen Oostende niet in de selectie. "Om dezelfde reden." Moustapha Sall (32) is niet langer een speler van Antwerp. De Great Old en de Senegalees lieten zijn contract ontbinden. Oulare liet zich in Antwerpen onderzoeken en de medische rapporten werden overgemaakt aan Watford. Op de Bosuil wachten ze af wat de moederclub van Oulare beslist over de artrose aan zijn heup. Jezina trainde gisteren ook apart. Habran, Yatabaré en Rodrigues zijn weer fit. (SJH)

Red Flames hebben toeschouwersrecord beet

7.200 Belgische fans hebben hun ticket gekocht voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd van de Red Flames tegen Portugal, vrijdag in Leuven. Daardoor is het toeschouwersrecord voor een match van de Belgische voetbalvrouwen verbroken. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Het vorige toeschouwersrecord dateert van 20 september 2016. Toen zagen iets minder dan 6.800 supporters de Red Flames in Leuven verliezen tegen topland Engeland met 0-2.

Vrijdagavond wordt de aftrap gegeven om 19u30. Tickets zijn tot een uur voor de match online verkrijgbaar en ook in het loket aan het stadion worden op de wedstrijddag nog kaartjes verkocht.

In de WK-kwalificaties staat België met drie zeges uit evenveel wedstrijden op de tweede plaats achter Italië, dat de poule aanvoert met twaalf punten uit vier matchen. Na de thuismatch in Leuven tegen Portugal komende vrijdag volgt volgende week de verplaatsing naar Italië (10 april). Enkel de groepswinnaar stoot door naar de eindronde, de vier beste tweedes (op zeven groepen) spelen barrages.

Achillespees Mpati bijna helemaal afgescheurd: Lokeren-speler maanden out

Het seizoen van Mpati zit erop. Meer nog: de flankverdediger scheurde tegen STVV zijn achillespees bijna volledig af en wordt vandaag geopereerd. Hij zal zo'n 6 à 9 maanden out zijn. Overmeire hervat begin volgende week de looptrainingen. (MVS)

🏥 NEWS: @mpatiofficiel kreeg heel slecht nieuws: achillespees bijna helemaal afgescheurd. De 26-jarige flankverdediger wordt vandaag geopereerd.

❌ Inactiviteit: 6 tot 9 maanden. Mogelijk komt de @KSCLokeren-pechvogel in 2018 dus niet meer in actie.@hlnsport pic.twitter.com/8uyFZXsDgd (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link