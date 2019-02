FT België 06/02. Ref Geldhof wéér gebuisd - Morgen vergadering tussen Pro League en Eredivisie - Westerlo pikt Brüls op



06 februari 2019

Scheidsrechter Frederik Geldhof faalt opnieuw voor fysieke proeven

Scheidsrechter Frederik Geldhof is gisteravond in Tubeke opnieuw niet geslaagd voor zijn fysieke proeven, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag . Het is al de derde keer dit seizoen dat de West-Vlaming zich zonder succes aan de scheidsrechterstesten waagt. Net als bij de vorige twee pogingen bleek de sprintproef te moeilijk voor de 42-jarige Geldhof. Daarbij moeten scheidsrechters zes opeenvolgende sprintjes van 40 meter trekken en die telkens afleggen in zes seconden.

Ook vorig seizoen had Geldhof moeite om het vereiste fysieke niveau te halen. De scheidsrechter faalde in eerste en tweede zit. Pas bij zijn derde poging in februari 2018 slaagde hij voor de fysieke testen. Dat lukte nu dus niet, waardoor hij in het seizoen 2018-2019 helemaal niet meer in actie kan komen.

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist neemt een teleurgestelde Geldhof nu even de tijd om te bekijken hoe het verder moet met zijn loopbaan als ref. Wellicht zet hij weldra definitief een punt achter zijn scheidsrechterscarrière.

Geldhof was de enige scheidsrechter uit 1A en 1B die op 17 juli vorig jaar niet slaagde voor zijn examens. Op 23 augustus faalde hij bij de herkansingen.

Union wint inhaalmatch tegen Lommel

Union Sint-Gillis heeft zijn inhaalwedstrijd van de 24e speeldag tegen Lommel met 1-0 gewonnen. Faiz Selemanie scoorde het enige doelpunt van de partij twee minuten voor tijd. Lommel speelde bijna de volledige wedstrijd met tien. Ben Santermans kreeg al in de vierde minuut rood.

De wedstrijd had afgelopen zaterdag moeten plaatsvinden, maar het terrein van Union was toen niet sneeuwvrij. De Brusselaars riskeren daar nog een boete voor.

Morgen vergadering tussen Pro League en Eredivisie

In het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV Eindhoven, zal er morgen een vergadering plaatsvinden met alle clubs uit de Jupiler Pro League en Eredivisie. Daarin wordt het beleid inzake community en social return van de Belgische en Nederlandse profclubs en liga’s besproken.

“De Pro League en de Eredivisie zijn de liga’s in Europa die het dichtst bij elkaar liggen. Ook onze clubs tonen veel raakvlakken. Het leek ons daarom een goede zaak, zowel voor de Belgische als de Nederlandse clubs, om elkaar ook naast het terrein beter te leren kennen. Dit is een ideale gelegenheid voor onze clubs om te netwerken met de Nederlandse collega’s en best practices uit te wisselen”, klinkt het bij Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League.

Er zullen sociale projecten en strategieën uit de Pro League en de Eredivisie aangekaart worden. “Zo zal de Pro League de samenwerking met de Belgian Homeless Cup voorstellen en stelt Willem II Football Memories voor, een therapeutisch project rond voetbalherinneringen voor Alzheimerpatiënten en hun omgeving”, luidt het nog in een communiqué.

Westerlo pikt transfervrije Brüls op

Versterking voor Bob Peeters en Westerlo. De Kemphanen pikten, zes dagen na het sluiten van de transfermarkt, de transfervrije Christian Brüls (30) op. De middenvelder ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een extra jaar. Voor Brüls wordt het zijn tweede ambtstermijn in 't Kuipje. Tussen 2010 en 2011 kwam hij al uit voor het huidige nummer vijf in 1B.

Cercle speelt zondag met nieuwe hoofdsponsor op shirt tegen Club

Napoleon Sports & Casino is de nieuwe hoofdsponsor van Cercle Brugge. Dat maakte de West-Vlaamse eersteklasser zelf bekend. Beide partijen ondertekenden een overeenkomst tot juni 2020. Komende zondag zal de nieuwe sponsor al op het shirt van Cercle prijken tijdens de Brugse derby tegen Club.

“Het partnership biedt voor beide partijen een solide basis om structureel samen te werken op alle gebied”, zegt Cercle-voorzitter Frans Schotte. “Uit onze gesprekken bleek bovendien snel dat Napoleon Sports & Casino een betrouwbare partner is die er alles aan doet om ethisch te werk te gaan en de opgelegde regels te volgen. Napoleon Sports & Casino wil dan ook graag meestappen in ons communityverhaal en mee zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke problemen gerelateerd aan de sector waarin het actief is.”

Napoleon Sports & Casino wordt de nieuwe hoofdpartner van Groen-Zwart! #levecercle



🔗 https://t.co/y5rEjRxNGJ pic.twitter.com/pSgIkr7m4w Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Luyindama riskeert boete en stadionverbod

De politie van Luik heeft een proces-verbaal opgesteld over Christian Luyindama, die zondag na de topper op Sclessin “Puta Anderlecht” riep door een microfoon. Het proces-verbaal vermeldt dat Luyindama daarmee zondigde tegen artikel 23 van de voetbalwet, dat spreekt over ‘in het stadion aanzetten tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van één of meerdere personen’. Het proces-verbaal werd gisteren doorgestuurd naar de voetbalcel van Binnenlandse Zaken. Die kan Luyindama een boete van 50 tot 5.000 euro én een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar opleggen. Het is maar de vraag in hoeverre dat de Congolese verdediger zal raken, vermits hij getransfereerd is naar Galatasaray. Om die reden kan de Belgische voetbalbond geen stappen ondernemen tegen Luyindama. Bij UEFA staat men ook machteloos, omdat men er enkel jurisdictie heeft over de competities die men zelf organiseert - Champions League en Europa League.Bij de voetbalbond krijgt de topper van zondag mogelijk nog wel een staartje voor Paul-José Mpoku, die Anderlecht-doelman Didillon na het laatste fluitsignaal ging uitdagen, en Mehdi Carcela, die een armgebaar maakte naar de scheidsrechter. Het bondsparket kan naast het scheidsrechterverslag ook tv-beelden als bewijsstuk aanvoeren. (RN)

Raad van State vernietigt wetsvoorstel over makelaars

Een licentie invoeren voor makelaars, om zo de meest malafide figuren uit te sluiten: het voorstel dat minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) lanceerde middenin het voetbalschandaal, leek de evidentie zelve. Niet dus. Nog geen vier maanden later vernietigt de Raad van State zijn wetsvoorstel. De reden is redelijk lullig. Ducarme wilde de materie federaal reguleren, terwijl het net de gewesten zijn die bevoegd zijn voor het regelen van arbeidsbemiddeling. In principe kan dus nog steeds iedereen voetbalmakelaar worden. De recent opgerichte vereniging BFFA heeft wel interne reglementen opgesteld voor makelaars die zich willen aansluiten bij hun organisatie. “Als een makelaar zich daar niet naar gedraagt, zal die gestraft worden”, maakt de BFFA zich sterk. Maar een wettelijk afdwingbaar kader is er dus nog steeds niet.

Vanheusden langer bij Standard?

Nu Luyindama de deur op Sclessin achter zich dicht trok, maakt Standard actief werk van een verlengd verblijf van Zinho Vanheusden (19). De Rouches huren hem van Inter en hopen die deal met een seizoen te kunnen verlengen. De gesprekken lopen. Michel Preud’homme gaf enkele weken geleden al aan dat hij verder wil met de Limburger. Ook Vanheusden is niet tegen een verlengd verblijf, alleen is de positie van moederclub Inter niet duidelijk. Vanheusden is sinds midden november een vaste waarde in de verdediging en heeft flinke stappen gezet. Een Europees ticket kan een positieve invloed hebben op zijn kansen om te blijven. Al overweegt Inter ook om hem bij een Italiaanse club te stallen waar hij op een hoger niveau ervaring kan opdoen. Afwachten of Standard tot een akkoord kan komen met de Nerazzurri. (SJH/FDZ)

Vergadering over RSZ uitgesteld

Wat zich aankondigde als een cruciaal Paritair Comité over de toekomst van de sociale en fiscale voordelen van de sport, eindigde op een sisser. De vakbonden en de Pro League zaten helemaal niet op dezelfde lijn. Al snel werd er besloten om de vergadering een dikke maand op te schuiven. Dat geeft de kleinere sportbonden de kans om op 12 maart met een eigen studie voor de boeg te komen. Het basketbal, het wielrennen en het volleybal zijn van plan om dan ook samen een nieuw voorstel te doen. Zij willen niet het slachtoffer zijn van de wantoestanden die de voorbije maanden in het voetbal zijn blootgesteld. (NVK)