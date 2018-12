FT België 05/12. Ex-scheidsrechter David Elleray door KBVB aangesteld als nieuwe adviseur arbitrage - Fors bod voor Zivkovic, contract voor Tom De Sutter bij KVO? De voetbalredactie

05 december 2018

KBVB stelt Engelse ex-scheidsrechter David Elleray aan als adviseur arbitrage

David Elleray, de voorzitter van de Engelse scheidsrechterscommissie, zal de Belgische arbitrage onder de loep nemen. Dat heeft de Belgische voetbalbond KBVB vandaag laten weten. Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, liet bij zijn aanstelling al verstaan het scheidsrechtersdepartement verder te willen professionaliseren. Deze aanstelling kadert in die doelstelling.

De KBVB laat weten dat Elleray een analyse zal maken van de Belgische arbitrage, met bijzondere aandacht voor de arbitrage op het hoogste niveau. Ook zal de 64-jarige Engelsman zich bezighouden met de technische competenties van de scheidsrechters, het gebruik van de VAR en de identificatie en ontwikkeling van talenten. Elleray zal daarnaast, het recente voetbalschandaal waar enkele toprefs bij betrokken waren indachtig, een masterplan ontwikkelen gericht op het herstel van het vertrouwen op de korte termijn en het verhogen van het niveau van de Belgische arbitrage op langere termijn.

“Ik ben erg blij dat David Elleray deze opdracht heeft aanvaard”, reageert Bossaert. “Hij is zonder meer een internationaal topexpert. We hebben in België een lange en trotse geschiedenis in het voortbrengen van topscheidsrechters, maar sinds enige tijd lopen we achter op de internationale normen. Daarbij maakten de recente gebeurtenissen het essentieel om actie te ondernemen. We hebben de ambitie om de kwaliteit van de Belgische arbitrage op korte termijn te verbeteren. Met zijn uitgebreide kennis ben ik ervan overtuigd dat David Elleray de juiste persoon is om ons te helpen een masterplan te ontwikkelen en een strategie met het oog op de toekomst. België moet opnieuw topscheidsrechters voortbrengen.”

Elleray begint meteen aan zijn opdracht en zal volgens de bond zijn rapport in het voorjaar van 2019 uitbrengen. De Engelsman was jarenlang ref in de Premier League en is lid van het UEFA Referee Committee. Hij is tevens Technisch Directeur van de IFAB, het hoogste arbitrage-orgaan van het internationale voetbal.

Oekraïense club wil fors betalen voor Zivkovic

Hoewel hij al anderhalf seizoen flink onder de verwachtingen blijft, lijkt Richairo Zivkovic (22) KV Oostende in de winterstop voor een fors bedrag te verlaten. De Servische Nederlander is flink gegeerd door een Oekraïense club, die van plan is om het grootste deel van de som die Oostende in 2017 aan Ajax betaalde op tafel te leggen. KVO trok 18 maanden geleden ruim één miljoen euro uit voor de centrumspits, die dit seizoen nog maar drie keer kon scoren. Gezien zijn slechte prestaties én zijn hoge loon is Zivkovic overbodig bij de kustploeg, die na het vertrek van Coucke financieel de tering naar de nering zet. Vandaar ook dat een vertrek van Zivkovic goed nieuws kan zijn voor Tom De Sutter, tot Nieuwjaar op proef bij KVO. De Sutter speelde maandag één helft bij de beloften en hoopt de komende weken een contract te versieren. De aanvaller traint meestal twee keer per dag om zijn fysieke achterstand snel weg te werken. (TTV)

Zoon Rapaic traint mee met beloften Antwerp

Boris Rapaic (21) traint al een tijdje mee met de beloften van Antwerp. De jonge Kroatische aanvaller zit momenteel zonder club. Tot de zomer stond hij onder contract bij het Turkse Fenerbahce, eerder was hij actief bij Hajduk Split en Inter. De jonge spits is Kroatisch jeugdinternational. Antwerp wil hem een contract aanbieden, maar beschikt nog niet over alle papieren om de deal af te ronden. Luciano D’Onofrio haalde in 2004 Rapaic’ vader Milan naar Standard. De Kroatische international speelde drie seizoenen op Sclessin. Rapaic senior stond zelf ook nog bij Fenerbahce onder contract. (SJH)