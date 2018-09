FT België 04/09. Toch schorsing in de maak voor Wesley en co - Doelman W.-Beveren traint mee met Rode Duivels - Pro League wil vierde wissel mogelijk maken bij verlengingen De voetbalredactie

04 september 2018

18u21 2 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Rouches bekeren op Sclessin

Standard speelt zijn bekerwedstrijd van eind deze maand dan toch op Sclessin en niet in Knokke. Door werken aan het stadion van Knokke zijn alle partijen overeengekomen om de wedstrijd te laten doorgaan in Luik. De wedstrijd zal gespeeld worden op 26 september om 20u30. (FDZ)

Pro League wil werk maken van virtuele buitenspellijn

De Pro League wil aan de videoscheidsrechter (VAR) een virtuele buitenspellijn ter beschikking stellen. Die lijn, berekend door een computer, moet het makkelijker maken om te beoordelen of een speler buitenspel staat. "Met de hulp van de technologische ontwikkeling willen we deze tool beschikbaar stellen aan de VAR", liet Pro League-voorzitter Marc Coucke dinsdag weten. CEO Pierre François voegde nog toe dat er nog goedkeuring van de FIFA moet komen, maar aangezien er in het buitenland al gebruik wordt gemaakt van de lijn, mag dat geen grote problemen geven. Het voornaamste knelpunt is een akkoord bereiken met de leverancier, op technisch en financieel vlak. Ook de clubs moeten hun zegen nog geven.

Marc Coucke toonde zich ook grote voorstander van ethische reglementering over het respectvol omgaan met de scheidsrechters. De raad van bestuur van de Pro League keurde het voorstel goed. "Het maakt deel uit van een studieronde", lichtte Pierre François toe. Er zal nu een ontwerptekst worden opgesteld, die eerst naar de raad van bestuur moet en vervolgens naar de algemene vergadering.

Bornauw moet afhaken bij jonge Duivels

Eupen-verdediger Rocky Bushiri (18) vervangt Sebastiaan Bornauw (19) in de 20-koppige beloftenselectie voor de EK-kwalificatie-interlands van de jonge Duivels in Malta (7 september om 17u00) en in Hongarije (11 september om 18u00). Dat maakte bondscoach Johan Walem zonet bekend. Bornauw, verdediger van Anderlecht, ondervindt nog te veel pijn aan zijn enkel.

Pro League wil vierde wissel mogelijk maken bij verlengingen

De Pro League heeft een voorstel gelanceerd om bij verlengingen een vierde wissel mogelijk te maken in Belgische voetbalcompetities. In internationale competities zoals het WK, de Champions League of de Europa League is die regel al van toepassing.

De bedoeling is om de vierde wissel in te voeren in het geval van verlengingen, in alle competities waar Belgische profclubs bij betrokken zijn. Bij de Croky Cup zou het gaan om alle wedstrijden vanaf de zestiende finales, maar ook mogelijke finales in de Jupiler Pro League en de Proximus League komen in aanmerking.

Het voorstel van de Pro League zal op 17 september besproken worden in de Nationale Reglementscommissie van de voetbalbond.

Onderhandelingen over integratie belofteploegen profclubs in amateurreeksen zitten vast

De integratie van de U21-ploegen van de Belgische profclubs in de amateurreeksen zal nog niet voor meteen zijn. De onderhandelingen tussen de Pro League en de Nederlandstalige (Voetbal Vlaanderen) en Franstalige (ACFF) voetbalvleugel zitten in het slop, zo liet Pro League-voorzitter Marc Coucke weten.

"De voorwaarde die gesteld werd door de ACFF en Voetbal Vlaandenderen werd door ons niet beschouwd als positief voor de ontwikkeling van het Belgisch voetbal", vertelde Coucke. "Ik heb CEO Pierre François gevraagd om dat aan de amateurclubs mee te delen, en te bekijken wat er nodig is om een akkoord te vinden."

De amateurclubs vroegen om de controle van de licentievoorwaarden met een jaar uit te stellen. Nu moeten clubs tegen 15 februari van het jaar waarin ze willen stijgen aantonen dat ze in orde zijn met alle voorwaarden voor het profvoetbal, onder meer op infrastructureel vlak. De amateurclubs wilden de doorlichting pas houden tegen 15 februari van het jaar waarin ze al gestegen zijn naar het profvoetbal, maar dat voorstel is dus afgewezen.

Roef traint mee met Rode Duivels

Geen Simon Mignolet (blessure) of Koen Casteels (vader geworden) op training bij de Rode Duivels en dus werd er voorlopig een andere derde doelman opgetrommeld om samen met Thibaut Courtois en Matz Sels te trainen. En de keuze viel op Davy Roef. De doelman van Waasland-Beveren, ex-Anderlecht, mag zich bewijzen tegenover Romelu Lukaku en co.

⚽️ @DavyRoef joins us at training today due to the absence of @SMignolet (injury) & @koencasteels (birth of his baby) Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Geen Gabulov en Tomecak in spelerslijst Club voor CL

De UEFA heeft de spelerslijsten van de 32 deelnemende clubs aan de groepsfase van de Champions League bekendgemaakt. Bij landskampioen Club Brugge zijn de opvallendste afwezigen doelmannen Vladimir Gabulov en Guillaume Hubert en verdediger Ivan Tomecak. Behalve dat trio maken ook doelman Brent Gabriëls, middenvelder Brandon Baiye en aanvaller Loïs Openda geen deel uit van de selectie van Ivan Leko. Bij de lijst van 23 spelers kunnen later nog spelers jonger dan 21 worden toegevoegd. Vanaf de achtste finales mogen er drie wissels worden doorgevoerd, een geblesseerde doelman kan eerder al vervangen worden.

Selectie:

Doelmannen: 1. Karlo Letica; 22. Ethan Horvath

Verdedigers: 4. Luan Peres; 5. Benoit Poulain; 15. Matej Mitrovic; 21. Dion Cools; 24. Stefano Denswil; 35. Saulo Decarli; 44. Brandon Mechele; 77. Clinton Mata

Middenvelders: 6. Sofyan Amrabat; 11. Krépin Diatta; 16. Siebe Schrijvers; 18. Marvelous Nakamba; 19. Thibault Vlietinck; 20. Hans Vanaken; 25. Ruud Vormer; 26. Mats Rits; 47. Arnaut Groeneveld

Aanvallers: 7. Wesley Moraes; 9. Jelle Vossen; 10. Kaveh Rezaei; 42. Emmanuel Bonaventure Dennis.

Toch nog schorsing in de maak voor Wesley en co

De soap rond de schorsingen van Wesley (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) is dan toch niet ten eind. Het bondsparket gaat in evocatie tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die op 25 augustus oordeelde dat de drie spelers vrijuit zouden gaan. Het drietal werd vrijgesproken doordat de bewijsvoering van het goedkeuren van de indicatieve tabel door de Pro League niet geleverd kon worden. Door de procedurefout vervielen de schorsingen van Wesley (6 wedstrijden), Carcela (2 ), Ocansey (4 ) en Brogno (2), al had die eerste al twee speeldagen uitgezeten vooraleer zijn schorsing geschrapt werd. Vorige week diende de Bondsprocureur een verzoekschrift in. Wanneer de zaak voor de Evocatiecommissie zal verschijnen, is nog niet vastgelegd. (BF)

Ook Cercle denkt aan De Sutter

Naast SV Roeselare is ook Cercle Brugge geïnteresseerd in de diensten van Tom De Sutter (33). De aanvaller liet op de laatste dag van de transfermarkt zijn contract ontbinden bij Sporting Lokeren waardoor hij nu transfervrij is. De Sutter is niet alleen gegeerd door SV Roeselare, maar staat ook op de radar van Cercle Brugge. Als groen-zwart straks voor De Sutter kiest, dan keert de spits tien jaar na zijn vertrek terug bij de 'vereniging'. (TTV)

Bornauw wellicht out voor beloften

Pech voor Johan Walem. De bondscoach van de Belgische beloften kan tegen Malta en Hongarije geen beroep doen op Sebastiaan Bornauw (19). De revelatie van de seizoensstart bij Anderlecht meldt zich vandaag weliswaar bij de selectie, maar zal na een bezoek aan de dokter in principe afhaken. De verdediger, die ook al moest passen voor de competitiematch tegen Antwerp, ondervindt nog te veel pijn aan zijn enkel. Bornauw kon tegen Malta zijn debuut vieren als belofte-international. (PJC)

Corryn naar Trencin, Cools naar RWDM

Niet álle jeugd van Anderlecht breekt door. Twee jongeren die het goed deden bij de beloften zijn vertrokken bij paars-wit. Milan Corryn (19) verhuist definitief naar het Slovaakse Trencin, waar RSCA James Lawrence wegplukte. Verdediger Kobe Cools (21) gaat dan weer op uitleenbasis naar RWDM. Voor Ivan Obradovic (30) vond Luc Devroe geen oplossing. De Serviër kon naar PAOK, maar gaf finaal de voorkeur aan een verlengd verblijf in België. Hij wordt niet meer op de trainingen van de A-kern verwacht. (PJC)

Essevee-trio naar B-kern

Zoek Kingsley Madu (22), Michaël Heylen (24) en Bryan Verboom (26) niet langer op het oefenveld van Francky Dury. Het trio kon geen transfer versieren en moet bijgevolg met de B-kern van Zulte Waregem trainen. Essevee hoopt de drie alsnog te verpatsen aan een club in een land waar de markt nog open is. (PJC)

STVV ontslaat clubarts en revalidatiecoach

De Japanners hebben Koen Pansaers ontslagen, één van de clubdokters, en revalidatietrainer-osteopaat Wilfried Schiemsky. Daarmee zetten ze de reorganisatie van de medische staf, die al voor het seizoen werd ingezet, verder. STVV heeft trouwens nog drie andere artsen in dienst: Steven Bex, Peter Bollaers en -nieuw- de jonge huisarts Pieter Bormans. Osteopaat Schiemsky werd in zijn carrière bij STVV al een paar keer ontslagen en opnieuw in dienst genomen. Nu mag hij opnieuw gaan. Frederick Adams en Wouter Robijns nemen over. Zij waren al aan de club verbonden als kinesisten van beloften en jeugd. (FKS)