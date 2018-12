FT België 03/12. Geen kwaliteitslabel voor STVV, Cercle en Eupen - Vancamp out voor de rest van het seizoen - Deense assistent voor AA Gent De voetbalredactie

03 december 2018

21u45

Bron: Belga 0

STVV, Cercle en Eupen krijgen geen label

De Pro League heeft achttien profclubs beloond omwille van hun kwaliteitsvolle communitywerking. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Van de clubs uit de Jupiler Pro League ontvingen enkel STVV, Cercle Brugge en Eupen het kwaliteitslabel niet.

Het Pro League+ label wordt toegekend aan Pro profclubsclubs die een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten, op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. De evaluatie van de werkingen gebeurde door een jury. Die analyseert de beleidsplannen, werkverslagen en de analyse van de werking van de clubs.

“Voor de Pro League is een sterke en geloofwaardige sociale werking bij de clubs de belangrijkste doelstelling van ons maatschappelijk beleid. We willen dat clubs in de lokale gemeenschap een maatschappelijke rol opnemen, naast hun sportieve activiteiten. Clubs moeten hun middelen en positie die ze innemen in de samenleving inzetten voor projecten en partnerschappen met een duurzame sociale doelstelling”, aldus Stijn Van Bever, CSR-manager van de Pro League.

“Om deze rol op te nemen, worden ze begeleid door de Pro League en door enkele partnerorganisaties. Zo worden ze ondersteund in de opmaak van hun beleidsplan en evaluatie van hun sociaal beleid. Naast de begeleiding, werken we ook motiverend. Zo worden clubs die zich inzetten voor een geloofwaardig lokaal sociaal beleid, met dit label beloond.”

Behalve STVV, Cercle en Eupen, grepen ook 1B-clubs Lommel, Union en Tubeke naast het label. Ten opzichte van vorig jaar zijn de nieuwkomers RSC Anderlecht, Zulte Waregem en Moeskroen.

Vancamp out voor de rest van het seizoen, Placca verlengt

Daags voor de bekerverplaatsing naar AA Gent viel er bij Beerschot-Wilrijk goed en slecht nieuws te noteren. Het slechte nieuws is dat Jorn Vancamp out zal zijn voor de rest van het seizoen. De aanvallende middenvelder viel vrijdag op KV Mechelen uit met een knieblessure en kreeg vandaag het keiharde verdict te horen: gescheurde kruisbanden en dus een dik half jaar niet voetballen. Eerstdaags gaat Vancamp onder het mes. Beter nieuws is er dan weer van Fessou Placca. De Togolese spits, die bijna terug is na een aanslepende enkelblessure, verlengde zijn aflopende overeenkomst op het Kiel tot de zomer van 2022. Placca genoot interesse uit 1A, maar verkoos dus toch bij Beerschot te blijven. (KDC)

AA Gent haalt Deense assistent

AA Gent heeft met de Deen Johnny Mølby (49) een tweede assistent aangetrokken. Mølby is een landgenoot van Jess Thorup, die de Buffalo’s sinds begin oktober coacht. De voormalige middenvelder speelde van 1994 tot 1996 voor KV Mechelen.

Mølby, die zijn handtekening zette onder contract tot 2021, zal samen met Peter Balette de T1 assisteren. Mølby en Thorup kennen elkaar uit hun tijd als prof in de Deense competitie. De kersverse Gent-assistent speelde ook in het buitenland voor Nantes, Borussia Mönchengladbach en KV Mechelen, en verzamelde 16 caps bij de Deense nationale ploeg. Hij maakte deel uit van het team dat in 1992 het EK won in Zweden.

Na zijn spelerscarrière werd Mølby trainer en was hij actief bij Kolding FC, Aarhus, Horsens en Viborg, hetzij als assistent-coach, hetzij als hoofdcoach.

Reviewcommissie laat Mohamed Messoudi vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag op basis van de tv-beelden van de zeventiende speeldag in de Proximus League (1B) beslist om Mohamed Messoudi, de middenvelder van Beerschot Wilrijk, te laten vervolgen door het Bondsparket.

Messoudi mocht halverwege de tweede helft in de derby op het veld van KV Mechelen invallen. Enkele minuten later had de middenvelder al het veld moeten verlaten, zo oordeelde althans de Reviewcommissie. Scheidsrechter Wesley Alen bestrafte een elleboogje van Messoudi richting Van Cleemput met de gele kaart.

Door de unanieme beslissing van de Reviewcommissie, moet de middenvelder van de Ratten nu alsnog een sanctie vrezen. Volgende week dinsdag (11 december) wordt zijn dossier ingeleid bij de Geschillencommissie van de KBVB. De bekermatch tegen AA Gent (4 december) en de competitiewedstrijd tegen Tubeke (8 december) komen niet in het gedrang.

Profvoetballer Jinty Caenepeel tekent verzet aan tegen veroordeling

Profvoetballer Jinty Caenepeel (22) heeft verzet aangetekend tegen zijn verstekveroordeling voor het negeren van een rood verkeerslicht. De aanvaller van het Nederlandse Excelsior kreeg vanochtend acht dagen rijverbod en 600 euro boete, waarvan 160 euro met uitstel.

Op 8 mei 2017 zag de politie hoe Caenepeel met zijn wagen een rood verkeerslicht negeerde. Het licht stond volgens de agenten al meer dan drie seconden op rood. Bovendien bleek tijdens de controle dat de flankaanvaller zijn rijbewijs niet op zak had. Voor beide inbreuken werd hij op 3 juli bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 640 euro en een rijverbod van acht dagen.

De profvoetballer tekende verzet aan tegen die veroordeling en kreeg vanochtend een nieuw proces. Zijn advocate pleitte dat het licht die bewuste dag nog op oranje stond. Volgens de beklaagde konden de agenten de verkeerslichten vanuit hun positie eigenlijk niet goed zien. De rechter oordeelde dat de inbreuk wel degelijk bewezen was en veroordeelde hem tot acht dagen rijverbod en 480 euro boete, waarvan 160 euro met uitstel. Hij kreeg ook nog 120 euro boete omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had.

De afgelopen maanden liep Caenepeel al meerdere veroordelingen op. Zo werd hij begin juli 2017 onder invloed van cannabis achter het stuur betrapt. In dat dossier kreeg hij drie maanden rijverbod en 1.600 euro boete, telkens de helft met uitstel. Voor een ongeval met vluchtmisdrijf werd hij recent tot ruim drie maanden rijverbod en 3.600 euro boete veroordeeld. De ex-speler van AA Gent en Cercle Brugge moest ook zijn rijexamens opnieuw afleggen.