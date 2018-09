FT België 02/09. KV Mechelen klopt Tubeke met kleinste verschil - Cordaro vindt onderdak bij Virton Redactie

02 september 2018

20u45

Bron: Belga 2

Mechelen wint van Tubeke

KV Mechelen heeft op de vierde speeldag van de eerste klasse B met 1-0 gewonnen van AFC Tubeke. De Fransman Clement Tainmont scoorde vlak voor rust het winnende doelpunt voor Malinwa.

De wedstrijd werd in de blessuretijd nog ontsierd door een rode kaart voor Tubeke-aanvaller Banou Diawara voor een slag in het gezicht van Lucas Bijker.

Mechelen (5 punten) wipt over Tubize naar de vierde plek in het klassement. Tubeke zakt naar de zevende en voorlaatste plek. De Waals-Brabanders putten 3 punten uit vier wedstrijden.

Cordaro naar Virton

Excelsior Virton heeft zich verzekerd van de diensten van Alessandro Cordaro. De 32-jarige aanvaller zat zonder club sinds zijn passage bij Zulte Waregem en werd daardoor nu transfervrij opgepikt door de club uit eerste amateur. Hij tekent een contract voor twee jaar plus optie op een bijkomend derde jaar.