FT België (02/02). Haalt STVV Nederlander uit Serie A? - Union-Lommel uitgesteld door sneeuwval

02 februari 2019

15u30

Union-Lommel wordt uitgesteld naar 6 februari

De competitiewedstrijd in de Proximus League tussen Union en Lommel wordt vanwege de slechte weersomstandigheden uitgesteld naar 6 februari. Het duel stond vandaag om 17 uur geprogrammeerd, maar gaat niet door. Dat laat de Pro League weten.

“De wedstrijd Royale Union St-Gilloise - Lommel SK van is afgelast. Na overleg met de lokale overheid en de rechtenhouder, werd deze verplaatst naar woensdag 6 februari 2019 om 19u30", bevestigt kalendermanager Nils Van Brantegem. Door de sneeuwval en de vrieskoude is het terrein in het Joseph Mariënstadion onbespeelbaar.

Union en Lommel zouden elkaar treffen op de 24e speeldag in 1B, de tiende speeldag in de tweede periode. In die tweede periode staat Union vijfde (12 punten) en is Lommel de rode lantaarn (7 punten).

Nederlander dicht bij STVV

De Nederlandse middenvelder Rai Vloet (23) van het Italiaanse Frosinone in de Serie A staat dicht bij STVV. Hij heeft ook een verleden bij PSV, Eindhoven en NAC. Hij ontbond pas zijn contract bij Frosinone en is dus een vrije speler.

Rosted riskeert drie speeldagen schorsing, Plastun één

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 3.000 euro gevorderd als straf voor AA Gent-verdediger Sigurd Rosted. Zijn ploegmaat Igor Plastun kijkt aan tegen één speeldag schorsing en 1.000 euro boete. Beide Buffalo’s werden in de halve finales van de Beker van België rechtstreeks uitgesloten.

AA Gent moest tegen KV Oostende in de heenmatch van de halve finales in de Beker van België na amper 30 minuten voort met tien man. Plastun tikte de doorgebroken Tom De Sutter aan, waarna de Oostendse spits tegen de grasmat ging. Plastun trok aan de alarmbel, oordeelde scheidsrechter Christof Dierick. De Oekraïense verdediger van AA Gent werd met rood van het veld gestuurd.

Na 55 minuten stonden de Buffalo’s nog met negen op de Gentse grasmat. Rosted revancheerde zich na een duel met Sander Coopman, en ook hij mocht gaan douchen. De incidentrijke bekermatch eindigde uiteindelijk op 2-2.

AA Gent heeft tot 4 februari om te beslissen of het akkoord gaat met de schikkingsvoorstellen. Indien de club weigert, buigt de Geschillencommissie zich dinsdag 5 februari over de strafmaat. Plastun riskeert er in elk geval niet bij te zijn in de thuismatch tegen Moeskroen (10 februari). Voor Rosted staan ook de duels tegen Waasland-Beveren (16 februari) en Standard (22 februari) op de wip. De Buffalo’s kunnen zondag in de ‘Slag om Vlaanderen’ tegen Club Brugge nog wel rekenen op de verdedigers.

Kosanovic onzeker voor Clásico

De meest logische vervanger voor Luyindama bij Standard is Milos Kosanovic. Enig probleem: de Serviër botste woensdag tijdens training met een ploegmaat en heeft pijn aan de knie. Een MRI bracht geen grote blessure aan het licht, maar Kosanovic bleef gisteren binnen voor verzorging. Bij Standard wachten ze de training van vandaag af om een beslissing te nemen of hij kan aantreden tegen Anderlecht. Sá trainde deze week voluit en zit normaal gezien in de selectie. (FDZ)

Rutten wil creatief zijn met grote kern

Het is een bekend fenomeen in de Vlaamse huiskamers: na de feestdagen willen afslanken, maar daar niet in slagen. Het overkwam ook Anderlecht. Slechts drie overbodige pionnen - Dauda, Morioka en Musona - vonden een nieuwe club. Onder meer Vranjes (reeds bij de beloften), Appiah en Milic zitten nog bij RSCA. “Maar jongens naar de B-kern verwijzen?”, herhaalde T1 Fred Rutten de vraag. “Ik maak niet zo snel problemen als mijn groep groot is. Als je creatief bent, krijgt elk individu voldoende trainingsarbeid. En misschien zullen we bepaalde spelers nog kunnen gebruiken.”

Nog dit: Standard-coach Michel Preud’homme is geen onbekende voor Rutten. Ze kruisten mekaar in Nederland, toen Preud’homme bij Twente en Rutten bij PSV werkte. “Hebben wij tegen mekaar gespeeld? Herinner ik me niet. (lacht) Ik zal dus wel gewonnen hebben.” In werkelijkheid won Rutten... nul keer en moest hij Preud’homme laten voorgaan in de verkiezing ‘Trainer van het Jaar’. (PJC)

Leko blij met terugkeer Rezaei

Geen transfers bij Club Brugge, wél spelers die terugkeren na maandenlang blessureleed. Vossen en in mindere mate Danjuma zijn op komst, Rezaei hervatte deze week met de groep. Afwachten of hij meteen deel uitmaakt van de selectie. Ivan Leko: “Hij is al de hele week goed bezig op training. We moeten hem tijd geven, want tot dusver had hij altijd pijn en kleine blessures. Hopelijk kan hij wat druk wegnemen van Wesley. In dat opzicht zullen we ook blij zijn met de terugkeer van Vossen.” Net als Rezaei zijn ook Denswil, Vormer en Poulain beschikbaar. Zij namen deze week minstens één dag rust, maar trainden gisteren alle drie voluit. Nakamba is geschorst na zijn dubbele gele kaart in Oostende. Amrabat of Rits neemt zijn positie in op het middenveld, terwijl Poulain achterin opnieuw aan de aftrap verwacht mag worden. (TTV)

Vanderhaeghe tegen zijn voorganger

Doelman Joel Pereira (22) trainde gisteren voor het eerst op Kortrijkse bodem. De website van zijn moederclub Manchester United, dat hem uitleent, berichtte er zelfs over: “Hij maakte meteen indruk op training. Iedereen bij United wenst Joel succes in België.”

Yves Vanderhaeghe is tevreden met de nieuwkomers, maar niet over de mentaliteit van zijn groep. “In het begin van het seizoen willen ze allemaal naar hier komen, maar nu is het plots elders veel beter. Tijdens de laatste week van de transferperiode waren er veel te veel spelers met een transfer bezig.” Of KVK dan wel scherp zal staan tegen het Lokeren van... ex-coach Glen De Boeck? “Ik wil altijd winnen, en ik hoop dat de ploeg er ook voor gaat. Er zijn nog 17 matchen, je kunt er toch geen vier maanden met je pet naar gooien?”, reageert Vanderhaeghe. (ESK)

Jubileum voor Harbaoui

Mijlpaal voor Hamdi Harbaoui. De Tunesische spits speelt straks zijn 200ste wedstrijd in de Jupiler Pro League. Ruim de helft daarvan waren in het shirt van Lokeren (123). Straks wordt zijn 38ste duel voor Essevee. Ook bij Anderlecht (19), Charleroi (14) en Moeskroen (6) dikte Harbaoui zijn cijfers aan. Eike Bansen zal het feest vanuit de tribune moeten volgen. De invallersdoelman brak deze week een vinger. Daardoor maakt de jonge Deketelaere zijn debuut in de selectie. (VDVJ)

Taravel fit tegen ex-ploeg

Vanavond kan Laurent Guyot in het Regenboogstadion opnieuw rekenen op een fitte Taravel. De Franse verdediger komt wellicht meteen in de ploeg op het veld waar hij tien jaar geleden in België debuteerde. Aanwinst Marega zit net als vorige week opnieuw in de wedstrijdkern en dat geldt eveneens voor de jonge Zorhan Bassong. Al trok Guyot met een ruime kern op afzondering. Nog vier spelers vallen af. (LUVM)