FT België: Obradovic en Chipciu out voor duel tegen RC Genk - Sa Pinto: "Er komt versterking"

19 januari 2018

18u05 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Sa Pinto : "Er komt versterking"

De tijd van excuses zit erop voor Standard. "We moeten winnen tegen Eupen", beseft Sá Pinto. "We hebben de drie punten nodig en we zijn ervan overtuigd dat we die ook gaan pakken. Ik verwacht negentig minuten concentratie."

De Rouches moeten het doen zonder de geschorste Agbo. "Jullie zullen wel zien hoe ik dat ga opvangen. Scholz (de Deen trainde een paar dagen niet omdat hij wil vertrekken, red.)? Hij heeft goed getraind deze week en is een optie."

Sá Pinto vroeg ook om versterking, die er nog steeds niet is. "Maar het bestuur is ermee aan de slag, er zal versterking komen."

Obradovic en Chipciu out bij Anderlecht

Anderlecht moet het zondag op bezoek bij RC Genk zonder Ivan Obradovic en Alexandru Chipciu doen. Obradovic sukkelt nog steeds met een scheenbeenblessure, die hem eerder deed terugkomen van de stage in La Manga. Chipciu kampt met een ontsteking aan de knie. "Obradovic kon donderdag wel de looptrainingen hervatten, maar mist het nodige ritme", communiceert paars-wit op zijn website. Ook Chipciu trainde al enkele dagen niet mee en is out.

Verder ontbreken ook de langdurig geblesseerden Andy Najar (hamstrings), Kara (knie) en Emmanuel Sowah (adductoren). Uros Spajic is door een vijfde gele kaart geschorst. Tot overmaat van ramp moest ook Frank Boeckx de training staken vandaag. "De medische staf volgt zijn situatie op, indien nodig zal Boy de Jong zijn plaats in de selectie innemen", aldus Anderlecht.

Japanse overnemers STVV plegen overleg

De Japanse overnemers van STVV en kersvers voorzitter Yusuke Muranaka plegen op dit moment overleg met burgemeester Veerle Heeren en een vertegenwoordiging van de politie en de ambtenarij. Kwestie van kennis te maken en gedachten uit te wisselen over de impact van STVV op sportief en sociaal vlak. Er komt trouwens ook een jumelage tussen de woonplaats van Muranaka in Japan en Sint-Truiden.

STVV reist met een nagenoeg volledig fitte kern naar Waasland-Beveren. Kotysch en Charisis zijn nog geblesseerd, maar zouden er sowieso niet bij zijn geweest omwille van een gele schorsing. Ceballos en Gueye zijn al langer out. Ook de nieuwe aanwinst, de Japanner Tomiyasu, ontbreekt. Hij heeft last van de enkel. Echter zonder veel erg. Voor het overige is er geen vuiltje aan de lucht en hopen ze bij STVV zo snel mogelijk weer aan te knopen met een overwinning. Dat is intussen al negen matchen geleden. (FKS)

Union krijgt stedenbouwkundige vergunning en keert komend seizoen terug naar Mariënstadion

1B-club Union heeft positief nieuws naar buiten gebracht. De Brusselaars hebben hun stedenbouwkundige vergunning voor werkzaamheden aan het Joseph Mariënstadion verkregen. Die werkzaamheden zullen begin februari starten. Er wordt gemikt op een terugkeer naar het Dudenpark voor volgend seizoen.

Traditieclub Union, in een ver verleden elf keer landskampioen, speelt als sinds 1919 - volgend jaar een eeuw geleden - in het Joseph Mariënstadion, gelegen in het Dudenpark in Vorst. In de hoogtijdagen van de geelhemden had het stadion een capaciteit van 44.000 plaatsen. De voorbije twee seizoenen moest er echter uitgeweken worden naar het Koning Boudewijnstadion, omdat het in verval geraakte stadion, waarvan de capaciteit inmiddels was teruggebracht tot 5.500 plaatsen, niet meer voldeed aan de stadionvereisten voor clubs in 1A en 1B.

De club wilde haar toekomst verderzetten in het Joseph Mariënstadion. Een nieuw bouwproject, ter waarde van 4,2 miljoen euro, zal de historische context van het stadion respecteren. De eretribune van het stadion is immers beschermd cultureel Belgisch erfgoed. Maar er zullen ook nieuwe sanitaire voorzieningen, een nieuwe locatie voor politie- en hulpdiensten en diverse andere zaken worden voorzien. Naast de financiering van de gemeente, de eigenaar van het stadion, kreeg het project van het Brussels Gewest een subsidie van 2,4 miljoen euro.

Union staat momenteel zesde in de algemene rangschikking van de Proximus League. Ook in de tweede periode staan de Brusselaars voorlopig zesde, waardoor op het einde van het seizoen waarschijnlijk play-downs wachten.

KBVB krijgt veiligheidsgaranties voor Tribune 1 van Antwerp

Tribune 1 van het Bosuilstadion mag tijdens de thuiswedstrijd van Antwerp tegen Club Brugge geopend worden. De Great Old heeft de gevraagde veiligheidsvoorschriften tijdig overgemaakt aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez vrijdag.

Omdat het Departement Veiligheid van de KBVB twijfels had over de conformiteit van de nieuwe hoofdtribune, werd Antwerp vorige week om extra attesten gevraagd. Dat getuigschrift kon enkel uitgeschreven worden door het stadsbestuur. Donderdag zetten veiligheidscontroleurs van de stad Antwerpen het licht definitief op groen.

Antwerp speelde intussen al drie thuisduels waarbij Tribune 1 in gebruik werd genomen. Tijdens de inhuldigingswedstrijd tegen KV Mechelen waren er enkele problemen, nadien verliep alles vlot.

Trossard blijft op de sukkel, nieuw onderzoek in Barcelona

Leandro Trossard trekt volgende week vrijdag naar Barcelona voor een nieuw onderzoek aan de quadriceps. Hij doet daarvoor beroep op het medisch team rond de gerenommeerde sportarts Ramón Cugat. De scheur in de quadriceps is dichtgegroeid, maar omdat er nog vocht rond het weefsel zit, kan het onderzoek in Barcelona pas over een week plaatsvinden. Trossard is al sinds augustus op de sukkel met de spierscheur in het bovenbeen. (KDZ)

Mazzu passeert Lukebakio

Stade du Pays de Charleroi, dag twee na de afstraffing op Club Brugge. De debriefing van Mazzu is blijkbaar kort en krachtig geweest: een collectief faillissement. "Slechts twee spelers hebben tegen Club een aanvaardbaar niveau gehaald. De rest niet." Lukebakio behoort niet tot de wedstrijdkern voor vanavond tegen Moeskroen. Betaalt hij het gelag? "Ik beschik over vijf flankspelers. Vier bij de achttien is voldoende, als je een evenwichtige bank wil samenstellen. En vermits Dodi op Club niet deed wat hem gevraagd werd (hij liet Marinos te vaak aan zijn lot over, red.), is hij deze keer flankspeler op overschot."

De plaats van Lukebakio zal worden ingenomen door nieuwkomer Grange. Dessoleil is genezen, met Martos (licht spierletsel) wordt geen risico genomen. De aanvoerder zal, net als Bedia, zondag de groepstraining hervatten.

Jeroen Simaeys hangt voetbalschoenen aan de haak

Jeroen Simaeys (32) stopt met voetballen. De tweevoudige Rode Duivels was in de zomer van 2016 teruggekeerd naar OH Leuven, maar moest daar afhaken door blessures en ondervindt na een lange revalidatie dat zijn enkel het niet meer toelaat om op het hoogste niveau te voetballen. Simaeys (ex-Club en ex-RC Genk), die psycholoog is, zal zich nu samen met zijn raadsman Geert Lambeets bezig houden met de begeleiding van profvoetballers. (HML)

Bouw Brugs oefencomplex start deze lente

Op de nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Bart Verhaeghe aan dat de bouw van het oefencomplex in Westkapelle zoals verwacht deze lente zal aanvatten. "Om dan in de zomer van 2019 de deuren te kunnen openen", aldus Verhaeghe. Voorts bleven zowel de Brugse praeses als trainer Ivan Leko rustig in hun uitspraken. Ook de straatlengte voorsprong in de competitie en de sterke prestatie in de beker tegen Charleroi konden hen niet verleiden om het woord titel of dubbel in de mond te nemen. Leko: "Ik ben blij en tevreden over de voorbije zeven maanden. Het was moeilijk in het begin, ook om iemand als Michel Preud'homme op te volgen. Maar het was een droom en blijft een droom om coach van Club te zijn. Ik ben ook trots op wat we laten zien. Samen met de spelers wil ik elke wedstrijd brengen wat we tegen Charleroi getoond hebben. Mijn doelstelling dit jaar? Al onze volgende wedstrijden winnen." Verhaeghe: "Ik volg mijn trainer en bekijk het match na match. Dat is de beste garantie om het beste voetbal te laten zien." (WDK)