FT België: Trossard naar Barcelona voor nieuw onderzoek - Mazzu passeert Lukebakio: "Hij deed niet wat van hem gevraagd werd"

19 januari 2018

07u47 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

KBVB krijgt veiligheidsgaranties voor Tribune 1 van Antwerp

Tribune 1 van het Bosuilstadion mag tijdens de thuiswedstrijd van Antwerp tegen Club Brugge geopend worden. De Great Old heeft de gevraagde veiligheidsvoorschriften tijdig overgemaakt aan de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde woordvoerder Pierre Cornez vrijdag.

Omdat het Departement Veiligheid van de KBVB twijfels had over de conformiteit van de nieuwe hoofdtribune, werd Antwerp vorige week om extra attesten gevraagd. Dat getuigschrift kon enkel uitgeschreven worden door het stadsbestuur. Donderdag zetten veiligheidscontroleurs van de stad Antwerpen het licht definitief op groen.

Antwerp speelde intussen al drie thuisduels waarbij Tribune 1 in gebruik werd genomen. Tijdens de inhuldigingswedstrijd tegen KV Mechelen waren er enkele problemen, nadien verliep alles vlot.

Trossard blijft op de sukkel, nieuw onderzoek in Barcelona

Leandro Trossard trekt volgende week vrijdag naar Barcelona voor een nieuw onderzoek aan de quadriceps. Hij doet daarvoor beroep op het medisch team rond de gerenommeerde sportarts Ramón Cugat. De scheur in de quadriceps is dichtgegroeid, maar omdat er nog vocht rond het weefsel zit, kan het onderzoek in Barcelona pas over een week plaatsvinden. Trossard is al sinds augustus op de sukkel met de spierscheur in het bovenbeen. (KDZ)

Mazzu passeert Lukebakio

Stade du Pays de Charleroi, dag twee na de afstraffing op Club Brugge. De debriefing van Mazzu is blijkbaar kort en krachtig geweest: een collectief faillissement. "Slechts twee spelers hebben tegen Club een aanvaardbaar niveau gehaald. De rest niet." Lukebakio behoort niet tot de wedstrijdkern voor vanavond tegen Moeskroen. Betaalt hij het gelag? "Ik beschik over vijf flankspelers. Vier bij de achttien is voldoende, als je een evenwichtige bank wil samenstellen. En vermits Dodi op Club niet deed wat hem gevraagd werd (hij liet Marinos te vaak aan zijn lot over, red.), is hij deze keer flankspeler op overschot."

De plaats van Lukebakio zal worden ingenomen door nieuwkomer Grange. Dessoleil is genezen, met Martos (licht spierletsel) wordt geen risico genomen. De aanvoerder zal, net als Bedia, zondag de groepstraining hervatten.

Jeroen Simaeys hangt voetbalschoenen aan de haak

Jeroen Simaeys (32) stopt met voetballen. De tweevoudige Rode Duivels was in de zomer van 2016 teruggekeerd naar OH Leuven, maar moest daar afhaken door blessures en ondervindt na een lange revalidatie dat zijn enkel het niet meer toelaat om op het hoogste niveau te voetballen. Simaeys (ex-Club en ex-RC Genk), die psycholoog is, zal zich nu samen met zijn raadsman Geert Lambeets bezig houden met de begeleiding van profvoetballers. (HML)

Bouw Brugs oefencomplex start deze lente

Op de nieuwjaarsreceptie kondigde voorzitter Bart Verhaeghe aan dat de bouw van het oefencomplex in Westkapelle zoals verwacht deze lente zal aanvatten. "Om dan in de zomer van 2019 de deuren te kunnen openen", aldus Verhaeghe. Voorts bleven zowel de Brugse praeses als trainer Ivan Leko rustig in hun uitspraken. Ook de straatlengte voorsprong in de competitie en de sterke prestatie in de beker tegen Charleroi konden hen niet verleiden om het woord titel of dubbel in de mond te nemen. Leko: "Ik ben blij en tevreden over de voorbije zeven maanden. Het was moeilijk in het begin, ook om iemand als Michel Preud'homme op te volgen. Maar het was een droom en blijft een droom om coach van Club te zijn. Ik ben ook trots op wat we laten zien. Samen met de spelers wil ik elke wedstrijd brengen wat we tegen Charleroi getoond hebben. Mijn doelstelling dit jaar? Al onze volgende wedstrijden winnen." Verhaeghe: "Ik volg mijn trainer en bekijk het match na match. Dat is de beste garantie om het beste voetbal te laten zien." (WDK)