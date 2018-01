FT België: Reviewcommissie laat Sven Kums vrijuit gaan na elleboogstoot De voetbalredactie

22 januari 2018

20u45 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Reviewcommissie laat Sven Kums vrijuit gaan

Sven Kums wordt niet vervolgd voor de elleboogstoot in het gezicht van Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist de middenvelder van RSC Anderlecht niet op het matje te roepen.

In de 36e minuut van de wedstrijd in Genk (0-1) plantte Kums tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van Malinovskyi, die met een bebloede mond tegen de vlakte ging. Scheidsrechter Erik Lambrechts hield het op een gele kaart.

De fase werd nauwkeurig geanalyseerd door de Reviewcommissie, maar niet alle elf leden vonden dat Kums een rode kaart verdiende. Aangezien de stemming niet unaniem was, wordt de middenvelder van RSCA niet disciplinair vervolgd.

De Reviewcommissie herbekeek maandag vijf fases uit de Jupiler Pro League. Bij KV Mechelen gaan Ahmed El Messaoudi, Tim Matthijs en Edin Cocalic vrijuit. Ook Zulte Waregem-aanvaller Hamdi Harbaoui (zelfde fase als Matthijs) en Moeskroen-speler Benjamin van Durmen worden niet op het matje geroepen. Van de clubs uit 1B is er geen vervolging voor Pierre Bourdin (Lierse), Jens Naessens (Westerlo) en Florent Stevance (Tubeke).

Cercle Brugge veroordeelt vandalisme van eigen fans

Cercle Brugge is niet opgezet met de schade die "enkele individuen" vrijdag na de overwinning tegen Lierse hebben aangebracht aan de Noordtribune van het Jan Breydelstadion. "Cercle Brugge distantieert zich van provocatie in en rond voetbalstadions", reageerde groen-zwart vandaag.

Enkele supporters van Cercle hadden vrijdagavond zitjes afgebroken, andere zitplaatsen werden groen geverfd. Met foto's op sociale media werden de vernielingen gevierd. Cercle deelt het Jan Breydelstadion immers met stadsgenoot en rivaal Club Brugge.

"In navolging van de normen en waarden die een familiale vereniging als Cercle Brugge zich vooropstelt, benadrukken groen-zwart en zijn supporters zich volledig te distantiëren van enige vorm van mogelijke provocatie in en rond voetbalstadions", schrijft de club op zijn website. "Cercle Brugge roept altijd op tot positief supporteren met respect en vraagt daarom zijn supporters om provocaties tegenover derden in elke vorm en via elk mogelijk communicatiekanaal achterwege te laten."

"Omtrent het voorval van afgelopen vrijdag wenst Cercle Brugge te benadrukken dat het hier om een individuele actie gaat en de betrokkene, die inmiddels werd geïdentificeerd, zal worden opgeroepen. In navolging van dat gesprek zullen de gepaste maatregelen worden genomen."

Cercle Brugge nam afgelopen weekend dankzij de 4-1 overwinning het commando in de tweede periode van de Proximus League (1B) over van Lierse.

Cercle Brugge keurt provocatie via sociale media af.



➡️ https://t.co/xnyfsPWaWc pic.twitter.com/TZQXoJljUY Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Pro League en KBVB wijzen Antwerp op gemaakte afspraak omtrent VAR

De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben gereageerd op de communicatie van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die na de draw tegen Club Brugge (2-2) opperde zelf installaties aan te kopen zodat er in elke thuiswedstrijd een videoref geraadpleegd kan worden op de Bosuil. "Dat is niet aan de orde", volgens Pierre François, CEO van de Pro League, en scheidsrechtersbaas Johan Verbist namens de KBVB.

Voor de start van het seizoen waren 48 testwedstrijden met de videoref aangekondigd, met drie thuis- en uitwedstrijden voor elke club. "Dat is zo afgesproken binnen de Pro League en in samenspraak met de IFAB. Dit is een internationaal testjaar, we hebben geen toestemming om meer wedstrijden met de VAR te spelen. Het is dan ook zinloos zelf de apparatuur aan te kopen. Antwerp kent die afspraak", legde François aan Belga uit. Later werd overeengekomen dat ook de 30 wedstrijden van Play-off I, de finale van Play-off II, de barragematch voor Europees voetbal, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B) een beroep kunnen doen op de videoref.

Een maand geleden zette de Pro League het licht op groen voor de definitieve intrede van de videoref vanaf volgend seizoen. Als de IFAB binnenkort een positieve evaluatie geeft, zullen alle wedstrijden vergezeld worden van een VAR. "We hebben redelijk vroeg een standpunt ingenomen, zodat er aan de voorbereiding van volgend seizoen begonnen kan worden. Momenteel worden acht nieuwe teams opgeleid", bevestigde François.

Dinsdag (11u30) zal de Pro League tijdens de raad van bestuur een nota opstellen waarin de clubs hun verzuchtingen met betrekking tot de VAR kunnen opsommen. Die nota wordt nadien via de KBVB aan de IFAB doorgegeven.

Politieke partij 'Roland Out Today' hoopt op snelle overname Charlton

Dat Roland Duchâtelet niet de meest geliefde clubeigenaar in Engeland is, is een understatement. Er werd zelfs al een politieke partij opgericht, 'Roland Out Today' (ROT), en dat anti-Duchâtelet front heeft nu in een mededeling verklaard dat het hoopt op een snel vertrek van de Belg. Ook uit het stadion, The Valley.

"We kijken uit naar het moment waarop de club weer in handen valt van mensen die verstand hebben van (het Engels) voetbal", klinkt het. "We willen weer samen kunnen werken met het bestuur van de club en terugkeren naar onze traditie van familieclub. Onze voornaamste bekommernis is echter dat Duchâtelet een voetje tussen de deur zal houden bij Charlton, door bijvoorbeeld eigenaar te blijven van ons stadion of ons trainingscomplex. Dat heeft hij ook bij Sint-Truiden gedaan."

ROT zal als partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden op 14 oktober 2018. “Wij vinden niet dat Duchâtelet zijn bedrijfspraktijken in het beste belang zijn voor Charlton”, aldus een woordvoerder van ‘Roland Out Today’. “We hebben al meerdere bezoeken gebracht aan Sint-Truiden en met mensen gepraat die zich daar hetzelfde voelen al ons. De praktijken van Duchâtelet hebben een nadelig effect op de lokale bevolking.”

STVV met Kotysch én Steppe

Het is zover. Bijna drie maanden na datum is Sascha Kotysch weer inzetbaar bij STVV. Op 28.09.2017 moest hij in Jan Breydel van het veld met een kuitbeenbreuk. Sindsdien – is dat toeval? - kon STVV geen enkele keer meer winnen en oogstten de Limburgers maar een 6 op 30. Het zou natuurlijk naïef zijn om te denken dat die vrije val te wijten zou zijn aan het wegvallen van de Duitse centrale verdediger. Maar meegespeeld heeft het zeker. Want Kotysch achterin betekent niet alleen meer bedrijfszekerheid, maar vooral ook meer communicatie. En dat laatste ontbrak toch wel helemaal nu Goutas achterin mee de meubelen moesten redden. De Griek is op alle vlakken maar een schim van de Duitser, zo is herhaaldelijk gebleken.

STVV-KV Mechelen wordt eigenlijk een duel tussen twee zwalpende ploegen. Met dat verschil dat bij Malinwa ook nog ’s het degradatiespook dreigt. Het lijkt ook een duel te zullen worden tussen twee zwalpende trainers. Beiden worden fel gecontesteerd, beide dreigen op de wip te komen als er opnieuw wordt verloren. Het leidt vaak tot rare beslissingen en, bij uitbreiding, tot onrust in de kleedkamer, merken we bij STVV. Gaan er na de snertvertoning van zaterdagavond, daar bij Waasland-Beveren, spelers geofferd worden. Steppe krijgt alleszins de voorkeur op Pirard die momenteel zijn vertrouwen bijster is. Voor Steppe is het meteen de eerste basisplaats in deze competitie En gaan ook een De Sart of een Boli –we kunnen er nog een paar noemen- naar de kant voor hun non-match op de Freethiel. Coach Jonas De Roeck liet tijdens zijn wekelijkse persconferentie natuurlijk niet het achterste van zijn tong zien. Maar dat hij iets van plan is en dat er verrassingen uit de bus kunnen komen is zeker. Wat in Beveren gebeurde kan niemand bij STVV onberoerd laten. Als onwil de bovenhand neemt op onkunde, dan is het niet vijf voor maar vijf na twaalf.

Rode Duivels kennen woensdag hun tegenstanders

Woensdag (12u) vindt in het Zwitserse Lausanne de loting plaats voor de UEFA Nations League, de nieuwe landencompetitie die in september 2018 begint.

Dankzij hun hoge UEFA-coëfficiënt belandden de Rode Duivels in pot 1 van de A-divisie, samen met Duitsland, Portugal en Spanje. De A-divisie is de hoogste van de vier divisies in de competitie die in de plaats komt van de vriendschappelijke interlands. De troepen van Roberto Martinez zullen het opnemen tegen een ploeg uit pot 2 (Frankrijk, Engeland, Zwitserland of Italië) en één uit pot 3 (Polen, IJsland, Kroatië of Nederland).

Op die manier worden vier poules met drie landen gevormd. De groepsmatchen worden gespeeld in september, oktober en november 2018. De vier groepswinnaars in de A-divisie stoten door naar de UEFA Nations League Finals (halve finales, troosting en finale) in juni 2019. De vier landen die in hun poule op de laatste plaats eindigen, zakken naar de B-divisie. De rode lantaarns uit divisies B en C degraderen eveneens, de groepswinnaars uit B, C en D promoveren naar een hogere divisie.

In elk van de vier divisies is een ticket te verdienen voor het EK van 2020. In een play-offronde, die plaatsvindt in maart 2020, strijden de groepswinnaars hiervoor. Als een poulewinnaar zich al via de gewone EK-voorronde heeft geplaatst, wordt die vervangen door het volgende hoogst gerangschikte team.

De UEFA Nations League werd op 27 maart 2014 unaniem goedgekeurd tijdens het UEFA-congres in de Kazachse hoofdstad Astana. De nieuwe competitie werd in het leven geroepen om het interlandvoetbal aantrekkelijker te maken, gezien de geringe populariteit van de oefeninterlands.

Onyekuru: "Het doel is om speelklaar te raken voor het seizoenseinde"

Henry Onyekuru heeft gesproken op de clubwebsite van Everton. De huurling bij Anderlecht blesseerde zich eind december zwaar aan de knie na een botsing met voormalig ploegmaat Hendrik Van Crombrugge in het duel ten Eupen. De Nigeriaan werkt sindsdien hard aan de weg terug en is optimistisch wat zijn terugkeer betreft.

"Op het eerste moment zag het er écht slecht uit, maar gelukkig is het allemaal niet zo ernstig als gedacht. Ik hoop nu terug te keren en nog speelklaar te raken voor het seizoen voorbij is. Het eerste doel is om het seizoen uit te doen in België. Als alles volgens schema verloopt dan resten mij nog enkele weken in de competitie en daarna kan ik me dan voorbereiden op het WK."

Onyekuru herstelt op dit moment bij zijn moederclub Everton. De bedoeling is om na zijn revalidatie weer aan te pikken bij Anderlecht.

Kara mag in Senegal revalideren

Anderlecht doet er alles aan om Kara Mbodj tevreden te houden. Zo gaf de club zijn Senegalese sterkhouder de toestemming om minstens één week in zijn thuisland te revalideren na zijn operatie aan de knie. Dat valt in de entourage van de speler te horen. Vandaag stapt Kara, die eerder bij dokter Cugat in Spanje verbleef, het vliegtuig op. Om zeker te zijn dat de verdediger niet voortdurend op het strand zal liggen, maar ook zijn oefeningen zal afwerken, stuurt RSCA wel een begeleider mee. Het is niet bekend wie als persoonlijke trainer mee reist naar Afrika. In principe moet Kara fit geraken voor de start van de play-offs.

De kuit deed te veel pijn. Verwacht werd dat Frank Boeckx, die vrijdag te veel last ondervond om te trainen, fit zou geraken voor de topper op Genk, maar finaal moest de doelman toch passen. Voor Vanhaezebrouck veranderde die blessure weinig: hij had sowieso de voorkeur gegeven aan Sels onder de lat. Door het forfait van Boeckx, die wellicht wel inzetbaar zal zijn tegen Waasland-Beveren, zat derde keeper Boy de Jong op de invallersbank. Dat was een primeur dit seizoen. (PJC)(PJC)

Christiansen heeft contractuur aan de kuit

Zijn debuut was er één van korte duur. Na 42 minuten moest Anders Christiansen al naar de kant. "We wisten dat hij niet 100 procent fit was", aldus Vanderhaeghe. "Christiansen had de voorbije week al wat last van zijn kuit en na 35 minuten begon hij te manken." Dejaegere bleef tijdens de rust in de kleedkamer. "Brecht had een trap op zijn knie gekregen en kon na de eerste helft met moeite nog fietsen - we doen dat soms om de spieren warm te houden. Het ging echt niet meer." (NP)

Matthys en Rits missen duel op Stayen

Alsof de nederlaag tegen Zulte Waregem niet erg genoeg was, moet KV Mechelen morgen op Sint-Truiden ook nog eens twee titularissen missen. Mats Rits liep zaterdag al vroeg tegen een gele kaart aan. Het was het vijfde kartonnetje van het seizoen voor de middenvelder en bijgevolg is hij nu geschorst. Voorts viel Tim Matthys in de slotfase tegen Essevee uit met een blessure. Brian Hamalainen gaf Matthys bij een spurtduel een zetje tegen een reclamebord. Door de botsing liep Matthys een lelijke vleeswonde op aan de rechterknie. Die moest met een vijftal draadjes worden gehecht. Het lijkt uitgesloten dat Matthys tegen morgen speelklaar geraakt. De eerste dagen zal de flankspeler zijn knie moeilijk kunnen plooien en dat is natuurlijk een probleem. Puzzelwerk dus voor trainer Jankovic. (KDC)

Clement zalft ontevredenheid Buffel

Twintig minuten voor tijd werd Thomas Buffel naar de kant gehaald. De Genkse kapitein toonde daarover zijn onvrede en nam mokkend plaats op de bank. "Dat kan ik zeer goed begrijpen en daar heb ik ook geen problemen mee", zei Philippe Clement. "Een speler hoort ontgoocheld te zijn als hij vervangen wordt. Ik had het gevoel dat zijn vatje stilaan af was." (KDZ)

Derijck, Harbaoui en Marcq missen wedstrijd tegen Standard

Zulte Waregem betaalde een zware tol voor de overwinning in Mechelen. Timothy Derijck en Hamdi Harbaoui slikten zaterdag hun vijfde gele kaart en zijn morgen geschorst tegen Standard. Ook Damien Marcq zal de confrontatie met de Rouches missen. De middenvelder incasseerde een gemene tackle op de enkel van Ahmed El Messaoudi, die ontsnapte met geel. Vandaag staan er onderzoeken op het programma, maar de wedstrijd tegen Standard komt bijna zeker te vroeg. Francky Dury zal het dus meteen moeten stellen zonder zijn geloofde ervaren trio. (VDVJ)

De Roeck onder druk?

Tien matchen zonder winst, 6 op 30 en een snertvertoning aan de Freethiel. Het kan niet anders dan dat de positie van Jonas De Roeck bij STVV in vraag wordt gesteld, zeker nu de razend ambitieuze Japanse overnemers zijn gearriveerd. Nog een nederlaag, morgen tegen KV Mechelen, kan de druk helemaal op de ketel zetten en eentje in Genk, zaterdag, zou wel eens de spreekwoordelijke druppel kunnen zijn. Na wat we op de Freethiel zagen, vragen we ons af of De Roeck het nog wel allemaal weet. We zagen weer een verrassende opstelling (met Bourard en zonder Bezus of Asamoah), een rare veldbezetting (te grote ruimtes) en een te late bijsturing vanaf de bank. Bovendien misten te veel spelers scherpte en overtuiging. Achteraf bleek dat het in het hoofd van sommigen absoluut niet goed zit en dat de frustratie maximaal is. STVV is met andere woorden ziek. (FKS)

Kort nieuws uit Kortrijk, Eupen en Lokeren

Doelman Bruzzese, zes weken out met een spierscheur, is morgenweer inzetbaar als doublure voor Kaminski. (ESK)

De uitleenbeurt van de Japanner Toyokama van Kashima Antlers en Leeds United is verlengd tot juni 2019. (AR)

Verdediger Gil Van Moerzeke (19) mocht als invaller mee op winterstage en deed het zo goed dat hij nu beloond wordt met een contract. Hij kan tekenen tot juni 2020. (MVS)