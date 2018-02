FT België: Moeskroen, KV Kortrijk en Antwerp worden vervolgd voor supportersincidenten De voetbalredactie

01 februari 2018

18u27

Sporting Hasselt riskeert schorsing van sportactiviteiten

Sporting Hasselt is door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in een toestand van "aanleg van schorsing van sportactiviteiten" geplaatst. "Een kleine rekening die we nog moeten betalen", legt clubsecretaris Guy Kemps uit.

De financiële directeur van de KBVB stelde Sporting Hasselt in gebreke voor verschuldigde bedragen aan de bond. De club uit de tweede amateurklasse werd per aangetekend schrijven aangemaand om zijn schuld in te lossen, voorlopig zonder resultaat.

De Limburgers krijgen nu tot volgende week om de bewijsstukken voor de schuldaflossing voor te leggen. Lukt dat niet, dan kan Sporting ook effectief geschorst worden. Daarover beslist het Uitvoerend Comité van de KBVB op zijn eerstvolgende bijeenkomst na woensdag 7 februari.

Zo ver zal het niet komen, weet Kemps. "De laatste rekening zal niet betaald zijn. Dit moet een vergetelheid zijn van de boekhouder", zegt de secretaris aan Belga.

Na negentien speeldagen in de tweede amateurklasse B bezet Sporting Hasselt de elfde plaats.

Moeskroen, KV Kortrijk en Antwerp worden vervolgd voor supportersincidenten

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Moeskroen, KV Kortrijk en Antwerp voor de Geschillencommissie gedaagd op basis van rapporten van de match delegate. Dat meldde de KBVB vandaag.

De drie clubs moeten zich op vrijdag 9 februari naar het bondsgebouw begeven. Vanaf 13u00 zal de Geschillencommissie luisteren naar de verantwoording en nadien "de gepaste sanctie" opleggen.

Moeskroen en KV Kortrijk worden vervolgd voor de incidenten tijdens de streekderby van 23 januari. Op de 23e speeldag in de Jupiler Pro League stelde de match delegate, die een oogje in het zeil houdt, supportersongeregeldheden vast op Le Canonnier. KVK won de competitiewedstrijd met 0-3.

Antwerp moet zich verantwoorden voor incidenten in Charleroi (1-1) tijdens het afgelopen voetbalweekend. Nog voor de wedstrijd van de 24e speeldag van start was gegaan staken supporters van de Great Old massaal vuurpijlen af in het Stade du Pays. Antwerp hield aan de heenwedstrijd op de Bosuil op 5 november 2017 al een boete van 2.000 euro over, omdat supporters Charleroi-aanvaller Cristian Benavente hadden bekogeld met een lege rookpot.

Ook Oita Trinita start een partnership met STVV

Na het partnership met Fagiano Okayama start STVV ook een partnership met de Japanse tweede klasse club Oita Trinita. Deze club is één van de ex-clubs van STVV's nieuwe CEO Takayuki Tateishi. Tateishi beëindigde zijn carrière bij de club en startte er zijn carrière als coach.

"Het partnership zal hetzelfde verlopen als dat met Fagiano Okayama", vervolgt STVV. "Het doel is het verder ontwikkelen en uitwisselen van kennis rond HR over spelers en de technische en commerciële staf, het uitwisselen van sportieve en commerciële kennis en het ontwikkelen van een scoutingsnetwerk in Europa en Azië."

Net als Okayama speelt Oita Trinita in de tweede J-League. De nieuwe competitie start er op 25 februari. Vorig seizoen werd Oita Trinita negende. In het voorjaar van 2001 sloot Lorenzo Staelens zijn spelerscarrière af bij Oita.