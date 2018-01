FT België: Geen Poulain in Gent - Bosnische nieuwkomer meteen in basis tegen Anderlecht De voetbalredactie

27 januari 2018

08u35 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kevin Vermeulen vervoegt Japanners van STVV

Kevin Vermeulen, voormalig directeur talentontwikkeling bij Anderlecht, gaat nu bij STVV aan de slag. Hij zal de Japanse algemeen manager Takayuki Tateishi bijstaan op sportief vlak. Maar ook bij STVV wordt zijn hoofdtaak talentontwikkeling en het bevorderen van de doorstroming van jeugdspelers naar de hoofdmacht. Zeker is dat er nog een aantal Belgische 'voetbalkenners' komende week aan de staf van de Japanners zullen worden toegevoegd. DMM plant trouwens in de loop van de week een persconferentie waar de nieuwe organisatie uit de doeken zal worden gedaan.

Dury: "Mensen gaan schrikken van Bongonda"

17 dagen. Zo lang duurde het uiteindelijk vooraleer Zulte Waregem de komst van Theo Bongonda kon aankondigen. Tot blijdschap van Francky Dury. "Theo is een geweldige voetballer. Bij Celta heeft hij grote stappen gezet. Vroeger was hij nog een beetje speels, maar nu is het rendement hoger. Ook musculair werd Theo sterker." De coach is ervan overtuigd dat de flankaanvaller bij Essevee zijn carrière nieuw leven kan inblazen. "Begin december belde Theo me op: ik wil terugkomen. Vanaf dan hebben we er alles aan gedaan. Weet je, eind mei zullen veel mensen schrikken van zijn niveau. Ik ben al benieuwd naar zijn eerste optreden." Dat wordt niet vanavond op de Freethiel. Bongonda sukkelt namelijk nog met een kleine voetblessure. (VDVJ)

Guess who's back... Welkom bij #TeamEssevee @Theo_Bongonda



🇧🇪 22-jarige Belgische belofte-international

✒️ Huur tot einde seizoen 17/18 + aankoopoptie

⚽️ Flankaanvaller

🔁 @RCCelta

👉 https://t.co/Jma2nW4cav#WelcomeBackThéo pic.twitter.com/jB7jMEeUty SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Geen Poulain in Gent

De ernst van zijn spierblessure is op dit ogenblik nog onduidelijk, wél staat vast dat Benoît Poulain zondag niet in actie komt. De Fransman verliet donderdag tegen KVO aan de rust het veld met een probleem aan de adductoren. Verder onderzoek moet de komende dagen aan het licht brengen hoe lang de verdediger out is. Decarli lijkt zijn logische vervanger. (TTV)

Vanderhaeghe weet hoe het moet

Kan AA Gent morgen de dominantie van Club Brugge een halt toeroepen? Yves Vanderhaeghe gaat die uitdaging graag aan, zei hij gisteren op zijn perspraatje. Voor hem is het zijn eerste confrontatie met Club als coach van AA Gent. Zijn bilan met KV Oostende en KV Kortrijk staat op 4 zeges, 8 nederlagen en één draw. "Het zou plezant zijn om Club ook eens met Gent over de knie te leggen", grijnsde hij. Hij mag zich gesterkt voelen door het besef dat zijn Buffalo's niet alleen overtuigend aan het jaar begonnen (4 op 6), maar in eigen huis ook een sterke reputatie opbouwden. AA Gent incasseerde de minste goals in eigen stadion (5 op 11 matchen). Vanderhaeghe: "Het is niet min wat we thuis presteerden, maar of een zege en drie punten zullen volstaan om Club van de titel te houden? Club zit méér dan op schema, al is het kampioenschap pas gedaan op de allerlaatste speeldag." (VH)

Bölöni: "Ardaiz? Hele week niet gezien"

Officieel heet het dat de Uruguayaan Joaquìn Ardaiz deze week afwezig was wegens ziekte, maar daar bleek coach Laszlo Bölöni niet van op de hoogte. Achter de schermen tasten makelaars de mogelijkheden van een vertrek af. Bölöni lijkt alvast niet meer op hem te rekenen. "Ik ben altijd heel duidelijk geweest met hem. We kennen zijn kwaliteiten, maar tegelijk is hij een enorm moeilijke speler om mee te werken. In een match kan hij geweldige dingen doen, maar plots ook verdwijnen. Naast het veld is dat ook zo. Een blessure kan altijd, maar het kan niet dat niemand weet waar hij is of hem kan bereiken. Deze week heb ik hem ook niet gezien, dus ik weet ook niet of hij kan spelen." De Uruguayaan haalt de selectie voor de match tegen Charleroi alvast niet. 'Verloren zoon' Ritchie De Laet is daar wel bij. "Of hij zal starten weet ik nog niet. Uiteraard heeft hij weinig gespeeld in Engeland, anders zou hij hier niet zijn." (DPB/SJH)

Cimirot meteen in de basis

Donderdagmiddag arriveerde Gojko Cimirot (25) in Luik. Zo'n kleine 80 uur later mag hij zich meteen opmaken voor de Clásico. De Bosnische middenvelder heeft amper twee trainingen in de benen, maar door de schorsing van Agbo en de blessure van Bokadi zijn de opties op het middenveld schaars. Sá Pinto kan net als tegen Eupen teruggrijpen naar Scholz, maar algemeen wordt verwacht dat hij Cimirot tegen Anderlecht meteen in de basis dropt. De nieuwkomer trainde de voorbije weken op volle toeren bij PAOK en speelde woensdag nog 90 minuten in de bekermatch tegen Atromitos. "Als de coach akkoord is, ben ik klaar om te starten. Ik heb gehoord dat het meteen een van de belangrijkste matchen van het jaar is. Ik verwacht een vol huis én de steun van onze fans, over wie ik veel goeds vernam. Welk soort speler ik ben? Dat zullen ze zondag wel zien, maar mijn beste positie is op het middenveld, zowel aanvallend als verdedigend. Ik hoop dat ik hier wat vaker kan scoren en meer assists kan geven." (SJH)

Paul-José Mpoku (25) en broertje Albert Lokonga (18) voor het eerst tegenover mekaar

De Standard-Anderlecht van zondagavond zal in Verviers met argusogen bekeken worden. Het is namelijk best mogelijk dat de twee zonen van het gezin Mpoku-Lokonga het voor het eerst tegen mekaar opnemen. Apetrotse ouders gegarandeerd dus.

Ze dragen allebei een andere familienaam en tóch zijn Paul José Mpoku en Albert Lokonga broeders. Een Congolese gewoonte. De kinderen dragen er dan de naam van de vader en bij een tweede of een derde nageslacht krijgt dat kind de naam van de moeder mee. Net zoals bij Michy Batshuayi en Aaron Leya Iseka bijvoorbeeld. De kans dat Paul José Mpoku (25) en Albert Lokonga (18) het zondag voor het eerst tegen mekaar opnemen, is reëel. Sven Kums was de voorbije dagen ziek en daardoor hoogst twijfelachtig. Lokonga is zijn aangewezen vervanger. Mpoku is bij Standard een certitude en dus kijken de twee mekaar zondag op Sclessin vermoedelijk in de ogen. Op de voetbalpleintjes in en rond Verviers was dat ongetwijfeld vaker het geval. Deze keer is het bittere ernst en dan nog in dé klassieker van onze vaderlandse competitie. Een ding is zeker. Zondag is de hele familie in Verviers verdeeld en tegelijk apetrots. (SJH)