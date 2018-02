FT België: Club nu al zeker van Europees voetbal - Turkse club wil Trezeguet (Anderlecht) houden De voetbalredactie

19 februari 2018

06u50 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kasimpasa wil Trezeguet houden

Zeven doelpunten in twintig wedstrijden: dat zijn de statistieken van Mahmoud Trezeguet (23) bij Kasimpasa. De Turkse eersteklasser is tevreden over de Anderlecht-huurling en denkt er sterk aan om de aankoopoptie te lichten. De Egyptenaar zelf is een verlengd verblijf genegen: "Het niveau is goed en ik speel veel", klinkt het. "Als de club me wil houden, wil ik daarover nadenken. (lacht) Maar mijn dromen geef ik niet op: ik zou graag in de Premier League of de Bundesliga voetballen." (PJC)

Dortmund op Le Canonnier

't Moet zowat het meest troosteloze stadion van eerste klasse zijn, zeker op een zondagavond tegen Waasland-Beveren, het belette een pak scouts niet om naar Le Canonnier af te zakken. Zo zaten gisteren vertegenwoordigers van Borussia Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Hannover, Espanyol, Utrecht, Lens, Rennes, Le Havre, Guingamp en Dijon op de tribunes van Moeskroen. Benieuwd of ze iemand in het bijzonder kwamen bekijken. (MVS)

Nakamba geschorst, Horvath mag nog eens keepen

Geen Marvelous Nakamba in Luik volgende week. De Zimbabwaan liep zaterdag tegen zijn vijfde gele kaart aan en mist de match tegen Standard. Opvallend: Nakamba stond al sinds 25 oktober met vier gele kaarten achter zijn naam. Het heeft lang geduurd, dus.

Vanavond mag Ethan Horvath nog eens spelen. De opzijgezette doelman staat onder de lat in het beloftenduel tegen Racing Genk. (TTV)

Club nu al zeker van Europees voetbal

Eén magere troost na het derde gelijkspel op rij: Club is al verzekerd van Europees voetbal. De winnaar van de reguliere competitie krijgt immers een ticket voor de derde en voorlaatste voorronde van de Europa League. Dichtste achtervolger Charleroi kan - zeker na het puntenverlies van gisteren tegen Standard - Club niet meer inhalen. (WDK)

Westerlo praat met vijf kandidaat- overnemers

Terwijl Westerlo in 1B nog stevig aan de bak moet om de degradatie uit het profvoetbal te ontlopen, zoekt manager Herman Wijnants achter de schermen nog steeds nadrukkelijk naar investeerders om de club over te nemen. Gisteren had Wijnants opnieuw een delegatie te gast. De geïnteresseerde investeerders kregen een rondleiding in het stadion, inspecteerden de oefenvelden en volgden nadien de thuiswedstrijd tegen Tubeke (0-0). "Heel concreet is dat allemaal nog niet", zegt Wijnants. "We praten momenteel met een vijftal kandidaat-overnemers, waarvan minstens twee binnenlandse pistes. Een doorbraak is nog niet voor morgen. Alles zal afhangen van onze plek: kunnen we het behoud verzekeren of niet?" (RVD)