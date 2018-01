FT België: Bob Peeters met Westerlo veroordeeld tot play-downs - Maakt nieuwkomer Club Brugge debuut? De voetbalredactie

20 januari 2018

Westerlo speelt play-downs

Union en Westerlo hebben op de 23e speeldag in de Proximus League (1B) de punten gedeeld. De competitiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion eindigde op 1-1. Maxime Biset redde in de slotseconden een punt voor de Kemphanen, die evenwel veroordeeld zijn tot de play-downs op het einde van het seizoen.

Héritier Luvumbu zette Union een kwartier voor tijd verdiend op voorsprong. Westerlo-doelman Koen Van Langendonck had geen verhaal op zijn lage schuiver. De Kemphanen schakelden in hun zoektocht naar de gelijkmaker een versnelling hoger. Biset bekroonde de aanvalslust en duwde de 1-1 in de herneming tegen de netten.

Met nog vijf speeldagen te gaan in de terugronde lijkt Union definitief uitgeteld voor de tweede periodetitel. De Brusselaars hebben al 10 punten achterstand op koploper Cercle Brugge. In de totaalstand is rode lantaarn Westerlo nu ook als eerste mathematisch veroordeeld tot de play-downs, Union moet al elf punten goedmaken op Lierse om de play-downs te vermijden.

Gisteren al nam Cercle Brugge de leiding in de tweede periode over van SK Lierse. Groen-zwart klopte zijn rechtstreekse concurrent met 4-1. Zaterdagavond ontvangt Roeselare, dat de samenwerking met trainer Dennis van Wijk vrijdag stopzette, eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk. Tubeke en OH Leuven sluiten de speeldag zondag af.

Debuut voor Tomecak?

Limbombe is morgen geschorst en dus moet Leko sleutelen. Eén van de mogelijkheden is dat nieuwkomer Ivan Tomecak, zoals hij dat in de oefenmatch tegen Groningen vorige week gedaan heeft, de plaats van Limbombe inneemt op links: "Hij heeft kwaliteit en ervaring, maar is nog maar tien dagen bij ons", aldus Leko over de vleugelspeler. Een andere optie is dat Clasie en Nakamba samen in een ruit op het middenveld spelen en Cools op de rechtsachter postvat in een 4-4-2. Leko: "Dat kan zeker, maar eigenlijk is het systeem niet het belangrijkste. Voor mij telt meer de manier van voetballen en de filosofie." Vijf spelers riskeren tegen Gent geschorst te zijn als ze op de Bosuil geel krijgen. Naast invaller Decarli moeten ook Vormer, Nakamba, Diaby én Denswil uitkijken voor een vijfde boeking.

Clement in spitsennood, Schrijvers als oplossing?

Het wordt puzzelen tegen Anderlecht voor Philippe Clement. Door de schorsing van Ingvartsen zit Genk met een acuut gebrek aan inzetbare spitsen. Schrijvers lijkt de meest logische keuze. "Maar als ik de tegenstander kan verrassen, zal ik dat niet nalaten", glimlacht Clement.

Stap één is gezet. Met de zege in Oostende schroefde Racing Genk het geloof in eigen kunnen gevoelig op. "Je merkt dat de ploeg er anders bijzit in de kleedkamer", zegt Clement. "Ze dúrven ook meer. Zowel op de training als in de wedstrijd. Vanaf dag één heb ik gemerkt dat iedereen mee is in het verhaal. De groep groeit, zoveel is duidelijk."

Genk krijgt tegen Anderlecht een mooie kans om een nieuw statement te maken. Alleen blijven de personele problemen de Limburgers parten spelen, zeker voorin. Karelis herstelt van een longembolie en traint individueel, Ingvartsen zit een gele schorsingsdag uit en voor Samatta komt Anderlecht te vroeg. "Aly heeft vandaag individueel getraind", zegt Clement over de Tanzaniaan die nog maar pas hersteld is van een meniscusletsel. "Ook op stage heeft hij maar heel even met de groep meegetraind. In een normale situatie zou hij er zondag nooit bij zijn, maar het is afwachten welk niveau hij morgen (vandaag, red.) op training kan halen. Wie weet gebruik ik hem wel de laatste twintig minuten."

Eigenlijk is Dante Vanzeir de enige echte spits 'pur sang' die overblijft in de Genkse kern. Maar ook de 19-jarige jeugdinternational heeft nog maar weinig minuten in de benen na zijn revalidatie van een knieoperatie. "Je kunt van die jongen niet verwachten dat hij negentig minuten het speerpunt van de aanval is in een topwedstrijd", legt Clement uit. "Ik geloof heel hard in zijn kwaliteiten, maar als je er zolang uit bent geweest en je hebt zo weinig ervaring op het hoogste niveau, dan mag je niet verwachten dat hij alles ineens zal oplossen."

In dat geval kiest Clement zondagavond voor een systeem waarbij Siebe Schrijvers diep in de spits komt te staan. "Ik heb in verschillende veldbezettingen getraind. Het liefst zou ik vasthouden aan mijn spelconcept om voor standvastigheid te zorgen. Al ben ik ook iemand die graag dingen aanpast als ons dat beter maakt ten opzichte van de tegenstander." (KDZ)

Dury: "Niet enkel focussen op Malinwa"

Damien Marcq en Hamdi Harbaoui moeten voor de kentering zorgen bij Zulte Waregem. Door het dossier-Bongonda zijn zij de enige twee nieuwkomers, terwijl KV Mechelen er acht telt. "Maar daar lig ik niet wakker van", verzekerde Francky Dury. "Wij hebben er in elke linie een speler bij, want ook Derijck keerde terug. Dat zijn jongens die perfect weten wat hen in Mechelen te wachten staat." Al wil Dury niet té veel druk leggen op de match tegen Malinwa. "De realiteit zegt dat we ons moeten focussen op de redding."

De coach kwam gisteren ook nog eens terug op het voorval met Nicola Leali. "Stonden we achtste, mocht Nicola gerust vertrekken. Maar nú kon ik dat niet toestaan. Stel je voor dat Bossut plots ziek wordt en Bostyn zich tijdens de opwarming blesseert. Leali mag weg, maar we vragen tijd om een oplossing te vinden." (VDVJ)