Frenay: “Alle grote makelaars zijn voor belangenvereniging” Sander Van Den Broecke

08 november 2018

08u48 0 Belgisch Voetbal Alle grote Belgische spelersmakelaars zijn gewonnen voor het idee van een belangenvereniging. Dat zegt Didier Frenay, die daarvoor onder meer in deze krant een oproep heeft gelanceerd. Hij maakt nu werk van een vzw. Zodra ook de kleine makelaars zich hebben aangesloten, dient de vzw zich bij de Profliga en voetbalbond aan als gesprekspartner.

“Alle Belgische makelaars die je uit het blote hoofd kan opnoemen, hebben me nu verteld dat ze deel willen uitmaken van die belangenvereniging”, zegt Didier Frenay. “Maar wij willen nog veel meer volk aan boord dan die veertig grote tot middelgrote collega’s. In België zijn 240 geregistreerde makelaars en daar zitten veel mensen bij die hard werken, maar die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Zij hebben nog het meest van al bescherming nodig. Eerst moeten we al die collega’s contacteren, en dan pas kunnen we van start gaan.”

De vzw wil als gesprekspartner betrokken worden bij de hervormingen waar de Profliga en voetbalbond nu op broeden. “Ik vind het de logica zelve dat alle betrokkenen worden gehoord. Ik heb Marc Coucke (voorzitter Profliga, red.) al ingelicht en hij heeft geïnteresseerd geluisterd.”

Volgens Frenay wil de vzw volop meewerken aan een striktere reglementering van de hele transferpolitiek. “En daar zijn alle grote makelaars het mee eens. Het kan ons niet eens schelen dat we voortaan wat minder zouden verdienen, we willen dat er eindelijk duidelijke spelregels komen. Want ook wij zijn vaak het slachtoffer van de wetteloosheid die er nu heerst.”

De vzw zal worden vertegenwoordigd door iemand die zelf geen makelaar meer is. Belangrijkste kandidaat is Nenad Petrovic, een gewezen makelaar die nog transfers heeft gedaan voor Michel Preud’homme en Marouane Fellaini. De voorbije maanden dook hij in de media op als criticaster van Mogi Bayat.