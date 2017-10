Fred Vanderbiest wordt rechterhand Dennis van Wijk bij Roeselare Manu Henry

Fred Vanderbiest wordt rechterhand Dennis van Wijk bij Roeselare Manu Henry

21u27 7

Amper enkele dagen nadat hij het voor bekeken hield als coach van Lierse, heeft Fred Vanderbiest al een nieuwe club gevonden. Niet als hoofdcoach, wél als T2 van reeksgenoot Roeselare.

Op Schiervelde wordt Vanderbiest de rechterhand van coach Dennis van Wijk. Roeselare, dat vandaag een zuinige 1-0 zege boekte tegen Union, telt na tien speeldagen 16 punten in de Proximus League en staat vierde. Leider Beerschot-Wilrijk heeft vijf punten meer op de teller.



Vanderbiest stapte vrijdag nog op bij Lierse na onderling overleg met het bestuur. Op het Lisp lag de 39-jarige Brusselaar nooit in de bovenste schuif bij de supporters. De povere resultaten - Lierse kon nog maar één keer winnen en heeft amper twee punten meer dan rode lantaarn Tubeke - waren de druppel.



"Vanderbiest verdedigde tussen 2001 en 2008 al zes en een half seizoenen onze wit-zwarte kleuren. Als kapitein maakte hij samen met Dennis van Wijk (als trainer) de promotie meer naar eerste klasse. Op het hoogste niveau speelde hij in totaal 80 wedstrijden voor Roeselare. De toenmalige kapitein en trainer worden dus nu terug herenigd in onze technische staf", klinkt het op de website van de West-Vlaamse club.

