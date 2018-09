Fred Vanderbiest verbaal niet aan zijn proefstuk toe: van "Wat voor ne belachelijke vent zijde gij jong" tot "Keeskop" en "Fils-à-papa" Redactie

10 september 2018

18u00 0 Belgisch Voetbal Het zou tijdens Het zou tijdens Union - KV Mechelen niet de eerste keer geweest zijn dat het potje van Frederik Vanderbiest verbaal flink overkookte. In het verleden joeg hij al meermaals, als speler en als trainer, tegenstanders in het harnas.

1. Tegen Olivier Deschacht: "Altijd hetzelfde met die fils-à-papa"

In oktober 2007 krijgt Vanderbiest het tijdens Roeselare-Anderlecht aan de stok met Olivier Deschacht. Die laatste lacht tijdens de match als eerste met Vanderbiest. "Och gij, met uw loontje van duizend euro." Maar na een foute controle van Deschacht haalt Vanderbiest zelf uit: "Ge verdient misschien meer, maar ge kunt niet tegen een bal trappen." Meteen na affluiten spuwt de verdediger naar Vanderbiest. Die reageert door Deschacht een "fils-à-papa" te noemen in de kranten. De politie stelt uiteindelijk zelfs een pv op voor het spuwincident, maar Deschacht werd nooit gestraft. Ook al omdat Vanderbiest na de match niet langer rancuneus was.

2. Tegen John van den Brom: "Keeskop!"

Eind oktober 2013 ontploft Vanderbiest helemaal wanneer Anderlecht de bal niet buiten trapt terwijl een Oostende-speler geblesseerd op de grond ligt. Tot overmaat van ramp scoort paars-wit uit de fase. De coach foetert erop los en richt zich op het einde van z'n tirade naar John van den Brom. "Keeskop!" Eerst ontkent Vanderbiest dat, maar wanneer blijkt dat er opnames bestaan van het incident (zie video hieronder) geeft hij toch toe. "Ik heb dat geroepen, ja. Maar is dat zo erg? Ik heb zijn moeder toch geen hoer genoemd?" Later zal de Oostende-coach zich excuseren voor zijn uitlatingen.

3. Tegen Guy Luzon: " Standard deed 'kaka' in z'n broek"

Eind januari 2014 daagt Vanderbiest Guy Luzon openlijk uit door na de match in bijzonder onbedekte termen zijn gedacht te zeggen. "Excuseer mij: maar in de eerste helft zag ik Standard 'kaka' doen in z'n broek." Oostende heeft met 2-0 verloren na een buitenspeldoelpunt van Batshuayi. Op de persconferentie provoceert VDB verder. "Standard heeft niet gespeeld als een leider en ze krijgen dat eerste doelpunt gewoon cadeau." Luzon reageert grijnzend: "De bal was mooi binnen, da's het enige wat ik weet." Nadien schudden beide coaches elkaar de hand zonder elkaar aan te kijken.

4. Tegen Preud'homme: "Wat voor ne belachelijke vent zijde gij jong"

September 2014. Oostende - Club Brugge was een aangename match (2-2), maar de persconferentie achteraf is er eentje voor de legende. Michel Preud'homme vond het jammer dat de Bruggelingen geen strafschop kregen. Vanderbiest voelde zich aangevallen en reageerde: "Wij werken ook elke dag hard, soms krijg je dan iets extra." Preud'homme haalde daarop stevig uit: "Ik moet dan ook nog veel van je leren, jij met je palmares." Vanderbiest: "Wat voor ne belachelijke vent zijde gij jong? Niet normaal." De zoveelste steek die week van Vanderbiest richting MPH, nadat hij onder andere ook gelachen had met Michel's pruimtabak door met een handvol muntjes onder z'n lip de Club-coach een hand te schudden vlak voor de match. Op de bank van KV Oostende kon de pret niet op. Vanderbiest beweerde achteraf het tegendeel: "Iedere match eet ik muntjes, wat is daar provocerend aan? Dat ik ze onder mijn lip stak? Tja, dat zal misschien toevallig geweest zijn."

Maar ook hier volgt de constante zich: snel na de match blijft er voor Vanderbiest niets hangen. "Voor mij zijn er geen drama's gebeurd", zei hij wat later over dat bewuste persmoment met Preud'homme. "Voetbal is een circus en ik draai daar gewoon in mee. Michel en ik hebben allebei zaken gezegd die ongelukkig waren, maar na de persconferentie hebben we alles in het Frans proberen uitpraten. Dat begrijpt hij beter. Voor mij is de zaak daarmee gesloten."